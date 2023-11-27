https://ukraina.ru/20231127/1051356261.html

Балицкий: в Запорожской области более 37 тысяч абонентов отключены от света

Балицкий: в Запорожской области более 37 тысяч абонентов отключены от света - 27.11.2023 Украина.ру

Балицкий: в Запорожской области более 37 тысяч абонентов отключены от света

В Запорожской области более 37 тысяч абонентов остались без света, сообщил 27 ноября губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале

2023-11-27T10:01

2023-11-27T10:01

2023-11-27T10:02

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Глава региона сообщил, что находится на связи с оперативными службами Запорожской области. По состоянию на девять утра ситуация в области стабильная, оперативные службы работают в штатном режиме.Отдельно сообщил информацию по Бердянску. Там подтоплено пять районов города, средний уровень воды в подтопленных домовладениях достигает 40 см. Частично отключено электроснабжение и теплоснабжение.В Приморске вдоль береговой линии акватории Азовского моря наблюдается подтопление одной улицы, отметил Балицкий. В пгт Кирилловка подтоплено 100% баз отдыха на Федотовой косе и дорога, соединяющая поселок с Федотовой косой. На место уже выехали волонтерские организации, которые будут оказывать помощь жителям подтопленных территорий, добавил глава региона.Балицкий дал поручение правительству области в кратчайшие сроки устранить повреждения на сетях электроснабжения. Аварийные бригады работают.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что вследствие непогоды произошёл обрыв электросетей. В результате тысячи абонентов остались без электроснабжения.

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новости, россия, запорожская область, евгений балицкий, электроэнергия, свет, бердянск