Многодетные семьи должны стать нормой в России – Путин
Заседание пленарной сессии Всемирного русского народного собора (ВРНС)
Многодетность должна стать образом жизни российских семей, считает глава государства
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил, что семья — это не только опора государства, но и "духовное явление, источник нравственности". Основой её является рождение ребенка.
– Подписан указ объявить следующий год годом семьи. Преодолеть сложнейшие демографический кризис невозможно только с помощью денег. Да, цифры бюджетных расходов крайне значимы, но гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, любви, рождении ребенка лежит нравственные опоры. Мы не должны это забывать, – сказал лидер России.
Владимир Путин предложил возродить традицию многодетных семей. По его мнению, многодетность должна стать нормой и образом жизни для всех народов России.