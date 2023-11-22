https://ukraina.ru/20231122/1051227327.html

Когда Россия будет готова к масштабному наступлению и как раздавить надежды ВСУ - Крапивник

Когда Россия будет готова к масштабному наступлению и как раздавить надежды ВСУ - Крапивник - 22.11.2023 Украина.ру

Когда Россия будет готова к масштабному наступлению и как раздавить надежды ВСУ - Крапивник

Офицер Вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру объяснил, чем возможности ВСУ отличаются от возможностей армий европейских стран, а также рассказал, что России необходимо для крупномасштабного наступления

2023-11-22T11:00

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видео

станислав крапивник

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нато

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спецоперация

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00:24 - ВСУ в нынешнем состоянии – это максимум, который мог придумать Запад для войны с Россией? 03:12 – Чем ещё страны НАТО могут снабдить украинскую армию? 04:15 – За счёт чего ВСУ удаётся удерживать фронт? 07:27 – Что мешает России перейти в наступление? 08:46 – Что нам даст освобождение Авдеевки? 14:26 – При каких условиях Польша и Румыния введут войска на Украину? 18:10 – Что необходимо для прорыва укреплённой линии обороны? 20:30 – Сколько времени нужно России для подготовки к крупномасштабному наступлению?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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