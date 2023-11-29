"Климатические интервенции": аналитик ФСО раскрыл, что создают на погодных станциях в Норвегии и США
В 1997 году на Аляске был запущен проект HAARP, который занялся изучением влияния электромагнитных воздействий на ионосферу. Его курировала пресловутая DARPA — Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
Еще в прошлом веке было доказано, что на погоду влияют электромагнитные воздействия на ионосферу. Проект, посвященный исследованиям такого типа, был открыт в 1997 году на Аляске (США), рассказал аналитик.
Эти проектом занималась пресловутая DARPA — Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Проект назвали High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), добавил он.
"Это агентство никогда не бросает деньги на ветер. Вот вам готовый разведпризнак. Кстати, в США действуют еще две подобных станции — в Пуэрто-Рико и Фербанксе на той же Аляске. В Европе аналогичные две станции базируются в Норвегии", - подчеркнул Ефимов.
Ну а реальное доказательство существования климатического оружия дали сами власти США. На сайте Белого дома появился документ, в котором говорится о пятилетнем плане "быстрых климатических интервенций", заключил собеседник Украина.ру.
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