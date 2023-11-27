В Крыму погиб один человек из-за непогоды - 27.11.2023 Украина.ру
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В Крыму погиб один человек из-за непогоды
В Крыму погиб один человек из-за непогоды - 27.11.2023 Украина.ру
В Крыму погиб один человек из-за непогоды
В районе Судака погиб один человек в результате непогоды, сообщил советник главы республики Олег Крючков в эфире телеканала "Россия 24"
2023-11-27T11:45
2023-11-27T11:45
новости
россия
крым
севастополь
судак
погиб
погибшие
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за удара стихии три человека в Севастополе получили травмы, они госпитализированы.От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля. Зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, сообщил Развожаев.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.
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новости, россия, крым, севастополь, судак, погиб, погибшие
Новости, Россия, Крым, Севастополь, Судак, погиб, погибшие

В Крыму погиб один человек из-за непогоды

11:45 27.11.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В районе Судака погиб один человек в результате непогоды, сообщил советник главы республики Олег Крючков в эфире телеканала "Россия 24"
"Есть погибший, предварительно это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", - сказал Крючков.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за удара стихии три человека в Севастополе получили травмы, они госпитализированы.
От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля. Зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, сообщил Развожаев.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
24 ноября, 08:44
В Севастопольской бухте из-за непогоды приостановили движение пассажирских судовВ Севастополе из-за непогоды приостановили морское пассажирское сообщение. Об этом утром 24 ноября дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщает в своём телеграм-канале
 
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