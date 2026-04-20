"Прорыв на 150 квадратных километров": Алехин об успехах ВС РФ в сумском приграничье
В сумском приграничье зафиксирован настоящий прорыв: на участке от Грабовского до Миропольского ВС РФ освободили более 150 квадратных километров. Украинская сторона вынуждена признать потерю контроля над этими территориями. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-04-20T05:30
По словам Алехина, на прошедшей неделе серьезный прорыв был зафиксирован в сумском приграничье.
"Даже украинская сторона вынуждена признать потерю контроля над обширными территориями: на участке от Грабовского до Миропольского ВС РФ освободили более 150 квадратных километров и не сбавляют темпов наступления", — сообщил автор.
Интенсивные бои идут в районе Корчаковки, на Глуховском участке российские операторы БПЛА устроили настоящую охоту на расчеты украинских дроноводов и пути снабжения ВСУ в самом Глухове, добавил Алехин.
На Купянском участке, по словам эксперта, обстановка характеризуется изматывающими позиционными боями. Эпицентром стала западная часть Купянска, а также позиции на восточном берегу напротив Купянска-Узлового.
Подразделения ГВ "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Боровая (Харьковская область) и Красный Лиман (ДНР), констатировал Геннадий Алехин.
