https://ukraina.ru/20231129/1051568901.html

"Прошла эпоха": США придётся признать превосходство России в ядерной сфере - Риттер

"Прошла эпоха": США придётся признать превосходство России в ядерной сфере - Риттер - 29.11.2023 Украина.ру

"Прошла эпоха": США придётся признать превосходство России в ядерной сфере - Риттер

США будут вынуждены смириться с превосходством России в ядерной сфере, поскольку даже в бессмысленной гонке вооружений им не победить. Об этом бывший военный разведчик США Скотт Риттер заявил в аналитической статье для Consortium News

2023-11-29T09:07

2023-11-29T09:07

2023-11-29T09:07

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сша

россия

ядерное оружие

ракеты

скотт риттер

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"Неудачи устаревающих средств стратегического ядерного сдерживания США и Великобритании резко контрастируют с серией успешных испытаний, проведённых российскими коллегами, включая недавние пуски современной ракеты "Булава" с новой подводной лодки класса "Борей", межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", оснащённой усовершенствованной гиперзвуковой боеголовкой "Авангард" и успешный испытательный пуск новой крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой", - говорится в статье.По мере того, как Россия модернизирует свой ядерный арсенал, отмечает Риттер, она больше не заинтересована в попытках наладить отношения с США в области контроля над вооружениями, основанные на наследии холодной войны. И продолжит свои нынешние программы ядерной модернизации, уже не сдерживаемые договором об ограничении стратегических наступательных вооружений.Риттер полагает, что США и Великобритания будут вынуждены тратить сотни миллиардов долларов на совершенствование своих ядерных сил, но в итоге всё равно будут уступать России."Эпоха неоспоримого американского ядерного превосходства прошла. Смогут ли американские политики приспособиться к этим новым обстоятельствам, ещё неизвестно", - подытожил эксперт.

https://ukraina.ru/20231129/1051561740.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, россия, ядерное оружие, ракеты, скотт риттер