https://ukraina.ru/20231122/1051221987.html

В Чёрном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму - МО

В Чёрном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму - МО - 22.11.2023 Украина.ру

В Чёрном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму - МО

В западной части акватории Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крыма. Об этом пресс-служба Минобороны России утром 22 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-22T07:00

2023-11-22T07:00

2023-11-22T07:01

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"22 ноября в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены", - говорится в заявлении ведомства.В Крыму и Севастополе в связи с угрозами ударов беспилотников и диверсий со стороны ВСУ действует жёлтый уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20231122/1051215788.html

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новости, россия, крым, черное море, морские беспилотники, всу, минобороны рф, сво