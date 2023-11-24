От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN - 24.11.2023 Украина.ру
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От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN
От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN - 24.11.2023 Украина.ру
От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN
Впутывание США в конфликты порождает дополнительные ненужные риски, разжигает вражду и лишает американский народ ресурсов, которые имели бы лучшее применение дома. Внешняя политика действующего президента Джо Байдена – контрпродуктивна, считает эксперт и представитель аналитического центра Defense Priorities Кристофер Маккаллион, пишет CNN
2023-11-24T01:04
2023-11-24T01:04
новости
америка
сша
джо байден
внешняя политика
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По его мнению, в Европе США руками Украины ведут опосредованную войну с Россией, а в Восточной Азии Вашингтон рискует катастрофическим столкновением с Китаем из-за статуса Тайваня, вооружать который недавно Байден обещал вновь. Тем временем, жители США всё менее охотно готовы оплачивать бесконечные счета за военную помощь в конфликтах за границей, при этом недавние опросы общественного мнения показывают снижение ими поддержки Израиля и Украины, причём как среди демократов, так и среди республиканцев. В качестве примера автор приводит американский лозунг "Демократия против автократии", невзирая на который США поддержали войну Саудовской Аравии против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, которая привела к тому, что ООН назвала "худшим гуманитарным кризисом в мире", в результате которого погибло около 377 тысяч человек. Ранее издание the Economist/YouGov опубликовало данные соцопроса, согласно которому 54% граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена и только 40% удовлетворены действиями хозяина Белого дома.
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новости, америка, сша, джо байден, внешняя политика
Новости, Америка, США, Джо Байден, внешняя политика

От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN

01:04 24.11.2023
 
© AP / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP / Jonathan Ernst
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Впутывание США в конфликты порождает дополнительные ненужные риски, разжигает вражду и лишает американский народ ресурсов, которые имели бы лучшее применение дома. Внешняя политика действующего президента Джо Байдена – контрпродуктивна, считает эксперт и представитель аналитического центра Defense Priorities Кристофер Маккаллион, пишет CNN
"США оказались втянуты в три крупных геополитических кризиса против трёх значимых держав, выступая от имени стран, которые не связаны с Соединёнными Штатами договорными обязательствами", – обобщает эксперт.
По его мнению, в Европе США руками Украины ведут опосредованную войну с Россией, а в Восточной Азии Вашингтон рискует катастрофическим столкновением с Китаем из-за статуса Тайваня, вооружать который недавно Байден обещал вновь.
Тем временем, жители США всё менее охотно готовы оплачивать бесконечные счета за военную помощь в конфликтах за границей, при этом недавние опросы общественного мнения показывают снижение ими поддержки Израиля и Украины, причём как среди демократов, так и среди республиканцев.
"Многолетняя внешняя политика США по сохранению постоянных друзей и врагов на Ближнем Востоке была контрпродуктивной по отношению к изначально заявленным целям по заинтересованности в поддержании стабильности в регионе", – говорится в публикации.
В качестве примера автор приводит американский лозунг "Демократия против автократии", невзирая на который США поддержали войну Саудовской Аравии против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, которая привела к тому, что ООН назвала "худшим гуманитарным кризисом в мире", в результате которого погибло около 377 тысяч человек.
"США следует принять более сдержанную и менее рискованную внешнеполитическую стратегию, которая бы более чётко расставляла приоритеты среди иностранных интересов, была бы менее склонна провоцировать своих далёких соперников и была бы в большей степени ориентирована на внутренние ресурсы и потребности Америки", – полагает эксперт.  
Ранее издание the Economist/YouGov опубликовало данные соцопроса, согласно которому 54% граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена и только 40% удовлетворены действиями хозяина Белого дома.
 
НовостиАмерикаСШАДжо Байденвнешняя политика
 
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