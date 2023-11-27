В Севастополе из-за шторма погибли все 800 экзотических обитателей музея-аквариума
© t.me/razvozhaevСевастополь, спасатели
© t.me/razvozhaev
Как и 16 лет назад вода пробила крышу здания и затопила помещения, сообщает телеканал "Крым 24"
26 ноября около 22 часов морские волны ударили по крыше музея-аквариума в Севастополе и смыли вентиляционную систему и кондиционер. Через образовавшуюся пробоину вода стала заливать здание. Нижний этаж, где находятся экзотические морские животные, оказался затоплен.
"В ФИЦ ИнБЮМе пострадали 4 научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки", – сообщил 26 ноября в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
Позже директор музея Юрий Кравцов сообщил, что в результате разгула стихии погибли все морские обитатели аквариума:
"Погибли все животные, порядка 800, которые жили в 9 аквариумах. Вышли из строя оборудование и насосы, вентиляция. Помещению нанесен колоссальный ущерб", — рассказал директор музея.
Сначала сотрудники аквариума пытались откачать воду самостоятельно, подключили три насоса, но это не помогло. Вода значительно прибывала с каждым ударом волны. На место ЧП были вызваны сотрудники водоканала и спасатели, которые помогали откачивать воду.
Подобная ситуация случалась уже ранее – 2007 году. Тогда также волна пробила крышу, затопило здание. Тогда также погибли все животные.