https://ukraina.ru/20231128/1051563239.html

В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ

В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ - 28.11.2023 Украина.ру

В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ

Средний возраст солдат Вооружённых сил Украины составляет 54 года и в таком возрасте они не могут выполнять задачи командования. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы офиса президента (ОП) страны Сергей Лещенко

2023-11-28T21:39

2023-11-28T21:39

2023-11-28T21:39

новости

украина

всу

потери всу

сво

спецоперация

вс рф

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/15/1050376719_0:116:956:654_1920x0_80_0_0_25d001bee1a1362ecb6b0716752ef9cb.jpg.webp

Он перечислил существующие проблемы в ВСУ – это дефицит техники, личного боеспособного состава и отсутствие ротации. Советник ОП предложил заменить боевиков на Востоке на тех, что сегодня дислоцируются на Западной Украине. По его словам, руководство страны озабочено вопросами эффективности ВСУ. Кроме этого, Лещенко раскрыл данные о потерях украинской армии. Так, в некоторых бригадах из 110 солдат, числившихся в начале Спецоперации, сейчас остались трое.Примечательно, что буквально вчера, 27 ноября, СМИ публиковали заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в котором он указал, что в стране существуют проблемы с мобилизацией, однако призвал не преувеличивать их масштаб. Ранее издание Guardian сообщило, что на Украине намерены изменить правила призыва в Вооружённые силы страны, чтобы обнаружить уклонистов. Для этого задействуют рекрутинговые компании. Напомним, 24 ноября украинский президент Владимир Зеленский анонсировал некий "новый комплексный план по мобилизации". При этом он не назвал точного количества предполагаемых к мобилизации граждан Украины. До этого Служба внешней разведки России опубликовала информацию о разведданных, согласно которым, Запад требует от Киева активизировать мобилизацию для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, потери всу, сво, спецоперация, вс рф, мобилизация