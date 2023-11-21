Минобороны Польши подтвердило цель "создать самую сильную сухопутную армию в Европе" - 21.11.2023 Украина.ру
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Минобороны Польши подтвердило цель "создать самую сильную сухопутную армию в Европе"
Минобороны Польши подтвердило цель "создать самую сильную сухопутную армию в Европе" - 21.11.2023 Украина.ру
Минобороны Польши подтвердило цель "создать самую сильную сухопутную армию в Европе"
Польша по-прежнему намерена создать самую мощную сухопутную армию в европейской части континента. Об этом 21 ноября сообщает польское государственное информагентство PAP со ссылкой на Минобороны страны
2023-11-21T15:45
2023-11-21T15:45
новости
польша
армия
мариуш блащак
ес
восточная европа
восточное партнерство
нато
сша
ллойд остин
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"Наша цель - создать саму сильную сухопутную армию в Европе. Именно такой – испытываю глубокие надежды – будет польская армия. Делаем всё, чтобы так было, чтобы увеличить численность Войска Польского, чтобы войско было оснащено современным вооружением", - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак по итогам переговоров с министром обороны США Ллойдом ОстиномБлащак отметил также, что польская армия взяла за образец армию США. Он также отметил, что сейчас численность армии Польши превышает 193 тыс человек, а в перспективе достигнет 300-тысячного показателя – "нужно только захотеть и уметь это сделать".По словам Блащака, "Польша является важнейшим союзником США на восточном фланге НАТО, о чём свидетельствует тот факт, что в Польше размещено 10 тыс американских солдат".Глава польского оборонного министерства заявил также, что против передачи полномочий НАТО на уровень ЕС. Также неудовольствие Блащака вызывает "некая воображаемая европейская армия".В мае Блащак уже заявлял намерение "за два года создать самую сильную сухопутную армию в Европе, которая отпугнет агрессора" - Россию. Варшава закупила огромные партии оружия в США и Южной Корее.Ранее в Евросоюзе были предприняты меры по созданию армии Евросоюза, которая бы не подчинялась командованию США. Против выступили Варшава и прибалтийские союзники Вашингтона.США и ЕС являются крупнейшими поставщиками оружия, боеприпасов, наёмников и другой военной помощи нынешнему руководству Украины. При этом ЕС несёт основное бремя финансовой помощи Киеву, обеспечивая зарплаты украинским чиновникам и денежное довольствие силовикам.
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новости, польша, армия, мариуш блащак, ес, восточная европа, восточное партнерство, нато, сша, ллойд остин, геополитика, гонка вооружений, милитаризация, милитаризм
Новости, Польша, армия, Мариуш Блащак, ЕС, Восточная Европа, Восточное партнерство, НАТО, США, Ллойд Остин, геополитика, гонка вооружений, милитаризация, милитаризм

Минобороны Польши подтвердило цель "создать самую сильную сухопутную армию в Европе"

15:45 21.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain/Fot. P. Tracz Kancelaria Premieraминистр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© commons.wikimedia.org / Public Domain/Fot. P. Tracz Kancelaria Premiera
Читать в
Польша по-прежнему намерена создать самую мощную сухопутную армию в европейской части континента. Об этом 21 ноября сообщает польское государственное информагентство PAP со ссылкой на Минобороны страны
"Наша цель - создать саму сильную сухопутную армию в Европе. Именно такой – испытываю глубокие надежды – будет польская армия. Делаем всё, чтобы так было, чтобы увеличить численность Войска Польского, чтобы войско было оснащено современным вооружением", - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак по итогам переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином
Блащак отметил также, что польская армия взяла за образец армию США. Он также отметил, что сейчас численность армии Польши превышает 193 тыс человек, а в перспективе достигнет 300-тысячного показателя – "нужно только захотеть и уметь это сделать".
По словам Блащака, "Польша является важнейшим союзником США на восточном фланге НАТО, о чём свидетельствует тот факт, что в Польше размещено 10 тыс американских солдат".
Глава польского оборонного министерства заявил также, что против передачи полномочий НАТО на уровень ЕС. Также неудовольствие Блащака вызывает "некая воображаемая европейская армия".
В мае Блащак уже заявлял намерение "за два года создать самую сильную сухопутную армию в Европе, которая отпугнет агрессора" - Россию. Варшава закупила огромные партии оружия в США и Южной Корее.
Ранее в Евросоюзе были предприняты меры по созданию армии Евросоюза, которая бы не подчинялась командованию США. Против выступили Варшава и прибалтийские союзники Вашингтона.
США и ЕС являются крупнейшими поставщиками оружия, боеприпасов, наёмников и другой военной помощи нынешнему руководству Украины. При этом ЕС несёт основное бремя финансовой помощи Киеву, обеспечивая зарплаты украинским чиновникам и денежное довольствие силовикам.
министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
28 июня, 13:37
Польша формирует "самую сильную армию в Европе" против воссоздания Российской империи - БлащакОпасаясь воссоздания Российской империи, Польша в течение двух лет сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на конференции в Торуни. Об этом сообщили журналисты портала Wirtualna Polska
 
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