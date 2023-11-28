Многодетные семьи должны стать нормой в России – Путин - 28.11.2023 Украина.ру
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Многодетные семьи должны стать нормой в России – Путин
Многодетные семьи должны стать нормой в России – Путин - 28.11.2023 Украина.ру
Многодетные семьи должны стать нормой в России – Путин
Многодетность должна стать образом жизни российских семей, считает глава государства
2023-11-28T17:22
2023-11-28T17:22
новости
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил, что семья — это не только опора государства, но и "духовное явление, источник нравственности". Основой её является рождение ребенка.Владимир Путин предложил возродить традицию многодетных семей. По его мнению, многодетность должна стать нормой и образом жизни для всех народов России.
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новости, владимир путин, россия
Новости, Владимир Путин, Россия

Многодетные семьи должны стать нормой в России – Путин

17:22 28.11.2023
 
Заседание пленарной сессии Всемирного русского народного собора (ВРНС)
Заседание пленарной сессии Всемирного русского народного собора (ВРНС)
Читать в
Многодетность должна стать образом жизни российских семей, считает глава государства
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил, что семья — это не только опора государства, но и "духовное явление, источник нравственности". Основой её является рождение ребенка.

– Подписан указ объявить следующий год годом семьи. Преодолеть сложнейшие демографический кризис невозможно только с помощью денег. Да, цифры бюджетных расходов крайне значимы, но гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, любви, рождении ребенка лежит нравственные опоры. Мы не должны это забывать, – сказал лидер России.

Владимир Путин предложил возродить традицию многодетных семей. По его мнению, многодетность должна стать нормой и образом жизни для всех народов России.
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
17:08
Русский мир преградил дорогу глобальному гегемону – ПутинРоссия сражается за свободу всего мира. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
17:33ЕС выделил дополнительное финансирование для подготовки украинских военных
17:22Многодетные семьи должны стать нормой в России – Путин
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