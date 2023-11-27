Исповедь титушки, или воспоминания о запорожском майдане - 27.11.2023 Украина.ру
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Исповедь титушки, или воспоминания о запорожском майдане
Исповедь титушки, или воспоминания о запорожском майдане - 27.11.2023 Украина.ру
Исповедь титушки, или воспоминания о запорожском майдане
Майдан для меня из картинки в телевизоре превратился в нечто личное и непосредственное во второй половине января 2014 года. Стало очевидно, что реальная движущая сила беспорядков в Киеве — отнюдь не так называемые евроромантики с плакатами, а силовой блок "Правого сектора"*.
2023-11-27T06:22
2023-11-27T06:22
украина
запорожье
майдан
антимайдан
донбасс
мелитополь
эксклюзив
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Весь Киев был расписан нацистской символикой: кельтскими крестами, кодом 14/88, рунами Одал, знаками СС Галичина, звучали бандеровские лозунги, "москалей на ножи", а праворадикалы призывали к созданию "Украины для украинцев". 16 января Верховная Рада приняла предложенный Януковичем пакет законов, усиливавших ответственность за несогласованные массовые акции, который промайданные журналисты назвали "диктаторским". 19 января "Правый сектор"* начал драки с внутренними войсками и "Беркутом", появились жертвы, а затем сторонники Майдана стали захватывать здания государственных администраций — сначала на Западной Украине, а потом и в других регионах.С тех пор относительно немногочисленные "воскресные" митинги Майдана в Запорожье окончательно приняли бандеровский лозунг "Слава Украине! Героям слава!" как официальный, хотя многие участники даже не догадывались о его происхождении. Верховодила запорожскими протестами группа местных бизнесменов, которая пыталась избавиться от связанного с Януковичем "смотрящего" Евгения Анисимова. Но все, что они собирали, было довольно вялым и малочисленным.Исповедь титушки26 января стало переломным для Запорожья моментом и моментом, когда я из зрителя превратился в сторону конфликта. В тот день сторонники Майдана попытались захватить запорожскую облгосадминистрацию.К 12:00 напротив здания ОГА, с другой стороны проспекта Ленина, собралось на митинг около 200 противников Майдана. Праворадикалы (их было значительно больше, но не сказать, что прямо огромная толпа) с флагами партий "Батькивщина", "Удар", "Свобода" и черно-красными бандеровскими флагами митинговали прямо под зданием. Вход охраняла экипированная милиция, но без "Беркута", который находился в Киеве. Майдан требовал губернатора и члена Партии регионов Александра Пеклушенко. Тот вышел. Тогда от него потребовали передать власть "народу"."Тут один молодой человек требует, чтобы я встал на колени, — ответил на это Пеклушенко. — Так вот, в его возрасте я работал на шахте и не перед кем на колени вставать не привык. Хотите убивайте меня, но кровопролития не допущу! Заявления об уходе не напишу. Из Партии регионов не уйду, умру с партийным билетом!".Очень скоро так и случится — по официальной версии губернатор покончит с собой, застрелившись из ружья. Но не 26 января.Около 14:00 начался штурм. Занималась этим непосредственно примерно сотня подготовленных боевиков, набранных из футбольных ультрас. Остальные выворачивали плитку и куски льда, бросая их в милицию и в окна. Посовещавшись, Антимайдан решил перейти дорогу и поддержать милицию. Мы забрались по ступенькам к входу в ОГА и стали слева от правоохранителей. Первая волна штурма схлынула.Тогда из толпы зазвучала психоделическая музыка, кто-то истеричным голосом стал читать стихи. Куски льда и камни полетели уже в нас, сзади разбились стекла. Вперед вышли подростки лет 14-16-ти и стали скандировать "Героям слава!" А совсем вплотную к кордону милиции подошла экзальтированная женщина и стала вопить: "Давайте, бейте меня, изверги!" Рядом с нами разорвалась пара взрывпакетов. Все понимали, что сторонники Майдана провоцируют нас и милицию на действия, которые в СМИ потом подадут как очередное "звиряче побыття", поэтому никто не сдвинулся с места.Около 16:00 группа боевиков переместилась на правый фланг — к милиции — и снова пошла на штурм. Естественно, безуспешно. Но где-то через полчаса к нам подбежал сотрудник правоохранительных органов и приказал быстро прятаться в здании. Не успели мы отреагировать, как увидели, что штурмовики обошли здание и несутся на нас. Бежать по гололеду к воротам во двор здания (центральный вход был забаррикадирован) оказалось непростой задачей. Кроме того, в ворота все быстро зайти не смогли, образовался затор. В это время к нам подбежали боевики и начали выхватывать людей и избивать. Кое-как, не без помощи милиции, своих удалось отбить с укрыться за забором во дворе ОГА.В здании мы пробыли примерно до 19:00, когда основная часть майданной толпы рассосалась по домам и осталось только боевое ядро. Оставшиеся притащили бочки, резину, срубили росшие рядом небольшие елки, подожгли это все и стали греться. К нам подошел губернатор, попросил не ввязываться в драку, пообещал, что будет на месте до конца, а милиция сделает все, что нужно. Тогда мы с несколькими товарищами вышли из здания через черный ход (майданщиков оставалось слишком мало, чтобы оцепить ОГА по периметру). Уже дома я узнал, что после нашего ухода милиция атаковала штурмовиков и рассеяла их по близлежащим дворам. Задержали несколько десятков человек, почти все они оказались приезжими.СМИ назвали события 26 января "кровавым разгоном" запорожского Майдана.Буквально на следующий день я описал все увиденное в блоге, даже не предполагая, во что превратится моя заметка. Не сама, конечно. Владимир Рогов опубликовал ее со своим предисловием и с новым заголовком — "Исповедь титушки". В предисловии в шуточной форме было сказано — посмотрите на типичного титушку, хороший мальчик, два высших образования, все такое. Очень быстро "Исповедь" разошлась по всем местным СМИ, а после моего ареста в 2017 году уже центральные украинские СМИ вроде УНИАН и "1+1" повысили ставки, написав, что я издал целую книгу под названием "Исповедь титушки". Где вы видели бандеровцев?Через два дня, 28 января Янукович выполнил часть требований протестующих, отменив "диктаторские законы", отправив в отставку считавшегося наиболее пророссийским премьер-министра Николая Азарова и предложил одному из лидеров оппозиции, Арсению Яценюку, возглавить правительство. Показалось, что конфликт относительно разрешился.Тем временем наш небольшой Антимайдан, состоявший из нескольких в основном левых общественных организаций, казачьей спецдружины "Сечь" и обычных граждан, смог сформировать что-то вроде координационного штаба, который собирался в одном из городских кафе (владелец кафе нас поддерживал). Мы проводили регулярные митинги на площади Фестивальной около ОГА и площади Октябрьской около танка Т-34 — памятника лейтенанту Яценко, погибшему при освобождении Запорожья от гитлеровцев.В начале февраля к в общем-то стихийному антифашистскому протесту присоединилась КПУ. 8 февраля большая колонна со Знаменами Победы и машиной, из которой звучала "Вставай, страна огромная!" и другие песни Великой Отечественной войны, прошла по проспекту Ленина от улицы 12 Апреля до ОГА. Там состоялся митинг, где спикеры осудили террористические методы Майдана, вандализм в отношении советских памятников, радикальный национализм и нежелание принимать во внимание взгляды той части общества, которая не поддерживала Майдан. Люди стали записываться в народное ополчение для защиты города от националистических погромщиков, боевой костяк которых каждый раз организованно завозился из других регионов. В конце руководитель организации советских офицеров Юрий Петровский (сегодня он находится в СИЗО по обвинению в госизмене) сжег чучело Бандеры и флаг неонацистской партии "Свобода".Несмотря на подписанное соглашение, 16 февраля лидеры Майдана в Киеве повели толпу к Верховной Раде с требованием изменить Конституцию. 18 февраля их ряды пополнили несколько тысяч вооруженных боевиков, привезенных из западных областей Украины. Начались настоящие бои с милицией, в результате которых к 20 февраля оказались раненные и погибшие с обеих сторон. Позже погибших со стороны Майдана мифологизировали под названием "Небесная сотня". Тем не менее, силы правопорядка оттеснили остатки боевиков к баррикадам и казалось, что на этом все и закончится. На этом все действительно закончилось, но не так, как мы думали — Янукович убежал, а харьковское собрание "регионалов" закончилось ничем.Как поступят запорожские власти в такой ситуации было непонятно. Если бы милиция продолжила выполнять свои обязанности, у Майдана не было бы шансов, но милиция — это государственный орган, а государства неожиданно не стало. Пошли слухи, что погромщики собираются снести памятник Ленину (самый большой на Украине) в одноименном речном порту. Записавшиеся в народное ополчение стали дежурить у памятника, разбили палатки. А 22 февраля началось. Толпа сторонников Майдана снесла небольшой памятник Ленину около Дворца культуры имени Дробязко и отправилась в речпорт с традиционными фаейрами и лозунгами вроде "москалей на ножи!"Мы с товарищами по Антимайдану приехали на площадь Ленина, чтобы помочь защитить памятник. Почему-то понимание, что свалить его без спецтехники невозможно, пришло гораздо позже — в тот момент все были на эмоциях. То, что происходило дальше, кроме как одной большой провокацией назвать трудно. Во-первых, я заметил, что прямо за моей спиной кто-то сложил кучу железа — какой-то арматуры, еще чего-то. Понять, кто это сделал было невозможно, но очень быстро украинские СМИ написали, что мы вооружены. Затем какая-то кликуша с криками, что на нас наступают с другой стороны, повела часть защитников блокировать въезд на плотину Днепрогэса. Из-за них образовалась пробка, водители, естественно, были недовольны, а украинские СМИ тут же написали, что мы создаем беспорядки и опасность дорожному движению. Со стороны плотины на нас, само собой, никто не напал. Зато, наконец, по проспекту подошли майданщики. Их было раза в три больше, чем количество защитников памятника. Нас оскорбляли, в нас кидали файеры и взрывпакеты, на флангах кого-то хватали и били. Украинские СМИ тут же написали, что мы провоцируем драки.Самым нелепым моментом того вечера, который мне запомнился, были выкрики одного из лидеров праворадикалов. Он, стоя под черно-красным флагом УПА**, пытался убедить нас, что среди них нет бандеровцев и мы не враги.Появившийся на площади Владимир Рогов (он к тому времени вернулся из Киева) призывал нас стоять до конца, потому что вот-вот подоспеет помощь из Днепропетровска. Какая из Днепропетровска в то время могла быть помощь, кроме автобуса с коломойскими боевиками, непонятно. Они, кстати, очень скоро-таки появятся на сцене. В общем, помощь не приехала, Рогов и некоторые другие лидеры исчезли и через несколько дней оказались за границей, а нам сообщили, что, пока мы переругивались с бандеровцами на площади Ленина, другая их часть совершенно спокойно зашла в ОГА. Центральная власть рухнула, и местная решила, что ловить больше нечего.Репетиция Одесской ХатыниМарт я провел у родственников в России, а когда в начале апреля вернулся в Запорожье, обнаружил, что Антимайдан стал совсем другим и я просто не знаю никого из его новых, непонятно откуда взявшихся, лидеров — от Артема Тимченко, которого в городе знали, как пиарщика, работавшего в разное время в интересах крупных местных бизнесменов из разных лагерей (он даже в свое время баллотировался в местный совет от неонацистского "Руха"), до каких-то незарегистрированных полувоенных организаций, казаков, офицеров, ветеранов и части Партии регионов. Среди новых лиц Антимайдана нашлись даже бывшие члены "Братства" Корчинского и буянившего на Майдане "Белого молота". "Вот это поворот", — подумал я и решил не связываться. Хотя на несколько митингов с товарищами еще сходил, но уже не выступал, держался в стороне.А митинги тем временем проходили со всем своеобразием тех, кто их проводил. Прежде всего, появились российские флаги, что тут же дало повод всем заинтересованным заявить, что Антимайдан — это агенты Кремля и сепаратисты. С флагами появились и соответствующие лозунги. И проблема не в том, разделял я их или нет, а в том, что несколько сот человек создать Запорожскую народную республику не могли никак, а значит происходящее откровенно пахло чем-то нехорошим. Кроме того, в течение нескольких мартовских митингов лидеры всех организаций, составлявших Антимайдан, просто переругались, причем публично, прямо на глазах у собиравшихся горожан. Все называли друг друга предателями — связанные с Партией регионов организации были недовольны присоединением Крыма к России, оставшиеся к тому времени представители КПУ — откровенно сепаратистской повесткой без наличия реальных сил для ее практической реализации. 16 марта выступавший с лозунгами "За Россию" Тимченко и более умеренный нардеп от КПУ Александр Зубчевский повздорили прямо у микрофона и движения окончательно разделились.24 марта "Самооборона Майдана" совершила нападение на участников "Автопробега дружбы" из Мелитополя в Запорожье. Были раненные. Но финал эпопеи, конечно, пришелся на апрель.Я уже некоторое время как вернулся в Запорожье и собирался на очередной митинг Антимайдана на Аллее Славы. Просто посмотреть. 13 апреля возле Вечного огня и мемориала комбату Еременко собралось порядка 500 антимайдановцев. В это время в другой части города митинговал Майдан, организаторы которого решили напасть на людей на Аллее Славы. Известно об этом стало довольно быстро, всех предупредили. Мало того, прогуливаясь рядом по проспекту Ленина, я буквально в одной остановке от Аллеи Славы, на пересечении проспекта с улицей Мира, увидел целую фалангу боевиков в масках, с битами и холодным оружием, со щитами, размалеванными кельтскими крестами и кодом 14/88. Они просто стояли на центральной улице города, мимо ходили обыватели, милиция была совсем рядом. А пока боевики стояли, в сторону Антимайдана уже сбегались закутанные в украинские флаги подростки с купленными в соседних магазинах мукой и яйцами. Вряд ли на личные средства.Короче, всем все было известно, но лидеры Антимайдана почему-то решили не уводить своих людей, а продолжать митинг с российскими флагами. Потом уже было поздно. Милиция организовала круговой кордон, а Антимайдан начали забрасывать сначала яйцами и мукой, а затем камнями, бутылками, петардами и дымовыми шашками. Приехали представители городских властей и нардепы от Партии регионов и КПУ. Они вроде как договорились с погромщиками, что те дадут вывезти женщин на троллейбусе. Но майданщики разбили троллейбус и не дали людям даже подойти к нему. Тогда подогнали более прочные автозаки. Первый смогли загрузить, и он уехал, а второй подожгли вместе с людьми. Если бы не удалось выйти из машины, люди бы сгорели в ней заживо. Пока происходили все эти телодвижения, камни и бутылки продолжали лететь. Сотрудники Красного креста пытались оказывать помощь пострадавшим, но достаточно кому-то было выйти из-за милицейского кордона, как на них кидались с палками, битами и арматурой.Так продолжалось не менее 6 часов до наступления темноты. При содействии митрополита Луки людей все же удалось вывести по живому коридору из сотрудников милиции в близлежащий участок. Но выходивших все равно доставали камнями и битами.Интересно, что привезти спецназ, разогнать совершающих очевидное уголовное преступление и запаковать вооруженных боевиков, никто из властей не решился. Хотя тогдашний прокурор Александр Шацкий, хоть и поддерживал Майдан, все же сказал, что вооруженные боевики явно пришли убивать, это ведет к гражданской войне и пригрозил им большими сроками. Все это оказалось лишь словами. Новый губернатор Валерий Баранов вообще заявил, что гордится произошедшим. В итоге — около 50 пострадавших. Порядка 30 человек попали в больницы с ожогами, переломами и различными травмами.Я до сих пор убежден, что "яичное воскресенье", как его называют сторонники Майдана, или "подвиг 300 запорожцев", как его называем мы, был репетицией 2 мая в Одессе. Причем основные акторы были те же самые — вооруженные боевики Коломойского.Бандеровская армия перешла ДнепрПоследние публичные мероприятия майданного периода, в которых я участвовал, пришлись на конец апреля и май 2014 года. 26 апреля мы с товарищами провели на центральной площади Мелитополя выставку, посвященную преступлениям украинских коллаборационистов в середине XX века. Мы показали преемственность националистических группировок, ставших ядром Майдана, нацистским карателям из батальонов СС "Роланд", "Нахтигаль", дивизии "Галичина" и УПА*. Особенный привкус выставка имела в тот момент, когда Ярош заявил, что "бандеровская армия наконец-то перешла Днепр".Мелитополь был настроен очень антимайданно и все обошлось без особых эксцессов — одним плевком в стенд и не очень активной попыткой порвать баннер. Еще один гражданин в недоумении воскликнул: "Что за бред! Всех бандеровцев перестреляли еще в 50-х!" и, повторяя эту мантру, удалился. При этом центральная часть выставки информировала как раз о том, куда делись бандеровцы в 50-е годы и как они начали возвращаться в СССР еще в позднеперестроечные времена. После нашей выставки на площади начался танцевальный флешмоб за "Едыну крайину". Украинские СМИ написали, что флэшмоб "спугнул" "московскую пропаганду", хотя мы просто закончили в заранее оговоренное с местными (не московскими) властями время.А в мае, когда одни собирали т.н. добробаты, чтобы давить восстание на Донбассе, а другие кричали "Путин, введи войска!", мы примерно с теми же товарищами провели в Запорожье большой соцопрос на 900 человек, результат которого показал, что примерно 15% горожан придерживаются радикально националистических и русофобских взглядов, примерно 15% — поддерживают события в Крыму и на Донбассе, а остальные с трудом понимают, что происходит или не имеют определенного мнения. Но это уже совсем другая история.*Запрещенная в РФ террористическая организация**Запрещенная в РФ террористическая организация
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Павел Волков
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украина, запорожье, майдан, антимайдан, донбасс, мелитополь, эксклюзив
Украина, Запорожье, Майдан, Антимайдан, Донбасс, Мелитополь, Эксклюзив

Исповедь титушки, или воспоминания о запорожском майдане

06:22 27.11.2023
 
© 061.ua
© 061.ua
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Майдан для меня из картинки в телевизоре превратился в нечто личное и непосредственное во второй половине января 2014 года. Стало очевидно, что реальная движущая сила беспорядков в Киеве — отнюдь не так называемые евроромантики с плакатами, а силовой блок "Правого сектора"*.
Весь Киев был расписан нацистской символикой: кельтскими крестами, кодом 14/88, рунами Одал, знаками СС Галичина, звучали бандеровские лозунги, "москалей на ножи", а праворадикалы призывали к созданию "Украины для украинцев".
16 января Верховная Рада приняла предложенный Януковичем пакет законов, усиливавших ответственность за несогласованные массовые акции, который промайданные журналисты назвали "диктаторским". 19 января "Правый сектор"* начал драки с внутренними войсками и "Беркутом", появились жертвы, а затем сторонники Майдана стали захватывать здания государственных администраций — сначала на Западной Украине, а потом и в других регионах.
С тех пор относительно немногочисленные "воскресные" митинги Майдана в Запорожье окончательно приняли бандеровский лозунг "Слава Украине! Героям слава!" как официальный, хотя многие участники даже не догадывались о его происхождении. Верховодила запорожскими протестами группа местных бизнесменов, которая пыталась избавиться от связанного с Януковичем "смотрящего" Евгения Анисимова. Но все, что они собирали, было довольно вялым и малочисленным.
Исповедь титушки

26 января стало переломным для Запорожья моментом и моментом, когда я из зрителя превратился в сторону конфликта. В тот день сторонники Майдана попытались захватить запорожскую облгосадминистрацию.
К 12:00 напротив здания ОГА, с другой стороны проспекта Ленина, собралось на митинг около 200 противников Майдана. Праворадикалы (их было значительно больше, но не сказать, что прямо огромная толпа) с флагами партий "Батькивщина", "Удар", "Свобода" и черно-красными бандеровскими флагами митинговали прямо под зданием. Вход охраняла экипированная милиция, но без "Беркута", который находился в Киеве. Майдан требовал губернатора и члена Партии регионов Александра Пеклушенко. Тот вышел. Тогда от него потребовали передать власть "народу".
18 марта 2021, 15:41
Павел Волков. Кто онРоссийский и украинский журналист, обозреватель издания Украина.ру
"Тут один молодой человек требует, чтобы я встал на колени, — ответил на это Пеклушенко. — Так вот, в его возрасте я работал на шахте и не перед кем на колени вставать не привык. Хотите убивайте меня, но кровопролития не допущу! Заявления об уходе не напишу. Из Партии регионов не уйду, умру с партийным билетом!".
Очень скоро так и случится — по официальной версии губернатор покончит с собой, застрелившись из ружья. Но не 26 января.
Около 14:00 начался штурм. Занималась этим непосредственно примерно сотня подготовленных боевиков, набранных из футбольных ультрас. Остальные выворачивали плитку и куски льда, бросая их в милицию и в окна. Посовещавшись, Антимайдан решил перейти дорогу и поддержать милицию. Мы забрались по ступенькам к входу в ОГА и стали слева от правоохранителей. Первая волна штурма схлынула.
Тогда из толпы зазвучала психоделическая музыка, кто-то истеричным голосом стал читать стихи. Куски льда и камни полетели уже в нас, сзади разбились стекла. Вперед вышли подростки лет 14-16-ти и стали скандировать "Героям слава!" А совсем вплотную к кордону милиции подошла экзальтированная женщина и стала вопить: "Давайте, бейте меня, изверги!"
Рядом с нами разорвалась пара взрывпакетов. Все понимали, что сторонники Майдана провоцируют нас и милицию на действия, которые в СМИ потом подадут как очередное "звиряче побыття", поэтому никто не сдвинулся с места.
Около 16:00 группа боевиков переместилась на правый фланг — к милиции — и снова пошла на штурм. Естественно, безуспешно. Но где-то через полчаса к нам подбежал сотрудник правоохранительных органов и приказал быстро прятаться в здании. Не успели мы отреагировать, как увидели, что штурмовики обошли здание и несутся на нас.
Бежать по гололеду к воротам во двор здания (центральный вход был забаррикадирован) оказалось непростой задачей. Кроме того, в ворота все быстро зайти не смогли, образовался затор. В это время к нам подбежали боевики и начали выхватывать людей и избивать. Кое-как, не без помощи милиции, своих удалось отбить с укрыться за забором во дворе ОГА.
В здании мы пробыли примерно до 19:00, когда основная часть майданной толпы рассосалась по домам и осталось только боевое ядро. Оставшиеся притащили бочки, резину, срубили росшие рядом небольшие елки, подожгли это все и стали греться. К нам подошел губернатор, попросил не ввязываться в драку, пообещал, что будет на месте до конца, а милиция сделает все, что нужно.
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
24 ноября, 07:25
Днепропетровский Антимайдан. Город, который убивали тихоСпустя 10 лет вспоминая Русскую весну как ответ на события Евромайдана, едва ли кто-нибудь назовет город Днепропетровск. В общественном сознании остался только Донбасс и разве что еще Одесса — ее трагедия. В действительности же противоположное Майдану движение, "Антимайдан", охватывал все области исторической Новороссии и даже Западную Украину
Тогда мы с несколькими товарищами вышли из здания через черный ход (майданщиков оставалось слишком мало, чтобы оцепить ОГА по периметру). Уже дома я узнал, что после нашего ухода милиция атаковала штурмовиков и рассеяла их по близлежащим дворам. Задержали несколько десятков человек, почти все они оказались приезжими.
СМИ назвали события 26 января "кровавым разгоном" запорожского Майдана.
Буквально на следующий день я описал все увиденное в блоге, даже не предполагая, во что превратится моя заметка. Не сама, конечно. Владимир Рогов опубликовал ее со своим предисловием и с новым заголовком — "Исповедь титушки". В предисловии в шуточной форме было сказано — посмотрите на типичного титушку, хороший мальчик, два высших образования, все такое.
Очень быстро "Исповедь" разошлась по всем местным СМИ, а после моего ареста в 2017 году уже центральные украинские СМИ вроде УНИАН и "1+1" повысили ставки, написав, что я издал целую книгу под названием "Исповедь титушки".
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
25 ноября, 19:55
Мемы времен украинского Евромайдана: идеи и мифы, которые привели к трагедииМемы времен противостояния украинского Майдана и Антимайдана уже история, но по ним эту историю можно изучать. Редакция Украина.ру, многие из членов которой были непосредственными участниками и свидетелями этого противостояния, вспомнила те из них, которые больше всего запомнились.
Где вы видели бандеровцев?
Через два дня, 28 января Янукович выполнил часть требований протестующих, отменив "диктаторские законы", отправив в отставку считавшегося наиболее пророссийским премьер-министра Николая Азарова и предложил одному из лидеров оппозиции, Арсению Яценюку, возглавить правительство. Показалось, что конфликт относительно разрешился.
Тем временем наш небольшой Антимайдан, состоявший из нескольких в основном левых общественных организаций, казачьей спецдружины "Сечь" и обычных граждан, смог сформировать что-то вроде координационного штаба, который собирался в одном из городских кафе (владелец кафе нас поддерживал). Мы проводили регулярные митинги на площади Фестивальной около ОГА и площади Октябрьской около танка Т-34 — памятника лейтенанту Яценко, погибшему при освобождении Запорожья от гитлеровцев.
В начале февраля к в общем-то стихийному антифашистскому протесту присоединилась КПУ. 8 февраля большая колонна со Знаменами Победы и машиной, из которой звучала "Вставай, страна огромная!" и другие песни Великой Отечественной войны, прошла по проспекту Ленина от улицы 12 Апреля до ОГА.
Там состоялся митинг, где спикеры осудили террористические методы Майдана, вандализм в отношении советских памятников, радикальный национализм и нежелание принимать во внимание взгляды той части общества, которая не поддерживала Майдан. Люди стали записываться в народное ополчение для защиты города от националистических погромщиков, боевой костяк которых каждый раз организованно завозился из других регионов. В конце руководитель организации советских офицеров Юрий Петровский (сегодня он находится в СИЗО по обвинению в госизмене) сжег чучело Бандеры и флаг неонацистской партии "Свобода".
Несмотря на подписанное соглашение, 16 февраля лидеры Майдана в Киеве повели толпу к Верховной Раде с требованием изменить Конституцию. 18 февраля их ряды пополнили несколько тысяч вооруженных боевиков, привезенных из западных областей Украины. Начались настоящие бои с милицией, в результате которых к 20 февраля оказались раненные и погибшие с обеих сторон.
Позже погибших со стороны Майдана мифологизировали под названием "Небесная сотня". Тем не менее, силы правопорядка оттеснили остатки боевиков к баррикадам и казалось, что на этом все и закончится. На этом все действительно закончилось, но не так, как мы думали — Янукович убежал, а харьковское собрание "регионалов" закончилось ничем.
Как поступят запорожские власти в такой ситуации было непонятно. Если бы милиция продолжила выполнять свои обязанности, у Майдана не было бы шансов, но милиция — это государственный орган, а государства неожиданно не стало. Пошли слухи, что погромщики собираются снести памятник Ленину (самый большой на Украине) в одноименном речном порту. Записавшиеся в народное ополчение стали дежурить у памятника, разбили палатки. А 22 февраля началось. Толпа сторонников Майдана снесла небольшой памятник Ленину около Дворца культуры имени Дробязко и отправилась в речпорт с традиционными фаейрами и лозунгами вроде "москалей на ножи!"
- РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Вчера, 07:47
Умереть, чтобы стать взрослым. Особенности украинского нацизмаЗеленский и компания, равно как и нацистская (лояльная режиму, но нелояльная лично Зеленскому) оппозиция в Киеве отправляет сотни тысяч своих сограждан на убой ради денег. Или, если подходить к вопросу несколько шире, ради материальных ценностей, которые можно приватизировать.
Мы с товарищами по Антимайдану приехали на площадь Ленина, чтобы помочь защитить памятник. Почему-то понимание, что свалить его без спецтехники невозможно, пришло гораздо позже — в тот момент все были на эмоциях. То, что происходило дальше, кроме как одной большой провокацией назвать трудно.
Во-первых, я заметил, что прямо за моей спиной кто-то сложил кучу железа — какой-то арматуры, еще чего-то. Понять, кто это сделал было невозможно, но очень быстро украинские СМИ написали, что мы вооружены. Затем какая-то кликуша с криками, что на нас наступают с другой стороны, повела часть защитников блокировать въезд на плотину Днепрогэса. Из-за них образовалась пробка, водители, естественно, были недовольны, а украинские СМИ тут же написали, что мы создаем беспорядки и опасность дорожному движению.
Со стороны плотины на нас, само собой, никто не напал. Зато, наконец, по проспекту подошли майданщики. Их было раза в три больше, чем количество защитников памятника. Нас оскорбляли, в нас кидали файеры и взрывпакеты, на флангах кого-то хватали и били. Украинские СМИ тут же написали, что мы провоцируем драки.
Самым нелепым моментом того вечера, который мне запомнился, были выкрики одного из лидеров праворадикалов. Он, стоя под черно-красным флагом УПА**, пытался убедить нас, что среди них нет бандеровцев и мы не враги.
Появившийся на площади Владимир Рогов (он к тому времени вернулся из Киева) призывал нас стоять до конца, потому что вот-вот подоспеет помощь из Днепропетровска. Какая из Днепропетровска в то время могла быть помощь, кроме автобуса с коломойскими боевиками, непонятно. Они, кстати, очень скоро-таки появятся на сцене.
В общем, помощь не приехала, Рогов и некоторые другие лидеры исчезли и через несколько дней оказались за границей, а нам сообщили, что, пока мы переругивались с бандеровцами на площади Ленина, другая их часть совершенно спокойно зашла в ОГА. Центральная власть рухнула, и местная решила, что ловить больше нечего.
Татьяна Мармазова интервью - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
05:53
Татьяна Мармазова: Только Донбассу хватило мужицкой силы, чтобы в 2014-м открыть фронт против неонацизмаВ ноябре 2013 года в центре Киева начались акции протеста в ответ на решение властей во главе с Виктором Януковичем приостановить евроинтеграцию.
Репетиция Одесской Хатыни

Март я провел у родственников в России, а когда в начале апреля вернулся в Запорожье, обнаружил, что Антимайдан стал совсем другим и я просто не знаю никого из его новых, непонятно откуда взявшихся, лидеров — от Артема Тимченко, которого в городе знали, как пиарщика, работавшего в разное время в интересах крупных местных бизнесменов из разных лагерей (он даже в свое время баллотировался в местный совет от неонацистского "Руха"), до каких-то незарегистрированных полувоенных организаций, казаков, офицеров, ветеранов и части Партии регионов.
Среди новых лиц Антимайдана нашлись даже бывшие члены "Братства" Корчинского и буянившего на Майдане "Белого молота". "Вот это поворот", — подумал я и решил не связываться. Хотя на несколько митингов с товарищами еще сходил, но уже не выступал, держался в стороне.
А митинги тем временем проходили со всем своеобразием тех, кто их проводил. Прежде всего, появились российские флаги, что тут же дало повод всем заинтересованным заявить, что Антимайдан — это агенты Кремля и сепаратисты. С флагами появились и соответствующие лозунги.
И проблема не в том, разделял я их или нет, а в том, что несколько сот человек создать Запорожскую народную республику не могли никак, а значит происходящее откровенно пахло чем-то нехорошим. Кроме того, в течение нескольких мартовских митингов лидеры всех организаций, составлявших Антимайдан, просто переругались, причем публично, прямо на глазах у собиравшихся горожан. Все называли друг друга предателями — связанные с Партией регионов организации были недовольны присоединением Крыма к России, оставшиеся к тому времени представители КПУ — откровенно сепаратистской повесткой без наличия реальных сил для ее практической реализации. 16 марта выступавший с лозунгами "За Россию" Тимченко и более умеренный нардеп от КПУ Александр Зубчевский повздорили прямо у микрофона и движения окончательно разделились.
24 марта "Самооборона Майдана" совершила нападение на участников "Автопробега дружбы" из Мелитополя в Запорожье. Были раненные. Но финал эпопеи, конечно, пришелся на апрель.
Я уже некоторое время как вернулся в Запорожье и собирался на очередной митинг Антимайдана на Аллее Славы. Просто посмотреть. 13 апреля возле Вечного огня и мемориала комбату Еременко собралось порядка 500 антимайдановцев.
В это время в другой части города митинговал Майдан, организаторы которого решили напасть на людей на Аллее Славы. Известно об этом стало довольно быстро, всех предупредили. Мало того, прогуливаясь рядом по проспекту Ленина, я буквально в одной остановке от Аллеи Славы, на пересечении проспекта с улицей Мира, увидел целую фалангу боевиков в масках, с битами и холодным оружием, со щитами, размалеванными кельтскими крестами и кодом 14/88. Они просто стояли на центральной улице города, мимо ходили обыватели, милиция была совсем рядом.
А пока боевики стояли, в сторону Антимайдана уже сбегались закутанные в украинские флаги подростки с купленными в соседних магазинах мукой и яйцами. Вряд ли на личные средства.
Короче, всем все было известно, но лидеры Антимайдана почему-то решили не уводить своих людей, а продолжать митинг с российскими флагами. Потом уже было поздно. Милиция организовала круговой кордон, а Антимайдан начали забрасывать сначала яйцами и мукой, а затем камнями, бутылками, петардами и дымовыми шашками.
Приехали представители городских властей и нардепы от Партии регионов и КПУ. Они вроде как договорились с погромщиками, что те дадут вывезти женщин на троллейбусе. Но майданщики разбили троллейбус и не дали людям даже подойти к нему. Тогда подогнали более прочные автозаки. Первый смогли загрузить, и он уехал, а второй подожгли вместе с людьми. Если бы не удалось выйти из машины, люди бы сгорели в ней заживо. Пока происходили все эти телодвижения, камни и бутылки продолжали лететь. Сотрудники Красного креста пытались оказывать помощь пострадавшим, но достаточно кому-то было выйти из-за милицейского кордона, как на них кидались с палками, битами и арматурой.
Так продолжалось не менее 6 часов до наступления темноты. При содействии митрополита Луки людей все же удалось вывести по живому коридору из сотрудников милиции в близлежащий участок. Но выходивших все равно доставали камнями и битами.
Интересно, что привезти спецназ, разогнать совершающих очевидное уголовное преступление и запаковать вооруженных боевиков, никто из властей не решился. Хотя тогдашний прокурор Александр Шацкий, хоть и поддерживал Майдан, все же сказал, что вооруженные боевики явно пришли убивать, это ведет к гражданской войне и пригрозил им большими сроками. Все это оказалось лишь словами. Новый губернатор Валерий Баранов вообще заявил, что гордится произошедшим. В итоге — около 50 пострадавших. Порядка 30 человек попали в больницы с ожогами, переломами и различными травмами.
Я до сих пор убежден, что "яичное воскресенье", как его называют сторонники Майдана, или "подвиг 300 запорожцев", как его называем мы, был репетицией 2 мая в Одессе. Причем основные акторы были те же самые — вооруженные боевики Коломойского.
Александр Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября, 06:17
Александр Васильев: Одесса уже 10 лет защищает Россию, но для ее спасения нельзя просто разгромить ВСУВо вторник, 21 ноября, ровно десять лет, как на Украине начался так называемый Евромайдан, завершившийся госпереворотом.
Бандеровская армия перешла Днепр
Последние публичные мероприятия майданного периода, в которых я участвовал, пришлись на конец апреля и май 2014 года. 26 апреля мы с товарищами провели на центральной площади Мелитополя выставку, посвященную преступлениям украинских коллаборационистов в середине XX века. Мы показали преемственность националистических группировок, ставших ядром Майдана, нацистским карателям из батальонов СС "Роланд", "Нахтигаль", дивизии "Галичина" и УПА*. Особенный привкус выставка имела в тот момент, когда Ярош заявил, что "бандеровская армия наконец-то перешла Днепр".
Мелитополь был настроен очень антимайданно и все обошлось без особых эксцессов — одним плевком в стенд и не очень активной попыткой порвать баннер. Еще один гражданин в недоумении воскликнул: "Что за бред! Всех бандеровцев перестреляли еще в 50-х!" и, повторяя эту мантру, удалился. При этом центральная часть выставки информировала как раз о том, куда делись бандеровцы в 50-е годы и как они начали возвращаться в СССР еще в позднеперестроечные времена.
После нашей выставки на площади начался танцевальный флешмоб за "Едыну крайину". Украинские СМИ написали, что флэшмоб "спугнул" "московскую пропаганду", хотя мы просто закончили в заранее оговоренное с местными (не московскими) властями время.
А в мае, когда одни собирали т.н. добробаты, чтобы давить восстание на Донбассе, а другие кричали "Путин, введи войска!", мы примерно с теми же товарищами провели в Запорожье большой соцопрос на 900 человек, результат которого показал, что примерно 15% горожан придерживаются радикально националистических и русофобских взглядов, примерно 15% — поддерживают события в Крыму и на Донбассе, а остальные с трудом понимают, что происходит или не имеют определенного мнения. Но это уже совсем другая история.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
**Запрещенная в РФ террористическая организация
 
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