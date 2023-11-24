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От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN

От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN - 24.11.2023 Украина.ру

От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN

Впутывание США в конфликты порождает дополнительные ненужные риски, разжигает вражду и лишает американский народ ресурсов, которые имели бы лучшее применение дома. Внешняя политика действующего президента Джо Байдена – контрпродуктивна, считает эксперт и представитель аналитического центра Defense Priorities Кристофер Маккаллион, пишет CNN

2023-11-24T01:04

2023-11-24T01:04

2023-11-24T01:04

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По его мнению, в Европе США руками Украины ведут опосредованную войну с Россией, а в Восточной Азии Вашингтон рискует катастрофическим столкновением с Китаем из-за статуса Тайваня, вооружать который недавно Байден обещал вновь. Тем временем, жители США всё менее охотно готовы оплачивать бесконечные счета за военную помощь в конфликтах за границей, при этом недавние опросы общественного мнения показывают снижение ими поддержки Израиля и Украины, причём как среди демократов, так и среди республиканцев. В качестве примера автор приводит американский лозунг "Демократия против автократии", невзирая на который США поддержали войну Саудовской Аравии против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, которая привела к тому, что ООН назвала "худшим гуманитарным кризисом в мире", в результате которого погибло около 377 тысяч человек. Ранее издание the Economist/YouGov опубликовало данные соцопроса, согласно которому 54% граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена и только 40% удовлетворены действиями хозяина Белого дома.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, америка, сша, джо байден, внешняя политика