В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру
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В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ
В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру
В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ
Средний возраст солдат Вооружённых сил Украины составляет 54 года и в таком возрасте они не могут выполнять задачи командования. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы офиса президента (ОП) страны Сергей Лещенко
2023-11-28T21:39
2023-11-28T21:39
новости
украина
всу
потери всу
сво
спецоперация
вс рф
мобилизация
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Он перечислил существующие проблемы в ВСУ – это дефицит техники, личного боеспособного состава и отсутствие ротации. Советник ОП предложил заменить боевиков на Востоке на тех, что сегодня дислоцируются на Западной Украине. По его словам, руководство страны озабочено вопросами эффективности ВСУ. Кроме этого, Лещенко раскрыл данные о потерях украинской армии. Так, в некоторых бригадах из 110 солдат, числившихся в начале Спецоперации, сейчас остались трое.Примечательно, что буквально вчера, 27 ноября, СМИ публиковали заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в котором он указал, что в стране существуют проблемы с мобилизацией, однако призвал не преувеличивать их масштаб. Ранее издание Guardian сообщило, что на Украине намерены изменить правила призыва в Вооружённые силы страны, чтобы обнаружить уклонистов. Для этого задействуют рекрутинговые компании. Напомним, 24 ноября украинский президент Владимир Зеленский анонсировал некий "новый комплексный план по мобилизации". При этом он не назвал точного количества предполагаемых к мобилизации граждан Украины. До этого Служба внешней разведки России опубликовала информацию о разведданных, согласно которым, Запад требует от Киева активизировать мобилизацию для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, потери всу, сво, спецоперация, вс рф, мобилизация
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Спецоперация, ВС РФ, мобилизация

В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ

21:39 28.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУM113G4DK ВСУ
M113G4DK ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Средний возраст солдат Вооружённых сил Украины составляет 54 года и в таком возрасте они не могут выполнять задачи командования. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы офиса президента (ОП) страны Сергей Лещенко
Он перечислил существующие проблемы в ВСУ – это дефицит техники, личного боеспособного состава и отсутствие ротации.
"Сейчас огромный дефицит военных. Потому что нужно проводить ротации и подтягивать резервы. В некоторых бригадах то, что я услышал, это страшные цифры. Средний возраст – 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм", – приводит слова Лещенко издание "Страна.ua".
Советник ОП предложил заменить боевиков на Востоке на тех, что сегодня дислоцируются на Западной Украине. По его словам, руководство страны озабочено вопросами эффективности ВСУ.
Кроме этого, Лещенко раскрыл данные о потерях украинской армии. Так, в некоторых бригадах из 110 солдат, числившихся в начале Спецоперации, сейчас остались трое.
Примечательно, что буквально вчера, 27 ноября, СМИ публиковали заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в котором он указал, что в стране существуют проблемы с мобилизацией, однако призвал не преувеличивать их масштаб.
Ранее издание Guardian сообщило, что на Украине намерены изменить правила призыва в Вооружённые силы страны, чтобы обнаружить уклонистов. Для этого задействуют рекрутинговые компании.
Напомним, 24 ноября украинский президент Владимир Зеленский анонсировал некий "новый комплексный план по мобилизации". При этом он не назвал точного количества предполагаемых к мобилизации граждан Украины.
До этого Служба внешней разведки России опубликовала информацию о разведданных, согласно которым, Запад требует от Киева активизировать мобилизацию для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления.
 
НовостиУкраинаВСУпотери ВСУСВОСпецоперацияВС РФмобилизация
 
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Заголовок открываемого материала
22:02В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ – глава МИД Венгрии
21:39В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ
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