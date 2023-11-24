Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС - 24.11.2023 Украина.ру
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Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС - 24.11.2023 Украина.ру
Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Самолёт Ил-76 МЧС с очередной группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 24 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-24T04:05
2023-11-24T04:07
новости
россия
домодедово
ближний восток
палестино-израильский конфликт
сектор газа
мчс рф
эвакуация
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"Спецборт МЧС России доставил 103 россиянина и члена их семей в Москву", - говорится в сообщении ведомства в 1:00 мск.Самолёт, в числе пассажиров которого было 47 детей, приземлился в столичном аэропорту в 0:38 мск.Прибывшие соотечественники проходят таможенный контроль, с ними работают медики и волонтёры.Отмечается, что КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта с начала эскалации палестино-израильского конфликта пересекли 750 граждан России и членов их семей, в том числе за последние сутки - 101 человек. В Россию доставлено более 650 человек, из них свыше 300 детей.
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новости, россия, домодедово, ближний восток, палестино-израильский конфликт, сектор газа, мчс рф, эвакуация
Новости, Россия, Домодедово, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, МЧС РФ, эвакуация

Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС

04:05 24.11.2023 (обновлено: 04:07 24.11.2023)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан России из сектора Газа
Эвакуация граждан России из сектора Газа
© МЧС РФ
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Самолёт Ил-76 МЧС с очередной группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 24 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Спецборт МЧС России доставил 103 россиянина и члена их семей в Москву", - говорится в сообщении ведомства в 1:00 мск.
Самолёт, в числе пассажиров которого было 47 детей, приземлился в столичном аэропорту в 0:38 мск.
Прибывшие соотечественники проходят таможенный контроль, с ними работают медики и волонтёры.
Отмечается, что КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта с начала эскалации палестино-израильского конфликта пересекли 750 граждан России и членов их семей, в том числе за последние сутки - 101 человек. В Россию доставлено более 650 человек, из них свыше 300 детей.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Вчера, 12:47
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НовостиРоссияДомодедовоБлижний ВостокПалестино-израильский конфликтсектор ГазаМЧС РФэвакуация
 
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