"Климатические интервенции": аналитик ФСО раскрыл, что создают на погодных станциях в Норвегии и США - 29.11.2023 Украина.ру
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"Климатические интервенции": аналитик ФСО раскрыл, что создают на погодных станциях в Норвегии и США
"Климатические интервенции": аналитик ФСО раскрыл, что создают на погодных станциях в Норвегии и США - 29.11.2023 Украина.ру
"Климатические интервенции": аналитик ФСО раскрыл, что создают на погодных станциях в Норвегии и США
В 1997 году на Аляске был запущен проект HAARP, который занялся изучением влияния электромагнитных воздействий на ионосферу. Его курировала пресловутая DARPA — Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
2023-11-29T04:20
2023-11-29T04:20
новости
сша
климат
оружие
аляска
норвегия
проект
исследование
белый дом
разведка
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Еще в прошлом веке было доказано, что на погоду влияют электромагнитные воздействия на ионосферу. Проект, посвященный исследованиям такого типа, был открыт в 1997 году на Аляске (США), рассказал аналитик.Эти проектом занималась пресловутая DARPA — Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Проект назвали High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), добавил он.Ну а реальное доказательство существования климатического оружия дали сами власти США. На сайте Белого дома появился документ, в котором говорится о пятилетнем плане "быстрых климатических интервенций", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231128/1051523756.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, климат, оружие, аляска, норвегия, проект, исследование, белый дом, разведка, аналитика
Новости, США, климат, оружие, Аляска, Норвегия, проект, исследование, Белый дом, разведка, Аналитика

"Климатические интервенции": аналитик ФСО раскрыл, что создают на погодных станциях в Норвегии и США

04:20 29.11.2023
 
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В 1997 году на Аляске был запущен проект HAARP, который занялся изучением влияния электромагнитных воздействий на ионосферу. Его курировала пресловутая DARPA — Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
Еще в прошлом веке было доказано, что на погоду влияют электромагнитные воздействия на ионосферу. Проект, посвященный исследованиям такого типа, был открыт в 1997 году на Аляске (США), рассказал аналитик.
Эти проектом занималась пресловутая DARPA — Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Проект назвали High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), добавил он.
"Это агентство никогда не бросает деньги на ветер. Вот вам готовый разведпризнак. Кстати, в США действуют еще две подобных станции — в Пуэрто-Рико и Фербанксе на той же Аляске. В Европе аналогичные две станции базируются в Норвегии", - подчеркнул Ефимов.
Ну а реальное доказательство существования климатического оружия дали сами власти США. На сайте Белого дома появился документ, в котором говорится о пятилетнем плане "быстрых климатических интервенций", заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 16:53
Михаил Павлив: В украинской власти в настоящее время идет схватка между агентами Лондона и ВашингтонаУчитывая снижение персональной поддержки Зеленского, сдача крупных и важных объектов, которые приобрели имиджевую, брендовую ценность для режима, таких как как Бахмут, Марьинка или Авдеевка, станет политическим ударом по украинскому режиму, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
 
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