https://ukraina.ru/20231123/1051243756.html
Военный эксперт о том, какие территории контролирует армия РФ и чем опасно "припудренное победоносие"
Военный эксперт о том, какие территории контролирует армия РФ и чем опасно "припудренное победоносие" - 23.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, какие территории контролирует армия РФ и чем опасно "припудренное победоносие"
России нужно идти к своим целям тихо и спокойно, не преувеличивая и не преуменьшая собственные недостатки. При этом нужно уважительно относиться к противнику на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-11-23T04:10
2023-11-23T04:10
2023-11-23T04:10
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России нельзя "приукрашать" реальное положение дел на поле боя. Любое "припудренное победоносие" может сыграть с обществом и армией злую шутку, рассказал военный обозреватель.Но это не значит, что нужно как главком ВСУ Валерий Залужный публично говорить о том, с какими проблемами сталкивается армия во время СВО. Тем не менее, нужно уменьшать количество восклицательных знаков о победах России, которые попадаются в СМИ, добавил эксперт.ВСУ серьезно потрепаны, но пока рано говорить о том, что решен вопрос с демилитаризацией, когда враг воткнул штык в землю. У российской армии еще очень много работы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231122/1051215788.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сво, валерий залужный, днр, лнр, херсонская область, запорожская область, николаев, одесса, победа, армия, проблемы
Новости, Россия, Украина, СВО, Валерий Залужный, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область, Николаев, Одесса, победа, Армия, проблемы
Военный эксперт о том, какие территории контролирует армия РФ и чем опасно "припудренное победоносие"
России нужно идти к своим целям тихо и спокойно, не преувеличивая и не преуменьшая собственные недостатки. При этом нужно уважительно относиться к противнику на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец