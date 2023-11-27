В Крыму погиб один человек из-за непогоды
В районе Судака погиб один человек в результате непогоды, сообщил советник главы республики Олег Крючков в эфире телеканала "Россия 24"
"Есть погибший, предварительно это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", - сказал Крючков.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за удара стихии три человека в Севастополе получили травмы, они госпитализированы.
От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля. Зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, сообщил Развожаев.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.