https://ukraina.ru/20231128/1051537645.html

Многодетные семьи должны стать нормой в России – Путин

Многодетные семьи должны стать нормой в России – Путин - 28.11.2023 Украина.ру

Многодетные семьи должны стать нормой в России – Путин

Многодетность должна стать образом жизни российских семей, считает глава государства

2023-11-28T17:22

2023-11-28T17:22

2023-11-28T17:22

новости

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051537177_0:0:624:351_1920x0_80_0_0_b812be2c4acaac1422f87f176c82b8e4.jpg

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил, что семья — это не только опора государства, но и "духовное явление, источник нравственности". Основой её является рождение ребенка.Владимир Путин предложил возродить традицию многодетных семей. По его мнению, многодетность должна стать нормой и образом жизни для всех народов России.

https://ukraina.ru/20231128/1051534598.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, россия