Своё не пахнет: Захарова указала на противоречивые заявления Байдена - 21.11.2023 Украина.ру
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Своё не пахнет: Захарова указала на противоречивые заявления Байдена
Своё не пахнет: Захарова указала на противоречивые заявления Байдена - 21.11.2023 Украина.ру
Своё не пахнет: Захарова указала на противоречивые заявления Байдена
Джо Байден апеллирует к "террористической стратегии" ХАМАС, забывая, что ХАМАС пришел к власти демократическим путём в 2006 году, в то время как киевский режим обстреливает больницы в Донбасса из западного оружия. "Своё террористическое не пахнет?", – задаётся вопросом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-11-21T01:35
2023-11-21T01:35
новости
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мид
джо байден
сво
украина
ближний восток
палестино-израильский конфликт
сша
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В российском министерстве иностранных дел буквально разложили на цитаты субботнюю статью американского президента Джо Байдена для Washington Post. В ней хозяин Белого дома комментировал конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Отмечается, что Джо Байден апеллирует к "террористической стратегии" ХАМАС, но забывает, что значительную роль в выводе этого движения на первый план сыграли именно США. Вашингтон настаивал тогда на свободных выборах в анклаве, но после этого фактически объявил бойкот законно избранной политической силе, напомнили в МИД России. Она также указала на то, что Вашингтон намерено не усматривает террористических действий в политике неонацистского киевского режима. Помимо прочего, Захарова считает, что статья президента США Джо Байдена в издании Washington Post – один из первых шагов предвыборной кампании.Ранее Мария Захарова заявляла, что из-за Евромайдана Украина превратилась в нищую вымирающую территорию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мария захарова, мид рф, мид, джо байден, сво, украина, ближний восток, палестино-израильский конфликт, сша
Новости, Мария Захарова, МИД РФ, МИД, Джо Байден, СВО, Украина, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, США

Своё не пахнет: Захарова указала на противоречивые заявления Байдена

01:35 21.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Джо Байден апеллирует к "террористической стратегии" ХАМАС, забывая, что ХАМАС пришел к власти демократическим путём в 2006 году, в то время как киевский режим обстреливает больницы в Донбасса из западного оружия. "Своё террористическое не пахнет?", – задаётся вопросом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В российском министерстве иностранных дел буквально разложили на цитаты субботнюю статью американского президента Джо Байдена для Washington Post. В ней хозяин Белого дома комментировал конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
"Само отношение Вашингтона к конфликту подается через призму собственной американской исключительности: "Джо Байден" пишет, что "США являются критически важной нацией". В контексте Ближнего Востока такое самовосприятие не оригинально", – отмечает Мария Захарова.
Отмечается, что Джо Байден апеллирует к "террористической стратегии" ХАМАС, но забывает, что значительную роль в выводе этого движения на первый план сыграли именно США. Вашингтон настаивал тогда на свободных выборах в анклаве, но после этого фактически объявил бойкот законно избранной политической силе, напомнили в МИД России.
"Джо Байден" неоднократно апеллирует к международным усилиям, однако же именно по вине западных стран, в первую очередь США, оказался заблокирован последний действенный и рабочий механизм ближневосточного урегулирования – так называемый "Ближневосточный квартет", куда помимо США, входят ЕС, ООН и Россия", – подчеркнула Захарова.
Она также указала на то, что Вашингтон намерено не усматривает террористических действий в политике неонацистского киевского режима.
"Джо Байден" говорит об обстрелах больниц, но ровно этим занимается ВСУ, обстреливая госпиталя в ДНР и ЛНР из западного оружия. "Джо Байден" говорит о зверствах в отношении гражданского населения, но ровно этим занимаются неонацистские бандиты – боевики Киева", – добавила российский представитель.
Помимо прочего, Захарова считает, что статья президента США Джо Байдена в издании Washington Post – один из первых шагов предвыборной кампании.
Ранее Мария Захарова заявляла, что из-за Евромайдана Украина превратилась в нищую вымирающую территорию.
 
НовостиМария ЗахароваМИД РФМИДДжо БайденСВОУкраинаБлижний ВостокПалестино-израильский конфликтСША
 
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