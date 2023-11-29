https://ukraina.ru/20231129/1051583380.html
Будут очень жёсткие действия: за какой срок Россия может окончательно разгромить ВСУ - Киселёв
Будут очень жёсткие действия: за какой срок Россия может окончательно разгромить ВСУ - Киселёв - 29.11.2023 Украина.ру
Будут очень жёсткие действия: за какой срок Россия может окончательно разгромить ВСУ - Киселёв
Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на фронте, о новых вооружениях ВС РФ, оценил украинские резервы и назвал срок, за который российские военные могут разгромить противника
2023-11-29T12:58
2023-11-29T12:58
2023-11-29T12:58
видео
россия
украина
всу
вс рф
спецоперация
сво
беспилотники
артиллерия
авдеевка
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00:28 – об обстановке на купянском и краснолиманском направлении; 07:55 – о том, какие беспилотники использует Киев и каких из них стоит особенно опасаться; 09:45 – о том, за счёт чего наши артиллеристы побеждают украинских; 11:38 – какие новые вооружения уже появляются на фронте массово и насколько они эффективны? 14:16 – как бои за Авдеевку скажутся на ситуации в северной части фронта? 16:13 – какие элитные части остались у ВСУ?17:50 – какие задачи должны выполнить российские войска до конца года?
работино
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, всу, вс рф, спецоперация, сво, беспилотники, артиллерия, авдеевка, работино, киев, купянск, "ланцет", видео
Видео, Россия, Украина, ВСУ, ВС РФ, Спецоперация, СВО, беспилотники, артиллерия, Авдеевка, Работино, Киев, Купянск, "Ланцет"
Будут очень жёсткие действия: за какой срок Россия может окончательно разгромить ВСУ - Киселёв
Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на фронте, о новых вооружениях ВС РФ, оценил украинские резервы и назвал срок, за который российские военные могут разгромить противника
00:28 – об обстановке на купянском и краснолиманском направлении;
07:55 – о том, какие беспилотники использует Киев и каких из них стоит особенно опасаться;
09:45 – о том, за счёт чего наши артиллеристы побеждают украинских;
11:38 – какие новые вооружения уже появляются на фронте массово и насколько они эффективны?
14:16 – как бои за Авдеевку скажутся на ситуации в северной части фронта?
16:13 – какие элитные части остались у ВСУ?
17:50 – какие задачи должны выполнить российские войска до конца года?