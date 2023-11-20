https://ukraina.ru/20231120/1051157515.html

Украинская певица Джамала объявлена МВД России в розыск

Украинская певица Джамала объявлена МВД России в розыск - 20.11.2023 Украина.ру

Украинская певица Джамала объявлена МВД России в розыск

Данные о розыске появились в базе ведомства. Причина – уголовная статья

2023-11-20T10:07

2023-11-20T10:07

2023-11-20T10:15

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МВД России объявило в розыск 40-летнюю украинскую певицу, победительницу Евровидения-2016 Джамалу, она же – Сусана Джамаладинова."Причина розыска – статья УК РФ", сообщается на сайте. Конкретная статья не называется.По данным "Медиазоны"*, Джамалу объявили в розыск в середине октября 2023 года. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК). В ноябре певица была заочно арестована российским судом.Крымско-татарская исполнительница Джамала представляла Украину на "Евровидении-2016" с песней "1944", посвященной депортации крымских татар. Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было "Крым наш".*Включен в список иноагентов.

https://ukraina.ru/20230810/1048615175.html

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