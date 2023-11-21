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Своё не пахнет: Захарова указала на противоречивые заявления Байдена

Своё не пахнет: Захарова указала на противоречивые заявления Байдена - 21.11.2023 Украина.ру

Своё не пахнет: Захарова указала на противоречивые заявления Байдена

Джо Байден апеллирует к "террористической стратегии" ХАМАС, забывая, что ХАМАС пришел к власти демократическим путём в 2006 году, в то время как киевский режим обстреливает больницы в Донбасса из западного оружия. "Своё террористическое не пахнет?", – задаётся вопросом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-11-21T01:35

2023-11-21T01:35

2023-11-21T01:35

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В российском министерстве иностранных дел буквально разложили на цитаты субботнюю статью американского президента Джо Байдена для Washington Post. В ней хозяин Белого дома комментировал конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Отмечается, что Джо Байден апеллирует к "террористической стратегии" ХАМАС, но забывает, что значительную роль в выводе этого движения на первый план сыграли именно США. Вашингтон настаивал тогда на свободных выборах в анклаве, но после этого фактически объявил бойкот законно избранной политической силе, напомнили в МИД России. Она также указала на то, что Вашингтон намерено не усматривает террористических действий в политике неонацистского киевского режима. Помимо прочего, Захарова считает, что статья президента США Джо Байдена в издании Washington Post – один из первых шагов предвыборной кампании.Ранее Мария Захарова заявляла, что из-за Евромайдана Украина превратилась в нищую вымирающую территорию.

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новости, мария захарова, мид рф, мид, джо байден, сво, украина, ближний восток, палестино-израильский конфликт, сша