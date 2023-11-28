https://ukraina.ru/20231128/1051437544.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 28.11.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Целью санкций США против российской нефти называется ограничение доходов бюджета РФ, но от них страдают ведущие греческие судоходные компании. При этом 99% нефти всё равно продаётся дороже "потолка"

2023-11-28T07:22

2023-11-28T07:22

2023-11-28T08:26

хроника энергетической войны

эксклюзив

энергетика

зарубежье

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греция

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Санкции США дестабилизируют глобальный нефтяной рынокГреческие судоходные компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers прекратили транспортировку российской нефти в последние недели, чтобы избежать санкций США. Об этом 24 ноября сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и судовые данные.Все три компании были активными грузоотправителями нефти и топлива из РФ вплоть до сентября-октября 2023 года, после чего начали сокращать свое участие в перевозках. Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers занимались транспортировкой российской нефти на протяжении десятилетий. Перевозить нефть из России они продолжали даже после отказа большинства других западных компаний из-за растущих санкционных рисков, их маршруты были прибыльными.За последний год торговля российской нефтью принесла рекордную прибыль грузоотправителям. Прошлой зимой фрахтовые ставки на транспортировку российской нефти подскочили до 15 миллионов долларов за один танкерный рейс из портов Балтийского моря в Индию. Это было в несколько раз дороже, чем поставки нефти, не подпадающей под санкционные ограничения.Три упомянутые греческие компании управляют более чем 100 танкерами, способными транспортировать почти весь объем нефти, экспортируемой из российских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск. Он составляет около 10 миллионов тонн в месяц, или 2,4 миллиона баррелей в сутки.Ранее, 13 октября 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении турецкой Ice Pearl Navigation и компании из ОАЭ Lumber Marine и принадлежащих им соответственно танкеров YasaGolden Bosphorus и SCF Primorye. Это стало первым применением санкций США за перевозку российской нефти по цене выше уровня потолка цен.14 ноября 2023 года стало известно, что Минфин США направил компаниям — судовым операторам запрос о 100 танкерах, которые могли перевозить российскую нефть в нарушении западных санкций. Уведомления были разосланы Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) компаниям примерно в 30 странах. Это стало крупнейшим шагом такого рода со стороны США с момента введения потолка цен на перевозимую морем российскую нефть.16 ноября 2023 года США ввели санкции против ещё трёх компаний, зарегистрированных в Объединённых арабских эмиратах (ОАЭ), и трёх танкеров, перевозивших нефть по цене выше установленного потолка. Также санкционный список были внесены 20 компаний из России, Боснии и Герцеговины, ОАЭ, Северной Македонии.По информации трейдеров, на которую ссылается Reuters, так называемого теневого флота может оказаться недостаточно для транспортировки всей российской нефти, и для торговли потребуется больше нефтеналивных танкеров. В качестве основной причины приводится тот факт, что российская нефть добиралась до Азии за 8–10 недель, в отличие от двух до введения санкций. При этом в октябре 2023 года более 99% морских поставок российской нефти было осуществлено по цене выше установленного Коалицией по ограничению цен потолка цен в 60 долларов.С другой стороны, приостановка санкций США в отношении венесуэльской нефти привела к перебоям в закупках со стороны независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Китая, которые до этого были крупнейшими клиентами на этом рынке. Сейчас они пытаются договориться с продавцами о ценах, информирует Reuters.Независимые НПЗ Китая в течение многих лет покупали венесуэльскую нефть с большими скидками. Но с тех пор как в середине октября 2023 года США на 6 месяцев сняли санкции, энергетические компании и торговые дома Vitol, Gunvor и Trafigura постепенно возобновили закупки нефти в Венесуэле.Закупки также замедлились на фоне низкого сезонного спроса на асфальт — ключевой продукт, производимый из тяжелой венесуэльской нефти. На независимые НПЗ Китая приходится пятая часть закупок нефти и более половины производства асфальта. В качестве сырья Китай в основном полагается на подпадающую под санкции нефть из Венесуэлы, а также из Ирана и РФ.После снятия американских санкций диапазон скидок стал непредсказуемым, на фоне чего рынок находится в смятении, отмечает Reuters. Венесуэльская нефть, которая поступит в Китай в начале 2024 года, предлагается со скидкой от 9 до 19 долларов за баррель к Brent, это широкий диапазон. Когда санкции действовали, венесуэльская нефть в Китае торговалась примерно на 20 долларов за баррель ниже Brent с поставкой в октябре 2023 года.Китайская PetroChina стремится закупать до 8 миллионов баррелей нефти в месяц у венесуэльской национальной компании PDVSA, но сделка ещё не заключена. Покупатели венесуэльской нефти ждут, вернется ли PetroChina на рынок и когда, отметили источники Reuters. До введения санкций США в 2019 году дочерняя компания PetroChina — Fuel Oil Co — была ключевым продавцом венесуэльской нефти независимым китайским НПЗ.Российские производители автогаза только выиграют от санкций ЕСПольша, которая является самым крупным в Европейском Союзе потребителем российского сжиженного углеводородного газа (СУГ, автогаз), готова поддержать очередной пакет санкций ЕС, предполагающий запрет на поставки этого вида топлива. Это означает большие проблемы для 3,5 млн польских автовладельцев, использующих СУГ, и дополнительную прибыль для его российских производителей, ведь оптовые цены на автогаз в РФ восстановились до уровня 2021 года.Польша до сих пор зависит от поставок российского автогаза. По данным Евростата, в 2022 году Польша закупила в России СУГ на 710 млн евро, тогда как все остальные страны-члены ЕС потратили на такие закупки в общей сложности 417 млн евро.Россия остается крупнейшим поставщиком этого вида топлива в Польшу, доля которого в структуре импорта выросла с 48,7 до 50,1% в первой половине 2023 года. Сохранение сильных позиций российских поставок обусловлено тремя элементами: логистикой, связанной с наличием терминалов на восточной границе Польши, конкурентоспособными ценами и доминирующим предложением на польском рынке, отмечают эксперты.Если ЕС введёт эмбарго на поставки российского автогаза, то больше всего пострадает Польша. "Недаром идеи о запрете импорта сжиженного углеводородного газа из России министр государственных активов Яцек Сасин назвал "плохими и вредными", поскольку они лишат 3,5 млн польских водителей возможности заправляться более дешевым топливом" – написал польский портал Money.При этом министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что запрет на поставки российского топлива является "очень чувствительной темой, так как многие агрегаты и транспортные средства в Польше работают на этом газе, здесь мы должны быть очень осторожны".Кром всего прочего, дефицит СУГ на заправках приведет к проблемам с бензином, который также используется в автомобилях, работающих на автогазе. Ещё одним прогнозируемым последствием введения ограничений стнает рост цен на топливо.Ссылаясь на собственные источники, портал Business Insider Poland сообщил, что и после начала СВО российский автогаз по-прежнему использовался в Польше, причём не только частными, но и подконтрольными государству компаниями."По нашей информации, это сырье закупал, например, государственный нефтегазовый концерн Orlen, имея его в виду качестве более дешевой альтернативы западному сжиженному газу, а национальный перевозчик PKP Cargo, в свою очередь, зарабатывал на его перевалке", – отметило издание.Хотя польское правительство готовится к уходу, но именно нынешний премьер Матеуш Моравецкий, который формально переназначен 27 ноября, будет представлять Польшу на саммите ЕС 14-15 декабря, где может быть принят новый санкционный пакет. А вот отвечать за его реализацию будет уже новое правительство страны, которое готовятся сформировать получившие большинство в новом созыве Сейма либеральная "Гражданская коалиция", популистский блок "Третий путь" и "Новые левые".При этом российские производители автогаза будут только рады появлению дополнительных объёмов этого вида топлива на рынке, ведь оптовые цены на СУГ в РФ ныне полностью восстановились до уровня 2021-го, достигнув максимальных значений за последние два года – на уровне 35 тысяч рублей за тонну.По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), биржевые цены на СУГ обновили максимумы в первой половине ноября 2023 года. Участники рынка связывали с продолжающимися ремонтами на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и высоким спросом на фоне сокращения предложения.После начала СВО оптовые цены на СУГ в России резко снижались на фоне проблем с экспортом из-за санкций, достигая минимума 5 тысяч рублей за тонну в феврале 2023 г. По состоянию же на 24 ноября, по национальному индексу СУГ стоили 29937 руб./т., по национальному внебиржевому индексу – 34843 руб./т.Предложение на внутреннем рынке вслед за ростом спроса также увеличивалось.На СПбМТСБ объем реализации СУГ для топлива за январь-сентябрь 2023 года составил 1,7 млн т, что на 32% больше, чем в аналогичный период 2022-го.Российские трейдеры также рассчитывают на удорожание СУГ в Китае в январе в преддверии празднования китайского Нового года, который в 2024 году наступит 10 февраля. В России в это время года участники рынка ожидают обратной динамики на фоне низкого сезона потребления.При этом, хотя в декабре ставка экспортной пошлины на СУГ повысится более чем вдвое, с 2,2 до 4,7 доллара за тонну, однако едва ли это скажется на объемах экспорта, как и возможное закрытие европейского рынка.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231128/1051437911.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, энергетика, зарубежье, россия, польша, греция