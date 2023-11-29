Будут очень жёсткие действия: за какой срок Россия может окончательно разгромить ВСУ - Киселёв - 29.11.2023 Украина.ру
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Будут очень жёсткие действия: за какой срок Россия может окончательно разгромить ВСУ - Киселёв
Будут очень жёсткие действия: за какой срок Россия может окончательно разгромить ВСУ - Киселёв - 29.11.2023 Украина.ру
Будут очень жёсткие действия: за какой срок Россия может окончательно разгромить ВСУ - Киселёв
Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на фронте, о новых вооружениях ВС РФ, оценил украинские резервы и назвал срок, за который российские военные могут разгромить противника
2023-11-29T12:58
2023-11-29T12:58
видео
россия
украина
всу
вс рф
спецоперация
сво
беспилотники
артиллерия
авдеевка
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00:28 – об обстановке на купянском и краснолиманском направлении; 07:55 – о том, какие беспилотники использует Киев и каких из них стоит особенно опасаться; 09:45 – о том, за счёт чего наши артиллеристы побеждают украинских; 11:38 – какие новые вооружения уже появляются на фронте массово и насколько они эффективны? 14:16 – как бои за Авдеевку скажутся на ситуации в северной части фронта? 16:13 – какие элитные части остались у ВСУ?17:50 – какие задачи должны выполнить российские войска до конца года?
работино
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видео, россия, украина, всу, вс рф, спецоперация, сво, беспилотники, артиллерия, авдеевка, работино, киев, купянск, "ланцет", видео
Видео, Россия, Украина, ВСУ, ВС РФ, Спецоперация, СВО, беспилотники, артиллерия, Авдеевка, Работино, Киев, Купянск, "Ланцет"

Будут очень жёсткие действия: за какой срок Россия может окончательно разгромить ВСУ - Киселёв

12:58 29.11.2023
 
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Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на фронте, о новых вооружениях ВС РФ, оценил украинские резервы и назвал срок, за который российские военные могут разгромить противника
00:28 – об обстановке на купянском и краснолиманском направлении;
07:55 – о том, какие беспилотники использует Киев и каких из них стоит особенно опасаться;
09:45 – о том, за счёт чего наши артиллеристы побеждают украинских;
11:38 – какие новые вооружения уже появляются на фронте массово и насколько они эффективны?
14:16 – как бои за Авдеевку скажутся на ситуации в северной части фронта?
16:13 – какие элитные части остались у ВСУ?
17:50 – какие задачи должны выполнить российские войска до конца года?
 
ВидеоРоссияУкраинаВСУВС РФСпецоперацияСВОбеспилотникиартиллерияАвдеевкаРаботиноКиевКупянск"Ланцет"
 
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