https://ukraina.ru/20231123/1051243756.html

Военный эксперт о том, какие территории контролирует армия РФ и чем опасно "припудренное победоносие"

Военный эксперт о том, какие территории контролирует армия РФ и чем опасно "припудренное победоносие" - 23.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, какие территории контролирует армия РФ и чем опасно "припудренное победоносие"

России нужно идти к своим целям тихо и спокойно, не преувеличивая и не преуменьшая собственные недостатки. При этом нужно уважительно относиться к противнику на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-11-23T04:10

2023-11-23T04:10

2023-11-23T04:10

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России нельзя "приукрашать" реальное положение дел на поле боя. Любое "припудренное победоносие" может сыграть с обществом и армией злую шутку, рассказал военный обозреватель.Но это не значит, что нужно как главком ВСУ Валерий Залужный публично говорить о том, с какими проблемами сталкивается армия во время СВО. Тем не менее, нужно уменьшать количество восклицательных знаков о победах России, которые попадаются в СМИ, добавил эксперт.ВСУ серьезно потрепаны, но пока рано говорить о том, что решен вопрос с демилитаризацией, когда враг воткнул штык в землю. У российской армии еще очень много работы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231122/1051215788.html

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