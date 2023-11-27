https://ukraina.ru/20231127/1051371137.html

В Крыму погиб один человек из-за непогоды

В Крыму погиб один человек из-за непогоды - 27.11.2023 Украина.ру

В Крыму погиб один человек из-за непогоды

В районе Судака погиб один человек в результате непогоды, сообщил советник главы республики Олег Крючков в эфире телеканала "Россия 24"

2023-11-27T11:45

2023-11-27T11:45

2023-11-27T11:45

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за удара стихии три человека в Севастополе получили травмы, они госпитализированы.От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля. Зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, сообщил Развожаев.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.

https://ukraina.ru/20231124/1051301471.html

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новости, россия, крым, севастополь, судак, погиб, погибшие