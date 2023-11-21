https://ukraina.ru/20231121/1051197444.html

Зеленский против Майдана, Залужного, Российской империи и магии. Главное из интервью The Sun

Зеленский против Майдана, Залужного, Российской империи и магии. Главное из интервью The Sun - 21.11.2023 Украина.ру

Зеленский против Майдана, Залужного, Российской империи и магии. Главное из интервью The Sun

Во вторник, 21 ноября, британский таблоид The Sun опубликовал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором прозвучали не только его вечные темы о российской агрессии и американской поддержке, но и личные признания, свой взгляд на палестино-израильскую войну и предупреждение Залужному

2023-11-21T14:14

2023-11-21T14:14

2023-11-21T14:14

эксклюзив

владимир зеленский

майдан

украина

россия

пво

валерий залужный

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The Sun, не отступая от генеральной линии консолидированных западных СМИ, представляет Зеленского непобедимым, но уставшим человеком, который чередует агрессивные выпады в сторону России и Ирана с рассказами о повзрослевших украинских детях и супруге, первой леди Елене Зеленской.Ключевыми тезисами очередного интервью стали просьбы и требования ПВО для защиты украинских городов и линии фронта, проблемы Украины на фоне израильского обострения и личные страхи украинского лидера.Покушения на Зеленского, Путин и Covid-19Больше десяти покушений на его жизнь было совершено в первые недели боевых действий, утверждает Зеленский. На уточняющий вопрос журналиста Джерома Старки украинский президент ответил, что точную цифру не вспомнит, но около пяти или шести покушений, и с каждым разом становится все легче – "как ковид".Комментируя украинские покушения и состоявшиеся убийства "пророссийских коллаборационистов", Зеленский не отрицает причастность к ним украинской разведки, как на территориях, которые Украина считает своими, так и в других российских регионах:"Я не могу обсуждать с вами какие-либо спецоперации украинской разведки или спецслужб, или каких-то спецподразделений. Не только внутри России, есть вещи, которые мы не обсуждаем на наших временно оккупированных территориях", - объяснил он, прямо подтвердив, что, как минимум, часть убийств были совершены украинскими силовиками и "партизанами" с помощью взрывных устройств и мин-ловушек.Одно из последних подобных покушений было совершено в ночь с 26 на 27 октября в Ялте – Служба безопасности Украины (СБУ) не отрицала своей причастности к попытке убить бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва.СБУ назвала покушение "спецоперацией по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".Майдан-3Сам же Зеленский в интервью Старки буквально покусился на святое: он заявил о том, что Россия готовит на Украине новый Майдан."Да, у них даже есть название операции! Это должно было произойти в этом году", - с торжествующей улыбкой заявил он.Таким образом, слово "Майдан", неотъемлемая и одна из ключевых частей украинского новояза буквально с 2004-го года, впервые прозвучало в негативном ключе."Операция называется "Майдан 3". Она призвана сменить президента. Возможно, не путем убийства. Я имею в виду, это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть. Идея была до конца года. Но, как вы видите, мы можем с этим жить."Пошатнуть власть, исходя из слов Зеленского, может не только "спланированный извне Майдан", но президентские выборы, которые во время военного положения, напомнил он, запрещены законом.Кроме того, выборы, по его мнению, могут привести буквально к разделу страны на фоне военных действий, потому особенно опасны. Прямо упомянул он в этом контексте с главкома ВСУ Валерия Залужного, которого последние месяцы, СМИ называют в качестве основного конкурента Зеленского на вероятных выборах:"Тогда он должен войти в политику, и тогда он не сможет заниматься войной. Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка. При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии и все, и не может быть двух, трех, четырех, пяти."Конгресс, Израиль, ПВОПоследний месяц – самый тяжелый для Украины с точки зрения поддержки со стороны США и американского Конгресса, подчеркнул украинский президент.Россия, по его мнению, "по-прежнему не чувствует, что против нее весь мир", а потому может начать новый конфликт, например, на Балканах, считает Зеленский. В этой части интервью он традиционно назвал РФ "Российской империей" и повторил свой тезис о том, что "победив Украину, Москва оккупирует страны НАТО - например, Польшу и Прибалтику."При этом, для защиты Украины необходимы системы ПВО, и ничего больше:Если над крупнейшими городами страны будет надежное ПВО, заверил Зеленский, большинство беженцев вернуться в страну, будут работать и платить налоги, в результате чего Украина будет гораздо меньше завесить от помощи Соединенных Штатов."Большинство вернется, дети пойдут в школу, мы закроем брешь в нашем бюджете."Фокус мирового внимания действительно сместился с Украины на Ближний Восток на фоне израильского обострения, признал он. Тем не менее, и в этом, по мнению Зеленского, виновата Россия, якобы помогавшая ХАМАС в атаке на Израиль 7 октября."Нам нужно больше успехов на поле боя, это не фильм, это не может быть магией каждый день. Это была магия 24-го [февраля], два года назад. (…) Но, когда вы говорите о магии, это всегда должно звучать как "магия и…": это "и" - важнее, это единство украинского народа, единство мира в поддержке украинцев", - резюмировал он.К аналогичному мнению о положении дел на украинском фронте пришел также и прибывший в Киев министр обороны США Ллойд Остин:"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Все зависит от предоставляемых [Украине] военных возможностей и их сочетании с другим имеющимся вооружением, идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или чем-то еще. Все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя… Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским.

https://ukraina.ru/20231114/1051022298.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, владимир зеленский, майдан, украина, россия, пво, валерий залужный