https://ukraina.ru/20231127/1051369413.html

В Севастополе из-за шторма погибли все 800 экзотических обитателей музея-аквариума

В Севастополе из-за шторма погибли все 800 экзотических обитателей музея-аквариума - 27.11.2023 Украина.ру

В Севастополе из-за шторма погибли все 800 экзотических обитателей музея-аквариума

Как и 16 лет назад вода пробила крышу здания и затопила помещения, сообщает телеканал "Крым 24"

2023-11-27T10:56

2023-11-27T10:56

2023-11-27T10:56

новости

севастополь

шторм

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26 ноября около 22 часов морские волны ударили по крыше музея-аквариума в Севастополе и смыли вентиляционную систему и кондиционер. Через образовавшуюся пробоину вода стала заливать здание. Нижний этаж, где находятся экзотические морские животные, оказался затоплен."В ФИЦ ИнБЮМе пострадали 4 научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки", – сообщил 26 ноября в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.Позже директор музея Юрий Кравцов сообщил, что в результате разгула стихии погибли все морские обитатели аквариума:Сначала сотрудники аквариума пытались откачать воду самостоятельно, подключили три насоса, но это не помогло. Вода значительно прибывала с каждым ударом волны. На место ЧП были вызваны сотрудники водоканала и спасатели, которые помогали откачивать воду.Подобная ситуация случалась уже ранее – 2007 году. Тогда также волна пробила крышу, затопило здание. Тогда также погибли все животные.

https://ukraina.ru/20231127/1051355786.html

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новости, севастополь, шторм