https://ukraina.ru/20231126/1051318907.html

Западная Украина за минувшую неделю: Годовщина "евромайдана" и сотни миллионов евро для греко-католиков

Западная Украина за минувшую неделю: Годовщина "евромайдана" и сотни миллионов евро для греко-католиков - 26.11.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Годовщина "евромайдана" и сотни миллионов евро для греко-католиков

Во Львовской области военкомы получили новые, не предусмотренные законом полномочия – проверять документы военнообязанных мужчин прямо на улице. Адвокаты считают, что это нарушение Конституции.

2023-11-26T08:20

2023-11-26T08:20

2023-11-26T08:20

западная украина за неделю

эксклюзив

западная украина

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В регионе отметили десятую годовщину начала "евромайдана"На Западной Украине, уроженцы которой составляли основную часть участников "евромайдана" в Киеве, отметили десятую годовщину начала этой акции, завершившейся сменой власти в стране в феврале 2014-го. Во всех областных центрах региона состоялось возложение венков, цветов и лампад к различным памятным знакам – как монументальным, так и стендам с фото участников "революции достоинства", как позже стали официально называть эти события.В мероприятиях, проходивших под лозунгом "Заряженные достоинством и жаждой свободы", приняли участие руководители областей и областных центров, правоохранители, военные и студенты. Как правило, акции были стандартными, хотя в некоторых городах они имели некоторые оригинальные составляющие.Так, в Хмельницком празднование годовщины превратилось в небольшую демонстрацию в центре города: участники акции сначала возложили венки к мемориалу Героям Небесной Сотни (так официально называют погибших в ходе "евромайдана"), а затем колонной перешли на майдан Независимости, где возложили цветы к Стеле памяти Героев Небесной Сотни и участникам АТО.В Ивано-Франковске и Луцке мемориальные акции назвали "народным вечем", а в Ровно и Тернополе – митингом-реквиемом, хотя, по сути, они ничем не отличались. Чиновники на них говорили не столько о событиях 10-летней давности, сколько о продолжающихся на Востоке страны боевых действиях. А участники "евромайдана" и родственники погибших на нём (кстати, их смерти до сих пор не расследованы) призывали присутствующих к дальнейшей борьбе."Сегодня не день траура. Ровно десять лет тому назад наши дети вышли на Майдан и создали прецедент – возродили нацию. Этот день нужно помнить и чтить как величественный день. День памяти у нас будет 20 февраля. Я хочу, чтобы вы напомнили своим друзьям, что сегодня не только Введение во храм Пресвятой Богородицы, сегодня воскресение Украины. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто чтит. Спасибо всем, кто борется там на Востоке, и борющимся здесь в тылу. Слава Украине! Героям Слава!" – заявил на митинге в Тернополе Владимир Голоднюк, отец одного из погибших в Киеве – Устима Голоднюка.Все акции завершались молитвами за "героев Небесной Сотни", однако в Луцке была организована полноформатная панихида, которую провели священники ПЦУ. А вот во Львове Коллегиум Украинского католического университета (УКУ) ещё в ночь на 21 ноября организовал "тихое шествие". Студенты УКУ со свечами в руках прошли от греко-католического храма святого Михаила к Мемориалу Героев Небесной Сотни.Там состоялось торжественное поднятие флага Украины, проведенное курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Также на мероприятии играл оркестр академии.А вечером 21 ноября в центре Львова, на проспекте Свободы, устроили "художественный перформанс", на который собралось около 200 человек. Возле памятника Тарасу Шевченко обустроили "баррикады" из шин и импровизированную сцену, развели костер в металлических бочках, возле которых можно было согреться. Львовский певец Олег Шумей исполнил песни, сопровождавшие "евромайдан" 10 лет назад. В других городах региона подобных концертов не было.Львовским военкомам разрешили проверять документы прямо на улицахХотя в последнее время сотрудники украинских ТЦК (территориальных центров комплектования, то есть военкоматов) не пропускают ни одного массового скопления людей, на "перформансе" 21 ноября во Львове их не было. Однако уменьшать свою активность эти люди явно не планируют, тем более что во Львовской области военкомы получили новые, не предусмотренные законом полномочия.Именно в годовщину начала "евромайдана" на сайте Львовской областной военной администрации (ОВА) появился приказ, позволяющий сотрудникам ТЦК проверять документы военнообязанных мужчин прямо на улице. Речь идет обо всех мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет."Обязать военнообязанных граждан Украины в возрасте 18-60 лет на территории Львовской области на время действия военного положения иметь при себе и предоставлять по требованию для проверки уполномоченным лицам Территориальных центров комплектования документы, удостоверяющие личность, и военно-учетные документы (удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного)", – говорится в приказе, который подписал комендант Львовской области Тарас Грень.В свою очередь, адвокат Марина Бекало отметила, что к приказу Львовской ОВА есть много вопросов. "Проверять документы у граждан, которые, например, не совершают никакого правонарушения и не вызывают обоснованных подозрений только по тому основанию, что это человек мужского пола в возрасте от 18-60 лет, уже является незаконной мерой. И приказ Львовской военной администрации не может содержать обязательства мужчин предоставлять свои документы сотрудникам ТЦК только по их требованию, без оснований, определенных постановлением Кабинета Министров Украины", – заявила она в комментарии киевскому телеканалу "1+1".По словам Марины Бекало, согласно постановлению КМУ, военным командованием вместе с военной администрацией издается приказ о проверке документов у лиц, осмотре вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, по которому назначается комендант.Назначенный комендант в свою очередь выдает приказ о предоставлении полномочий на осуществление таких мер соответствующим уполномоченным лицам Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службы, Государственной таможенной службы и Вооруженных сил, определенных в приказе коменданта."Территориальные центры комплектования не входят в указанный перечень компетентных органов, а потому их представители не могут быть уполномочены на осуществление таких мероприятий", – отметила адвокат.Марина Бекало подчеркнула, что согласно статье 19 Конституции правовой порядок Украины основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством, поэтому выполнять приказ коменданта, не соответствующего законодательству, никто не обязан.Сам же Тарас Грень свой приказ считает полностью законным. По его словам, указанное в нём решение было принято на заседании Совета обороны Львовской области. "Приказ устанавливает, что в условиях военного положения и на период военного положения все военнообязанные граждане обязаны иметь при себе удостоверяющие личность документы и военно-учетные документы. И они обязаны предоставлять их для проверки представителям ТЦК. Это важно с позиции усиления мобилизационных мероприятий и в соответствии с теми условиями, которые у нас есть на сегодня", – заявил он.При этом в ночь на 22 ноября во Львове был зафиксирован очередной факт "силовой мобилизации". Соответствующее видео опубликовал в своем телеграмм-канале общественный деятель Андрей Смолий. "Пять человек в военной форме снова "упаковали" мужчину в бус, выбив из рук телефон у женщины, которая хотела снять "ночную мобилизацию"", – написал Смолий.После этого Тарас Грень заявил, что в случае конфликтной ситуации с военкомами обеим сторонам советует вызвать правоохранителей. "Если же военнослужащие ТЦК не получили от проверяемого лица военно-учетные документы, то они должны выписать этому лицу повестку, а не силой забирать его с собой", – сказал комендант Львовской области 24 ноября.Он подчеркнул, что сотрудники ТЦК не имеют функций по задержанию или привлечению к административной ответственности. Они могут только составить протокол об административном правонарушении, да и то не в таких случаях."Поэтому подчеркиваю, что при возникновении таких ситуаций надлежащим, корректным и правильным поведением военнослужащих ТЦК и СП будет соответствующий вызов правоохранительных органов. Которые должны формировать те или иные документы, протоколы, должным образом реагировать, как это предусмотрено законом. Приказ коменданта, который получил такую общественную огласку, не касается действий по привлечению к ответственности", – подчеркнул Тарас Грень.Пока попыток военкомов проверить документы мужчин во Львовской области не зафиксировано. Что будет дальше – покажет время.Греко-католическая епархия в Тернопольской области получила более 200 миллионов евроИз 26,4 миллиарда гривен, полученных религиозными организациями Украины в 2022 году, более половины пришлось на Тернопольскую область (12,3 млрд грн). На втором месте по доходу оказалась Ивано-Франковская область (2,1 млрд. грн.), на третьем – Львовская область (1,9 млрд. грн.) Таким образом, храмы и монастыри Галичины получили почти 62% всех средств, поступивших в прошлом году религиозным организациям страны. Такие данные обнародовали аналитики платформы больших данных VKURSI.Ещё интереснее смотрится информация о доходах в разрезе конкретных религиозных организаций. В частности, Тернопольско-Зборовская архиепархия Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в 2022 году получила 8,4 млрд. грн. (более 200 миллионов евро) – то есть почти 32% поступлений в пользу всех религиозных организаций Украины. А приход Пресвятой Троицы УГКЦ села Зарваница Теребовлянского района, входящего в состав упомянутой архиепархии, в 2022 году получил 876 млн грн. Следует отметить, что в Зарванице находится паломнический центр УГКЦ, на который эта конфессия собирает средства по всему миру, прежде всего в США и Канаде.Остальные религиозные организации, поступления которых были рекордными в 2022 году, тоже находятся на Западной Украине. Это Львовская провинция конгрегации Святейшего Избавителя (редемптористы) УГКЦ – 1,5 млрд грн., приход Святого Иоанна Крестителя Каменец-Подольской епархии римско-католической церкви (город Староконстантинов Хмельницкой области) – 1,26 млрд грн., и приход Пресвятой евхаристии пастырства УГКЦ молодежи города Львова – 931 млн. грн.Следует отметить, что области региона являются лидерами и по количеству зарегистрированных религиозных организаций, занимая четыре места в первой пятерке этого рейтинга. В частности, во Львовской области таких организаций 2614, Тернопольской – 1584, Закарпатской – 1494, Киевской – 1406, и в Хмельницкой области – 1398.После публикации данных тернопольские комментаторы даже высказали предположение, что структуры УГКЦ используются для отмывания средств неизвестного происхождения, хотя никаких доказательств этого не привели. Сама же Тернопольско-Зборовская архиепархия УГКЦ в письменном ответе на запрос журналистов утверждает, что ее доход в 2022 году составил всего 8,6 миллиона гривен, и "полученные доходы использованы на содержание нашей организации, ее уставную деятельность". Правда, доходы и поступления – это немного разные вещи.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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https://ukraina.ru/20231125/1051328437.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина