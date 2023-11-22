https://ukraina.ru/20231122/1051227327.html
Когда Россия будет готова к масштабному наступлению и как раздавить надежды ВСУ - Крапивник
Когда Россия будет готова к масштабному наступлению и как раздавить надежды ВСУ - Крапивник - 22.11.2023 Украина.ру
Когда Россия будет готова к масштабному наступлению и как раздавить надежды ВСУ - Крапивник
Офицер Вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру объяснил, чем возможности ВСУ отличаются от возможностей армий европейских стран, а также рассказал, что России необходимо для крупномасштабного наступления
2023-11-22T11:00
2023-11-22T11:00
2023-11-22T11:00
видео
станислав крапивник
всу
нато
техника
мобилизация
россия
украина
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051227202_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_90bdcb4b68b1c5c186ff23fee42ed3c5.jpg.webp
00:24 - ВСУ в нынешнем состоянии – это максимум, который мог придумать Запад для войны с Россией? 03:12 – Чем ещё страны НАТО могут снабдить украинскую армию? 04:15 – За счёт чего ВСУ удаётся удерживать фронт? 07:27 – Что мешает России перейти в наступление? 08:46 – Что нам даст освобождение Авдеевки? 14:26 – При каких условиях Польша и Румыния введут войска на Украину? 18:10 – Что необходимо для прорыва укреплённой линии обороны? 20:30 – Сколько времени нужно России для подготовки к крупномасштабному наступлению?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051227202_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61ca2e9581a179713bbe6eb22d84a3c5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, станислав крапивник, всу, нато, техника, мобилизация, россия, украина, сво, спецоперация, киев, наступление, авдеевка, сша, польша, румыния, оборона, оборона, ракеты, бои, фронт, видео
Видео, Станислав Крапивник, ВСУ, НАТО, техника, мобилизация, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, Киев, наступление, Авдеевка, США, Польша, Румыния, Оборона, оборона, ракеты, бои, фронт
Когда Россия будет готова к масштабному наступлению и как раздавить надежды ВСУ - Крапивник
Офицер Вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру объяснил, чем возможности ВСУ отличаются от возможностей армий европейских стран, а также рассказал, что России необходимо для крупномасштабного наступления
00:24 - ВСУ в нынешнем состоянии – это максимум, который мог придумать Запад для войны с Россией?
03:12 – Чем ещё страны НАТО могут снабдить украинскую армию?
04:15 – За счёт чего ВСУ удаётся удерживать фронт?
07:27 – Что мешает России перейти в наступление?
08:46 – Что нам даст освобождение Авдеевки?
14:26 – При каких условиях Польша и Румыния введут войска на Украину?
18:10 – Что необходимо для прорыва укреплённой линии обороны?
20:30 – Сколько времени нужно России для подготовки к крупномасштабному наступлению?