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Минобороны Польши подтвердило цель "создать самую сильную сухопутную армию в Европе"

Минобороны Польши подтвердило цель "создать самую сильную сухопутную армию в Европе" - 21.11.2023 Украина.ру

Минобороны Польши подтвердило цель "создать самую сильную сухопутную армию в Европе"

Польша по-прежнему намерена создать самую мощную сухопутную армию в европейской части континента. Об этом 21 ноября сообщает польское государственное информагентство PAP со ссылкой на Минобороны страны

2023-11-21T15:45

2023-11-21T15:45

2023-11-21T15:45

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"Наша цель - создать саму сильную сухопутную армию в Европе. Именно такой – испытываю глубокие надежды – будет польская армия. Делаем всё, чтобы так было, чтобы увеличить численность Войска Польского, чтобы войско было оснащено современным вооружением", - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак по итогам переговоров с министром обороны США Ллойдом ОстиномБлащак отметил также, что польская армия взяла за образец армию США. Он также отметил, что сейчас численность армии Польши превышает 193 тыс человек, а в перспективе достигнет 300-тысячного показателя – "нужно только захотеть и уметь это сделать".По словам Блащака, "Польша является важнейшим союзником США на восточном фланге НАТО, о чём свидетельствует тот факт, что в Польше размещено 10 тыс американских солдат".Глава польского оборонного министерства заявил также, что против передачи полномочий НАТО на уровень ЕС. Также неудовольствие Блащака вызывает "некая воображаемая европейская армия".В мае Блащак уже заявлял намерение "за два года создать самую сильную сухопутную армию в Европе, которая отпугнет агрессора" - Россию. Варшава закупила огромные партии оружия в США и Южной Корее.Ранее в Евросоюзе были предприняты меры по созданию армии Евросоюза, которая бы не подчинялась командованию США. Против выступили Варшава и прибалтийские союзники Вашингтона.США и ЕС являются крупнейшими поставщиками оружия, боеприпасов, наёмников и другой военной помощи нынешнему руководству Украины. При этом ЕС несёт основное бремя финансовой помощи Киеву, обеспечивая зарплаты украинским чиновникам и денежное довольствие силовикам.

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новости, польша, армия, мариуш блащак, ес, восточная европа, восточное партнерство, нато, сша, ллойд остин, геополитика, гонка вооружений, милитаризация, милитаризм