"Правительство Моравецкого не защитило польских фермеров": импорт украинской пшеницы вырос, цены тоже
Зерновой скандал похоронил правительство партии "Право и справедливость" (ПиС), пишет польское издание "Речь Посполита", публикуя разгромные результаты проверки Верховной Палаты Контроля
"Зерновой скандал показал, что правительство Матеуша Моравецкого не защитило польский сельскохозяйственный рынок". С таких громких заявлений начинает статью издание.
"Действия правительства ПиС были ненадёжными, неэффективными и запоздалыми, а министр сельского хозяйства способствовал хаосу на рынке. Государственные власти не защитили польских фермеров от последствий неконтролируемого импорта, который в случае с пшеницей увеличился на 16,8 тыс. тонн – до более полумиллиона тонн с чуть более 3 тысяч тонн годом ранее", – цитирует издание доклад Верховной контрольной палаты о скандале с украинским зерном. Результаты проверки разрушительны для правительства.
Массовый приток способствовал снижению рентабельности польских сельхозпроизводителей и увеличению запасов зерна: с 3,8 млн тонн в середине 2021 года до 9,7 млн тонн в середине 2023 года.
Ущерба добавил ошибочный прогноз экс-министра сельского хозяйства Генриха Ковальчика. Он в июне 2022 года призвал фермеров не продавать зерно и рапс, уверяя, что цены будут высокими и вырастут еще больше во второй половине года. В отчете Верховной контрольной палаты говорится, что оценка главы министерства была неверной и не подтверждалась данными и анализом.
"Решения производителей не продавать зерно обернулись катастрофой: цены падали, и чем дольше кто-то ждал, тем больше терял. Тем более, что в следующем сезоне затраты на производство зерна, то есть цены на топливо и удобрения, значительно выросли", – сообщается в докладе.
Действия правительства по спасению ситуации оказались катастрофически запоздалыми. Зерновой скандал был призван показать, что не разработано никаких инструментов противодействия дестабилизации аграрного рынка.
"По мнению Верховной Палаты Контроля, сельскохозяйственная политика государства, при отсутствии планирования и анализа рынка, лишена долгосрочных и перспективных действий. Верховный контроль установил, что правительство преуменьшило проблему с зерном из Украины, а затем действовало медленно и неэффективно. Хаос на польском рынке усугубили заявления министра сельского хозяйства, его неподкрепленная анализами оценка ситуации оказалась неверной."
Правительство перед октябрьскими выборами запустило систему субсидирования: ввело закупку зерна по минимальной цене в 1400 злотых и субсидировало хранение зерна, топлива и удобрений. На эти цели были потрачены сотни миллионов, но польские фермеры соменваются: принесут ли эти деньги какую-либо пользу?
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