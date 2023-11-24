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Качиньский обвинил ЕС в попытке уничтожить государство Польша
Качиньский обвинил ЕС в попытке уничтожить государство Польша - 24.11.2023 Украина.ру
Качиньский обвинил ЕС в попытке уничтожить государство Польша
Европарламент хочет лишить Польшу идентичности, заявил глава партии "Право и справедливость" (PiS)Ярослав Качиньский в интервью PAP
2023-11-24T13:28
2023-11-24T13:28
2023-11-24T13:28
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зарубежье
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Издание пишет, что Европейский парламент в среду, 22 ноября, принял резолюцию о внесении изменений в договоры ЕС. В ходе голосования 291 евродепутат высказался "за", 274 - "против", 44 воздержались. Девять польских евродепутатов проголосовали за принятие резолюции.Журналисты констатировали, что если бы евродепутаты от Польши проголосовали бы иначе, то идея потерпела бы крах, и попросили Качиньского оценить факт принятия далеко идущих реформ и позицию некоторых польских евродепутатов.Он предложил охарактеризовать людей, проголосовавших "за", в самых жестких выражениях.Качиньский пояснил, что, согласно предлагаемому варианту, у одних государств будут отняты все соответствующие полномочия в рамках разделенных компетенций, а у других они останутся. Например, немцы смогут принимать самостоятельные решения по вопросам безопасности или иностранных дел, налогообложения, а поляки будут полностью лишены такой возможности.Лидер польской партии уверен, что изменения позволят разделить союз на союз равных и неравных, где все будет зависеть от одностороннего решения Брюсселя, а то и Берлина с Парижем. Это просто идея концентрации власти, ставящая под сомнение государства как жизнеспособные субъекты.
https://ukraina.ru/20231117/1051124927.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, польша, зарубежье, ярослав качиньский, ес, европарламент, интересы, национальные интересы
Новости, Польша, Зарубежье, Ярослав Качиньский, ЕС, Европарламент, интересы, национальные интересы
Качиньский обвинил ЕС в попытке уничтожить государство Польша
Европарламент хочет лишить Польшу идентичности, заявил глава партии "Право и справедливость" (PiS)Ярослав Качиньский в интервью PAP
Издание пишет, что Европейский парламент в среду, 22 ноября, принял резолюцию о внесении изменений в договоры ЕС. В ходе голосования 291 евродепутат высказался "за", 274 - "против", 44 воздержались. Девять польских евродепутатов проголосовали за принятие резолюции.
Журналисты констатировали, что если бы евродепутаты от Польши проголосовали бы иначе, то идея потерпела бы крах, и попросили Качиньского оценить факт принятия далеко идущих реформ и позицию некоторых польских евродепутатов.
"Мы крайне негативно относимся к изменениям в договорах. Это попытка ликвидировать польское государство и превратить его в территорию, населенную поляками и управляемую извне. Это неприемлемо", - ответил Качиньский.
Он предложил охарактеризовать людей, проголосовавших "за", в самых жестких выражениях.
"Это акт предательства польских интересов", - добавил он.
Качиньский пояснил, что, согласно предлагаемому варианту, у одних государств будут отняты все соответствующие полномочия в рамках разделенных компетенций, а у других они останутся. Например, немцы смогут принимать самостоятельные решения по вопросам безопасности или иностранных дел, налогообложения, а поляки будут полностью лишены такой возможности.
Лидер польской партии уверен, что изменения позволят разделить союз на союз равных и неравных, где все будет зависеть от одностороннего решения Брюсселя, а то и Берлина с Парижем. Это просто идея концентрации власти, ставящая под сомнение государства как жизнеспособные субъекты.