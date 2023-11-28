https://ukraina.ru/20231128/1051435285.html
В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине
В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине - 28.11.2023 Украина.ру
В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине
Конгресс Соединённых Штатов Америки одобрит дополнительную помощь Украине к Рождеству, считает спикер Палаты представителей Майкл Джонсон. На будущее в вопросах финансирования Киева и Израиля он смотрит оптимистично, передаёт Politico
2023-11-28T01:36
2023-11-28T01:36
2023-11-28T01:36
новости
украина
военная помощь
всу
сво
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103331/05/1033310544_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_f8bb0b03687a7787af3545ccbd5200f6.jpg
По его словам, Соединенные Штаты не могут "разрешить Путину пройти маршем через Европу". В то же время, помощь Израилю сегодня он называет главным приоритетом для США, помощь Украине – "ещё одним приоритетом". Спикер Палаты представителей также подчеркнул, что Конгресс сможет принять дополнительные средства для помощи Израилю и Украине к праздникам – при условии, что законодатели смогут объединиться вокруг изменений политики безопасности границ, к которым стремятся республиканцы. Абсолютно противоположное мнение высказал председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер, который заявил, что помощь и Украине, и Израилю будет проблематично согласовать до конца 2024 года. По его словам, разногласия в Конгрессе связаны с предложенными изменениями в сфере безопасности границы США с Мексикой. Так, вскоре потребуется снести изменения в законы, чтобы гарантировать, что ситуация у госграницы вернётся к прежнему состоянию. Так или иначе, но сегодня в Конгрессе нет единой позиции по вопросу финансирования Украины и Израиля. До Рождества, отмечаемого в США 25 декабря, осталось меньше месяца.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103331/05/1033310544_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9f2dd0f64e637394da1afb09d7033909.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, военная помощь, всу, сво, конгресс сша
Новости, Украина, военная помощь, ВСУ, СВО, Конгресс США
В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине
Конгресс Соединённых Штатов Америки одобрит дополнительную помощь Украине к Рождеству, считает спикер Палаты представителей Майкл Джонсон. На будущее в вопросах финансирования Киева и Израиля он смотрит оптимистично, передаёт Politico
По его словам, Соединенные Штаты не могут "разрешить Путину пройти маршем через Европу". В то же время, помощь Израилю сегодня он называет главным приоритетом для США, помощь Украине – "ещё одним приоритетом".
Спикер Палаты представителей также подчеркнул, что Конгресс сможет принять дополнительные средства для помощи Израилю и Украине к праздникам – при условии, что законодатели смогут объединиться вокруг изменений политики безопасности границ, к которым стремятся республиканцы.
"Я думаю, что всё это соберется воедино в ближайшие днями. Я оптимистично смотрю на это, я уверен, что мы сможем это сделать – довести это до конца", – сказал Джонсон.
Абсолютно противоположное мнение высказал председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер, который заявил, что помощь и Украине, и Израилю будет проблематично согласовать до конца 2024 года.
По его словам, разногласия в Конгрессе связаны с предложенными изменениями в сфере безопасности границы США с Мексикой. Так, вскоре потребуется снести изменения в законы, чтобы гарантировать, что ситуация у госграницы вернётся к прежнему состоянию. Так или иначе, но сегодня в Конгрессе нет единой позиции по вопросу финансирования Украины и Израиля. До Рождества, отмечаемого в США 25 декабря, осталось меньше месяца.