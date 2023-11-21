https://ukraina.ru/20231121/1051206971.html

"Помощь Украине будет минимизирована": Грег Вайнер объяснил цель визита главы Пентагона в Киев

"Помощь Украине будет минимизирована": Грег Вайнер объяснил цель визита главы Пентагона в Киев - 21.11.2023 Украина.ру

"Помощь Украине будет минимизирована": Грег Вайнер объяснил цель визита главы Пентагона в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Киев для оказания моральной поддержки президенту Украины Владимиру Зеленскому. Остин анонсировал новый пакет помощи на 100 миллионов долларов, но не уточнил дальнейшие перспективы финансирования Украины. Визит прокомментировал политолог, американист Грег Вайнер

2023-11-21T16:53

2023-11-21T16:53

2023-11-21T16:53

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20 ноября министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом. Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.По итогам встречи, глава Пентагона анонсировал пакет помощи на 100 миллионов долларов. В состав нового пакета для Украины войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства. "100 миллионов долларов – это сумма, ради которой стоило лично приехать", подчеркнул политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию "Украина.ру".Американист не верит в искренность слов Остина о продолжении помощи, а именно о продолжении поддержки Украины администрацией Байдена. Вайнер предложил обратить внимание на голосование в Конгрессе, когда 127 республиканцев и 209 демократов проголосовали за новый бюджет, в который не включена помощь Украине.Остин на пресс-конференции выразил уверенность в том, что двухпартийная система Соединённых Штатов будет в дальнейшем поддерживать Украину и выделять ей средства для продолжения военных действий. "Не совсем понятно, откуда у него такая уверенность", добавил эксперт.У США нет для Украины "волшебной палочки", способной разом переломить ситуацию в конфликте с Россией. "В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой… Это жёсткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", - цитируют Остина украинские СМИ.Вайнер полагает, что таким образом американский министр подытожил ситуацию. США, как утверждает Остин, предоставила Украине помощь на сумму 42 миллиарда, а остальные 50 советников США выделили 36 миллиардов. Однако Остин не назвал, какую сумму в перспективе планируется выделить Украине.Накануне визита в Киев Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о следующем заседании в формате "Рамштайн", которое состоится 22 ноября. Грег Вайнер полагает, что на встрече поднимут тему предоставления помощи для Украины. Однако необходимо учитывать настроения Польши, Румынии и Венгрии, которые испортились за последние месяцы. Венгрия, в частности, продолжает блокировать помощь Украине.Эксперт напомнил о том, что в конце октября председатель палаты представителей США Майк Джонсон попросил Белый дом отчитаться о всех потраченных на Украину средствах. Джонсон добавил, что республиканская партия не будет голосовать за предоставление дальнейшей помощи Киеву до тех пор, пока не получат отчёт о потраченных средствах.

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новости, сша, конгресс сша, президент сша, пентагон, ллойд остин, владимир зеленский, рустем умеров, рамштайн, финансирование, джо байден