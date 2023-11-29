https://ukraina.ru/20231129/1051583380.html

Будут очень жёсткие действия: за какой срок Россия может окончательно разгромить ВСУ - Киселёв

Будут очень жёсткие действия: за какой срок Россия может окончательно разгромить ВСУ - Киселёв - 29.11.2023 Украина.ру

Будут очень жёсткие действия: за какой срок Россия может окончательно разгромить ВСУ - Киселёв

Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на фронте, о новых вооружениях ВС РФ, оценил украинские резервы и назвал срок, за который российские военные могут разгромить противника

2023-11-29T12:58

2023-11-29T12:58

2023-11-29T12:58

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беспилотники

артиллерия

авдеевка

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00:28 – об обстановке на купянском и краснолиманском направлении; 07:55 – о том, какие беспилотники использует Киев и каких из них стоит особенно опасаться; 09:45 – о том, за счёт чего наши артиллеристы побеждают украинских; 11:38 – какие новые вооружения уже появляются на фронте массово и насколько они эффективны? 14:16 – как бои за Авдеевку скажутся на ситуации в северной части фронта? 16:13 – какие элитные части остались у ВСУ?17:50 – какие задачи должны выполнить российские войска до конца года?

работино

купянск

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