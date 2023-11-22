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В Чёрном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму - МО
В Чёрном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму - МО - 22.11.2023 Украина.ру
В Чёрном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму - МО
В западной части акватории Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крыма. Об этом пресс-служба Минобороны России утром 22 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-22T07:00
2023-11-22T07:00
2023-11-22T07:01
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"22 ноября в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены", - говорится в заявлении ведомства.В Крыму и Севастополе в связи с угрозами ударов беспилотников и диверсий со стороны ВСУ действует жёлтый уровень террористической опасности.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, черное море, морские беспилотники, всу, минобороны рф, сво
Новости, Россия, Крым, Черное море, морские беспилотники, ВСУ, Минобороны РФ, СВО
В Чёрном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму - МО
07:00 22.11.2023 (обновлено: 07:01 22.11.2023)
В западной части акватории Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крыма. Об этом пресс-служба Минобороны России утром 22 ноября сообщает в своём телеграм-канале