https://ukraina.ru/20231127/1051356261.html
Балицкий: в Запорожской области более 37 тысяч абонентов отключены от света
Балицкий: в Запорожской области более 37 тысяч абонентов отключены от света - 27.11.2023 Украина.ру
Балицкий: в Запорожской области более 37 тысяч абонентов отключены от света
В Запорожской области более 37 тысяч абонентов остались без света, сообщил 27 ноября губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
2023-11-27T10:01
2023-11-27T10:01
2023-11-27T10:02
новости
россия
запорожская область
евгений балицкий
электроэнергия
свет
бердянск
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Глава региона сообщил, что находится на связи с оперативными службами Запорожской области. По состоянию на девять утра ситуация в области стабильная, оперативные службы работают в штатном режиме.Отдельно сообщил информацию по Бердянску. Там подтоплено пять районов города, средний уровень воды в подтопленных домовладениях достигает 40 см. Частично отключено электроснабжение и теплоснабжение.В Приморске вдоль береговой линии акватории Азовского моря наблюдается подтопление одной улицы, отметил Балицкий. В пгт Кирилловка подтоплено 100% баз отдыха на Федотовой косе и дорога, соединяющая поселок с Федотовой косой. На место уже выехали волонтерские организации, которые будут оказывать помощь жителям подтопленных территорий, добавил глава региона.Балицкий дал поручение правительству области в кратчайшие сроки устранить повреждения на сетях электроснабжения. Аварийные бригады работают.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что вследствие непогоды произошёл обрыв электросетей. В результате тысячи абонентов остались без электроснабжения.
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новости, россия, запорожская область, евгений балицкий, электроэнергия, свет, бердянск
Новости, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, электроэнергия, свет, Бердянск
Балицкий: в Запорожской области более 37 тысяч абонентов отключены от света
10:01 27.11.2023 (обновлено: 10:02 27.11.2023)
В Запорожской области более 37 тысяч абонентов остались без света, сообщил 27 ноября губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
"37200 абонентов по области отключены от электроснабжения", - написал Балицкий.
Глава региона сообщил, что находится на связи с оперативными службами Запорожской области. По состоянию на девять утра ситуация в области стабильная, оперативные службы работают в штатном режиме.
Отдельно сообщил информацию по Бердянску. Там подтоплено пять районов города, средний уровень воды в подтопленных домовладениях достигает 40 см. Частично отключено электроснабжение и теплоснабжение.
В Приморске вдоль береговой линии акватории Азовского моря наблюдается подтопление одной улицы, отметил Балицкий. В пгт Кирилловка подтоплено 100% баз отдыха на Федотовой косе и дорога, соединяющая поселок с Федотовой косой. На место уже выехали волонтерские организации, которые будут оказывать помощь жителям подтопленных территорий, добавил глава региона.
Балицкий дал поручение правительству области в кратчайшие сроки устранить повреждения на сетях электроснабжения. Аварийные бригады работают.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что вследствие непогоды произошёл обрыв электросетей. В результате тысячи абонентов остались без электроснабжения.