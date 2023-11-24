https://ukraina.ru/20231124/1051297126.html
От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN
От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN - 24.11.2023 Украина.ру
От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN
Впутывание США в конфликты порождает дополнительные ненужные риски, разжигает вражду и лишает американский народ ресурсов, которые имели бы лучшее применение дома. Внешняя политика действующего президента Джо Байдена – контрпродуктивна, считает эксперт и представитель аналитического центра Defense Priorities Кристофер Маккаллион, пишет CNN
2023-11-24T01:04
2023-11-24T01:04
2023-11-24T01:04
новости
америка
сша
джо байден
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050359405_0:216:3256:2048_1920x0_80_0_0_30e7d8595a8698f7c3b47da0836ec2dd.jpg
По его мнению, в Европе США руками Украины ведут опосредованную войну с Россией, а в Восточной Азии Вашингтон рискует катастрофическим столкновением с Китаем из-за статуса Тайваня, вооружать который недавно Байден обещал вновь. Тем временем, жители США всё менее охотно готовы оплачивать бесконечные счета за военную помощь в конфликтах за границей, при этом недавние опросы общественного мнения показывают снижение ими поддержки Израиля и Украины, причём как среди демократов, так и среди республиканцев. В качестве примера автор приводит американский лозунг "Демократия против автократии", невзирая на который США поддержали войну Саудовской Аравии против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, которая привела к тому, что ООН назвала "худшим гуманитарным кризисом в мире", в результате которого погибло около 377 тысяч человек. Ранее издание the Economist/YouGov опубликовало данные соцопроса, согласно которому 54% граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена и только 40% удовлетворены действиями хозяина Белого дома.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050359405_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_4712e261cecdede01a8ccbbbfa7a32d4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, америка, сша, джо байден, внешняя политика
Новости, Америка, США, Джо Байден, внешняя политика
От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN
Впутывание США в конфликты порождает дополнительные ненужные риски, разжигает вражду и лишает американский народ ресурсов, которые имели бы лучшее применение дома. Внешняя политика действующего президента Джо Байдена – контрпродуктивна, считает эксперт и представитель аналитического центра Defense Priorities Кристофер Маккаллион, пишет CNN
"США оказались втянуты в три крупных геополитических кризиса против трёх значимых держав, выступая от имени стран, которые не связаны с Соединёнными Штатами договорными обязательствами", – обобщает эксперт.
По его мнению, в Европе США руками Украины ведут опосредованную войну с Россией, а в Восточной Азии Вашингтон рискует катастрофическим столкновением с Китаем из-за статуса Тайваня, вооружать который недавно Байден обещал вновь.
Тем временем, жители США всё менее охотно готовы оплачивать бесконечные счета за военную помощь в конфликтах за границей, при этом недавние опросы общественного мнения показывают снижение ими поддержки Израиля и Украины, причём как среди демократов, так и среди республиканцев.
"Многолетняя внешняя политика США по сохранению постоянных друзей и врагов на Ближнем Востоке была контрпродуктивной по отношению к изначально заявленным целям по заинтересованности в поддержании стабильности в регионе", – говорится в публикации.
В качестве примера автор приводит американский лозунг "Демократия против автократии", невзирая на который США поддержали войну Саудовской Аравии против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, которая привела к тому, что ООН назвала "худшим гуманитарным кризисом в мире", в результате которого погибло около 377 тысяч человек.
"США следует принять более сдержанную и менее рискованную внешнеполитическую стратегию, которая бы более чётко расставляла приоритеты среди иностранных интересов, была бы менее склонна провоцировать своих далёких соперников и была бы в большей степени ориентирована на внутренние ресурсы и потребности Америки", – полагает эксперт.
Ранее издание the Economist/YouGov опубликовало данные соцопроса, согласно которому 54% граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена и только 40% удовлетворены действиями хозяина Белого дома.