https://ukraina.ru/20231124/1051298695.html
Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС - 24.11.2023 Украина.ру
Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Самолёт Ил-76 МЧС с очередной группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 24 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-24T04:05
2023-11-24T04:05
2023-11-24T04:07
новости
россия
домодедово
ближний восток
палестино-израильский конфликт
сектор газа
мчс рф
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051068831_0:0:848:478_1920x0_80_0_0_a2b0bddab7764b04e0311e12cbf4dfbd.jpg
"Спецборт МЧС России доставил 103 россиянина и члена их семей в Москву", - говорится в сообщении ведомства в 1:00 мск.Самолёт, в числе пассажиров которого было 47 детей, приземлился в столичном аэропорту в 0:38 мск.Прибывшие соотечественники проходят таможенный контроль, с ними работают медики и волонтёры.Отмечается, что КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта с начала эскалации палестино-израильского конфликта пересекли 750 граждан России и членов их семей, в том числе за последние сутки - 101 человек. В Россию доставлено более 650 человек, из них свыше 300 детей.
https://ukraina.ru/20231123/1051269202.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051068831_93:0:733:480_1920x0_80_0_0_971d1831e931f7d52949ea23fee0ea4e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, домодедово, ближний восток, палестино-израильский конфликт, сектор газа, мчс рф, эвакуация
Новости, Россия, Домодедово, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, МЧС РФ, эвакуация
Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
04:05 24.11.2023 (обновлено: 04:07 24.11.2023)
Самолёт Ил-76 МЧС с очередной группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 24 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Спецборт МЧС России доставил 103 россиянина и члена их семей в Москву", - говорится в сообщении ведомства в 1:00 мск.
Самолёт, в числе пассажиров которого было 47 детей, приземлился в столичном аэропорту в 0:38 мск.
Прибывшие соотечественники проходят таможенный контроль, с ними работают медики и волонтёры.
Отмечается, что КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта с начала эскалации палестино-израильского конфликта пересекли 750 граждан России и членов их семей, в том числе за последние сутки - 101 человек. В Россию доставлено более 650 человек, из них свыше 300 детей.