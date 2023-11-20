Украинская певица Джамала объявлена МВД России в розыск - 20.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231120/1051157515.html
Украинская певица Джамала объявлена МВД России в розыск
Украинская певица Джамала объявлена МВД России в розыск - 20.11.2023 Украина.ру
Украинская певица Джамала объявлена МВД России в розыск
Данные о розыске появились в базе ведомства. Причина – уголовная статья
2023-11-20T10:07
2023-11-20T10:15
новости
новости украины
джамала
розыск
фейки
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103099/29/1030992990_0:208:1081:816_1920x0_80_0_0_7e0e9801fcdf23f0b9ffa82e506bb400.jpg
МВД России объявило в розыск 40-летнюю украинскую певицу, победительницу Евровидения-2016 Джамалу, она же – Сусана Джамаладинова."Причина розыска – статья УК РФ", сообщается на сайте. Конкретная статья не называется.По данным "Медиазоны"*, Джамалу объявили в розыск в середине октября 2023 года. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК). В ноябре певица была заочно арестована российским судом.Крымско-татарская исполнительница Джамала представляла Украину на "Евровидении-2016" с песней "1944", посвященной депортации крымских татар. Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было "Крым наш".*Включен в список иноагентов.
https://ukraina.ru/20230810/1048615175.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103099/29/1030992990_0:107:1081:917_1920x0_80_0_0_c875ba73ecc6b045f71867a8302964eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, джамала, розыск, фейки, уголовное дело
Новости, Новости Украины, Джамала, розыск, фейки, уголовное дело

Украинская певица Джамала объявлена МВД России в розыск

10:07 20.11.2023 (обновлено: 10:15 20.11.2023)
 
© Джамала/ИнстаграмДжамала
Джамала
© Джамала/Инстаграм
Читать в
Данные о розыске появились в базе ведомства. Причина – уголовная статья
МВД России объявило в розыск 40-летнюю украинскую певицу, победительницу Евровидения-2016 Джамалу, она же – Сусана Джамаладинова.
"Причина розыска – статья УК РФ", сообщается на сайте. Конкретная статья не называется.
По данным "Медиазоны"*, Джамалу объявили в розыск в середине октября 2023 года. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК). В ноябре певица была заочно арестована российским судом.
Крымско-татарская исполнительница Джамала представляла Украину на "Евровидении-2016" с песней "1944", посвященной депортации крымских татар. Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было "Крым наш".
Генеральная репетиция финала международного конкурса Евровидение-2016 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
10 августа, 18:01
Джамала пожаловалась, что ее "Крым" на Украине никому не нуженУкраинская певица Джамала, три месяца назад выпустившая альбом "Крым", пожаловалась украинским журналистам, что в стране он никому не нужен. Такое заявление артистка сделала 10 августа в эфире телемарафона "Единые новости" канала "1+1"
*Включен в список иноагентов.
 
НовостиНовости УкраиныДжамаларозыскфейкиуголовное дело
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:53Глава Пентагона прибыл в Киев
10:52Оперной певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента
10:34"Пробегал до 50 км для слежки": украинского легкоатлета приговорили к 15 годам тюрьмы
10:32В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды
10:09СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном
10:07Украинская певица Джамала объявлена МВД России в розыск
09:54Азаров усомнился, что Трамп прекратит украинский конфликт
09:53Смена командования Медсил, беспилотник в Электростали. Главное на Украине на утро 20 ноября
09:48Нацизм и русофобия - идеологическое безумие – Константинов
09:17Власти Электростали рассказали о последствиях отражения атаки ВСУ
09:02Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Кирилла
08:50Россия призвала Британию исключить ее участие в конфликте на Украине
08:32"Во имя спасения всей России". Как была провозглашена Украинская Народная Республика
08:25Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
08:14Рассвет человека-затмения. Сможет ли Трамп сделать снова США великими, а себя — их президентом
08:12Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ
07:53Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы - СМИ
07:43Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по бригадам ВСУ — Минобороны РФ
07:27"Таков путь". Почему Донбасс — родина самураев
07:22Москва ответит на антироссийские действия Финляндии — МИД РФ
Лента новостейМолния