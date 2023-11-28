В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине - 28.11.2023 Украина.ру
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В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине
В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине - 28.11.2023 Украина.ру
В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине
Конгресс Соединённых Штатов Америки одобрит дополнительную помощь Украине к Рождеству, считает спикер Палаты представителей Майкл Джонсон. На будущее в вопросах финансирования Киева и Израиля он смотрит оптимистично, передаёт Politico
2023-11-28T01:36
2023-11-28T01:36
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военная помощь
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По его словам, Соединенные Штаты не могут "разрешить Путину пройти маршем через Европу". В то же время, помощь Израилю сегодня он называет главным приоритетом для США, помощь Украине – "ещё одним приоритетом". Спикер Палаты представителей также подчеркнул, что Конгресс сможет принять дополнительные средства для помощи Израилю и Украине к праздникам – при условии, что законодатели смогут объединиться вокруг изменений политики безопасности границ, к которым стремятся республиканцы. Абсолютно противоположное мнение высказал председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер, который заявил, что помощь и Украине, и Израилю будет проблематично согласовать до конца 2024 года. По его словам, разногласия в Конгрессе связаны с предложенными изменениями в сфере безопасности границы США с Мексикой. Так, вскоре потребуется снести изменения в законы, чтобы гарантировать, что ситуация у госграницы вернётся к прежнему состоянию. Так или иначе, но сегодня в Конгрессе нет единой позиции по вопросу финансирования Украины и Израиля. До Рождества, отмечаемого в США 25 декабря, осталось меньше месяца.
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новости, украина, военная помощь, всу, сво, конгресс сша
Новости, Украина, военная помощь, ВСУ, СВО, Конгресс США

В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине

01:36 28.11.2023
 
© РИА Новости . Джереми Хоган / Перейти в фотобанкИнаугурация 45-го президента США Дональда Трампа
Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Джереми Хоган
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Конгресс Соединённых Штатов Америки одобрит дополнительную помощь Украине к Рождеству, считает спикер Палаты представителей Майкл Джонсон. На будущее в вопросах финансирования Киева и Израиля он смотрит оптимистично, передаёт Politico
По его словам, Соединенные Штаты не могут "разрешить Путину пройти маршем через Европу". В то же время, помощь Израилю сегодня он называет главным приоритетом для США, помощь Украине – "ещё одним приоритетом".
Спикер Палаты представителей также подчеркнул, что Конгресс сможет принять дополнительные средства для помощи Израилю и Украине к праздникам – при условии, что законодатели смогут объединиться вокруг изменений политики безопасности границ, к которым стремятся республиканцы.

"Я думаю, что всё это соберется воедино в ближайшие днями. Я оптимистично смотрю на это, я уверен, что мы сможем это сделать – довести это до конца", – сказал Джонсон.

Абсолютно противоположное мнение высказал председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер, который заявил, что помощь и Украине, и Израилю будет проблематично согласовать до конца 2024 года.
По его словам, разногласия в Конгрессе связаны с предложенными изменениями в сфере безопасности границы США с Мексикой. Так, вскоре потребуется снести изменения в законы, чтобы гарантировать, что ситуация у госграницы вернётся к прежнему состоянию. Так или иначе, но сегодня в Конгрессе нет единой позиции по вопросу финансирования Украины и Израиля. До Рождества, отмечаемого в США 25 декабря, осталось меньше месяца.
 
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