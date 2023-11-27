https://ukraina.ru/20231127/1051430842.html
Польский комитет автоперевозчиков рассказал, как украинские водители грузовиков запугивают своих коллег
Польский комитет автоперевозчиков рассказал, как украинские водители грузовиков запугивают своих коллег - 27.11.2023 Украина.ру
Польский комитет автоперевозчиков рассказал, как украинские водители грузовиков запугивают своих коллег
Организаторы протеста на польско-украинской границе напоминают, что бензовозы, реальная гуманитарная помощь и продукты питания с коротким сроком годности имеют право проезжать вне очереди
2023-11-27T17:57
2023-11-27T17:57
2023-11-27T17:57
новости
польша
украина
граница
блокада
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Польский Комитет защиты перевозчиков и работодателей транспорта просит водителей танкеров, которые направляются на Украину, не подаваться запугиванию украинских водителей грузовиков. Об этом говорится в сообщении, которое комитет распространил 27 ноября."Прислушивайтесь к распоряжениям служб, которые говорят вам ехать вне очереди. Вам не придется стоять в очередях. Цистерны с топливом для армии, гуманитарной помощью (кроме явных махинаций, которых немало) и продуктами питания с коротким сроком годности пропускают из строя, несмотря на лицемерную риторику некоторых украинцев", - отмечает Комитет защиты перевозчиков и работодателей транспорта.Комитет просит коллег прислушиваться к приказам польских служб и полиции и не становиться заложниками своих коллег.Протестующие польские автоперевозчики стали свидетелями запугивания украинских водителей цистерн и блокирования их машин в очереди украинскими водителями грузов, перевозимых в брезентовых грузовиках.Организаторы протеста на польско-украинской границе напоминают, что бензовозы, реальная гуманитарная помощь и продукты питания с коротким сроком годности могут проезжать вне очереди."И у нас, и у полиции есть доказательства того, что украинские водители запугивают своих коллег в цистернах и рефрижераторах, отбирают у них паспорта и заставляют стоять в очереди, несмотря на другие договоренности. Также хотим обратить ваше внимание на огромное количество автомобилей, которые пытаются обойти очередь с коммерческими грузами, которые лишь выдают себя за гуманитарную помощь. Мы заботимся о том, чтобы обманщики вернулись на свои места в очереди", - говорится в сообщении комитета.Как сообщало издание Украина.ру, 6 ноября началась блокада три КПП на польско-украинской границе. Польские перевозчики требуют равных условий доступа на транспортный рынок и прекращения притеснений с украинской стороны.
https://ukraina.ru/20231126/1051343689.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, граница, блокада
Польский комитет автоперевозчиков рассказал, как украинские водители грузовиков запугивают своих коллег
Организаторы протеста на польско-украинской границе напоминают, что бензовозы, реальная гуманитарная помощь и продукты питания с коротким сроком годности имеют право проезжать вне очереди
Польский Комитет защиты перевозчиков и работодателей транспорта просит водителей танкеров, которые направляются на Украину, не подаваться запугиванию украинских водителей грузовиков. Об этом говорится в сообщении, которое комитет распространил 27 ноября.
"Прислушивайтесь к распоряжениям служб, которые говорят вам ехать вне очереди. Вам не придется стоять в очередях. Цистерны с топливом для армии, гуманитарной помощью (кроме явных махинаций, которых немало) и продуктами питания с коротким сроком годности пропускают из строя, несмотря на лицемерную риторику некоторых украинцев", - отмечает Комитет защиты перевозчиков и работодателей транспорта.
Комитет просит коллег прислушиваться к приказам польских служб и полиции и не становиться заложниками своих коллег.
Протестующие польские автоперевозчики стали свидетелями запугивания украинских водителей цистерн и блокирования их машин в очереди украинскими водителями грузов, перевозимых в брезентовых грузовиках.
Организаторы протеста на польско-украинской границе напоминают, что бензовозы, реальная гуманитарная помощь и продукты питания с коротким сроком годности могут проезжать вне очереди.
"И у нас, и у полиции есть доказательства того, что украинские водители запугивают своих коллег в цистернах и рефрижераторах, отбирают у них паспорта и заставляют стоять в очереди, несмотря на другие договоренности. Также хотим обратить ваше внимание на огромное количество автомобилей, которые пытаются обойти очередь с коммерческими грузами, которые лишь выдают себя за гуманитарную помощь. Мы заботимся о том, чтобы обманщики вернулись на свои места в очереди", - говорится в сообщении комитета.
Как сообщало издание Украина.ру, 6 ноября началась блокада три КПП на польско-украинской границе. Польские перевозчики требуют равных условий доступа на транспортный рынок и прекращения притеснений с украинской стороны.