https://ukraina.ru/20231123/1051287851.html

"Правительство Моравецкого не защитило польских фермеров": импорт украинской пшеницы вырос, цены тоже

"Правительство Моравецкого не защитило польских фермеров": импорт украинской пшеницы вырос, цены тоже - 23.11.2023 Украина.ру

"Правительство Моравецкого не защитило польских фермеров": импорт украинской пшеницы вырос, цены тоже

Зерновой скандал похоронил правительство партии "Право и справедливость" (ПиС), пишет польское издание "Речь Посполита", публикуя разгромные результаты проверки Верховной Палаты Контроля

2023-11-23T17:11

2023-11-23T17:11

2023-11-23T17:11

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"Зерновой скандал показал, что правительство Матеуша Моравецкого не защитило польский сельскохозяйственный рынок". С таких громких заявлений начинает статью издание. "Действия правительства ПиС были ненадёжными, неэффективными и запоздалыми, а министр сельского хозяйства способствовал хаосу на рынке. Государственные власти не защитили польских фермеров от последствий неконтролируемого импорта, который в случае с пшеницей увеличился на 16,8 тыс. тонн – до более полумиллиона тонн с чуть более 3 тысяч тонн годом ранее", – цитирует издание доклад Верховной контрольной палаты о скандале с украинским зерном. Результаты проверки разрушительны для правительства.Массовый приток способствовал снижению рентабельности польских сельхозпроизводителей и увеличению запасов зерна: с 3,8 млн тонн в середине 2021 года до 9,7 млн ​​тонн в середине 2023 года.Ущерба добавил ошибочный прогноз экс-министра сельского хозяйства Генриха Ковальчика. Он в июне 2022 года призвал фермеров не продавать зерно и рапс, уверяя, что цены будут высокими и вырастут еще больше во второй половине года. В отчете Верховной контрольной палаты говорится, что оценка главы министерства была неверной и не подтверждалась данными и анализом.Действия правительства по спасению ситуации оказались катастрофически запоздалыми. Зерновой скандал был призван показать, что не разработано никаких инструментов противодействия дестабилизации аграрного рынка. Правительство перед октябрьскими выборами запустило систему субсидирования: ввело закупку зерна по минимальной цене в 1400 злотых и субсидировало хранение зерна, топлива и удобрений. На эти цели были потрачены сотни миллионов, но польские фермеры соменваются: принесут ли эти деньги какую-либо пользу?

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