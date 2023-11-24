https://ukraina.ru/20231124/1051298695.html

Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС

Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС - 24.11.2023 Украина.ру

Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС

Самолёт Ил-76 МЧС с очередной группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 24 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-24T04:05

2023-11-24T04:05

2023-11-24T04:07

новости

россия

домодедово

ближний восток

палестино-израильский конфликт

сектор газа

мчс рф

эвакуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051068831_0:0:848:478_1920x0_80_0_0_a2b0bddab7764b04e0311e12cbf4dfbd.jpg

"Спецборт МЧС России доставил 103 россиянина и члена их семей в Москву", - говорится в сообщении ведомства в 1:00 мск.Самолёт, в числе пассажиров которого было 47 детей, приземлился в столичном аэропорту в 0:38 мск.Прибывшие соотечественники проходят таможенный контроль, с ними работают медики и волонтёры.Отмечается, что КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта с начала эскалации палестино-израильского конфликта пересекли 750 граждан России и членов их семей, в том числе за последние сутки - 101 человек. В Россию доставлено более 650 человек, из них свыше 300 детей.

https://ukraina.ru/20231123/1051269202.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, домодедово, ближний восток, палестино-израильский конфликт, сектор газа, мчс рф, эвакуация