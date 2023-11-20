Украинская певица Джамала объявлена МВД России в розыск
10:07 20.11.2023 (обновлено: 10:15 20.11.2023)
Данные о розыске появились в базе ведомства. Причина – уголовная статья
МВД России объявило в розыск 40-летнюю украинскую певицу, победительницу Евровидения-2016 Джамалу, она же – Сусана Джамаладинова.
"Причина розыска – статья УК РФ", сообщается на сайте. Конкретная статья не называется.
По данным "Медиазоны"*, Джамалу объявили в розыск в середине октября 2023 года. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК). В ноябре певица была заочно арестована российским судом.
Крымско-татарская исполнительница Джамала представляла Украину на "Евровидении-2016" с песней "1944", посвященной депортации крымских татар. Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было "Крым наш".
10 августа, 18:01Джамала пожаловалась, что ее "Крым" на Украине никому не нуженУкраинская певица Джамала, три месяца назад выпустившая альбом "Крым", пожаловалась украинским журналистам, что в стране он никому не нужен. Такое заявление артистка сделала 10 августа в эфире телемарафона "Единые новости" канала "1+1"
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