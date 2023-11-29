"Прошла эпоха": США придётся признать превосходство России в ядерной сфере - Риттер - 29.11.2023 Украина.ру
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"Прошла эпоха": США придётся признать превосходство России в ядерной сфере - Риттер
"Прошла эпоха": США придётся признать превосходство России в ядерной сфере - Риттер - 29.11.2023 Украина.ру
"Прошла эпоха": США придётся признать превосходство России в ядерной сфере - Риттер
США будут вынуждены смириться с превосходством России в ядерной сфере, поскольку даже в бессмысленной гонке вооружений им не победить. Об этом бывший военный разведчик США Скотт Риттер заявил в аналитической статье для Consortium News
2023-11-29T09:07
2023-11-29T09:07
новости
сша
россия
ядерное оружие
ракеты
скотт риттер
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"Неудачи устаревающих средств стратегического ядерного сдерживания США и Великобритании резко контрастируют с серией успешных испытаний, проведённых российскими коллегами, включая недавние пуски современной ракеты "Булава" с новой подводной лодки класса "Борей", межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", оснащённой усовершенствованной гиперзвуковой боеголовкой "Авангард" и успешный испытательный пуск новой крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой", - говорится в статье.По мере того, как Россия модернизирует свой ядерный арсенал, отмечает Риттер, она больше не заинтересована в попытках наладить отношения с США в области контроля над вооружениями, основанные на наследии холодной войны. И продолжит свои нынешние программы ядерной модернизации, уже не сдерживаемые договором об ограничении стратегических наступательных вооружений.Риттер полагает, что США и Великобритания будут вынуждены тратить сотни миллиардов долларов на совершенствование своих ядерных сил, но в итоге всё равно будут уступать России."Эпоха неоспоримого американского ядерного превосходства прошла. Смогут ли американские политики приспособиться к этим новым обстоятельствам, ещё неизвестно", - подытожил эксперт.
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новости, сша, россия, ядерное оружие, ракеты, скотт риттер
Новости, США, Россия, Ядерное оружие, ракеты, Скотт Риттер

"Прошла эпоха": США придётся признать превосходство России в ядерной сфере - Риттер

09:07 29.11.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск новейшей ракеты «Авангард»
Запуск новейшей ракеты «Авангард»
© Министерство обороны РФ
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США будут вынуждены смириться с превосходством России в ядерной сфере, поскольку даже в бессмысленной гонке вооружений им не победить. Об этом бывший военный разведчик США Скотт Риттер заявил в аналитической статье для Consortium News
"Неудачи устаревающих средств стратегического ядерного сдерживания США и Великобритании резко контрастируют с серией успешных испытаний, проведённых российскими коллегами, включая недавние пуски современной ракеты "Булава" с новой подводной лодки класса "Борей", межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", оснащённой усовершенствованной гиперзвуковой боеголовкой "Авангард" и успешный испытательный пуск новой крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой", - говорится в статье.
По мере того, как Россия модернизирует свой ядерный арсенал, отмечает Риттер, она больше не заинтересована в попытках наладить отношения с США в области контроля над вооружениями, основанные на наследии холодной войны. И продолжит свои нынешние программы ядерной модернизации, уже не сдерживаемые договором об ограничении стратегических наступательных вооружений.
Риттер полагает, что США и Великобритания будут вынуждены тратить сотни миллиардов долларов на совершенствование своих ядерных сил, но в итоге всё равно будут уступать России.
"Эпоха неоспоримого американского ядерного превосходства прошла. Смогут ли американские политики приспособиться к этим новым обстоятельствам, ещё неизвестно", - подытожил эксперт.
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