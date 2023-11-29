https://ukraina.ru/20231129/1051536709.html

"Климатические интервенции": аналитик ФСО раскрыл, что создают на погодных станциях в Норвегии и США

"Климатические интервенции": аналитик ФСО раскрыл, что создают на погодных станциях в Норвегии и США - 29.11.2023 Украина.ру

"Климатические интервенции": аналитик ФСО раскрыл, что создают на погодных станциях в Норвегии и США

В 1997 году на Аляске был запущен проект HAARP, который занялся изучением влияния электромагнитных воздействий на ионосферу. Его курировала пресловутая DARPA — Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов

2023-11-29T04:20

2023-11-29T04:20

2023-11-29T04:20

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белый дом

разведка

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Еще в прошлом веке было доказано, что на погоду влияют электромагнитные воздействия на ионосферу. Проект, посвященный исследованиям такого типа, был открыт в 1997 году на Аляске (США), рассказал аналитик.Эти проектом занималась пресловутая DARPA — Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Проект назвали High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), добавил он.Ну а реальное доказательство существования климатического оружия дали сами власти США. На сайте Белого дома появился документ, в котором говорится о пятилетнем плане "быстрых климатических интервенций", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231128/1051523756.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, климат, оружие, аляска, норвегия, проект, исследование, белый дом, разведка, аналитика