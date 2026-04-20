"Прорыв на 150 квадратных километров": Алехин об успехах ВС РФ в сумском приграничье - 20.04.2026 Украина.ру
"Прорыв на 150 квадратных километров": Алехин об успехах ВС РФ в сумском приграничье
В сумском приграничье зафиксирован настоящий прорыв: на участке от Грабовского до Миропольского ВС РФ освободили более 150 квадратных километров. Украинская сторона вынуждена признать потерю контроля над этими территориями. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По словам Алехина, на прошедшей неделе серьезный прорыв был зафиксирован в сумском приграничье.
"Даже украинская сторона вынуждена признать потерю контроля над обширными территориями: на участке от Грабовского до Миропольского ВС РФ освободили более 150 квадратных километров и не сбавляют темпов наступления", — сообщил автор.
Интенсивные бои идут в районе Корчаковки, на Глуховском участке российские операторы БПЛА устроили настоящую охоту на расчеты украинских дроноводов и пути снабжения ВСУ в самом Глухове, добавил Алехин.
На Купянском участке, по словам эксперта, обстановка характеризуется изматывающими позиционными боями. Эпицентром стала западная часть Купянска, а также позиции на восточном берегу напротив Купянска-Узлового.
Подразделения ГВ "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Боровая (Харьковская область) и Красный Лиман (ДНР), констатировал Геннадий Алехин.
Полный текст статьи Геннадий Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.
Цена любой войны складывается не только из материальных затрат, но и из моральных потерь и приобретений. Подробнее об этом — в авторской статье Ростислава Ищенко "Стоимость войны" на сайте Украина.ру.
06:00Затишье на восточном фланге: военный эксперт о подготовке к прорыву на Запорожье
05:45Абзалов: В Иране Трамп пытается сыграть в игру, которая у него уже получилась в Венесуэле
05:30"Прорыв на 150 квадратных километров": Алехин об успехах ВС РФ в сумском приграничье
05:15"Ассиметричная война": Абзалов о том, почему 120 тысяч дронов не изменят ситуацию для Украины
05:00От Родинского до Шевченко: Алехин о продвижении на восточном фланге Добропольского выступа
04:45Давление на западном фланге: ВСУ пытались перехватить инициативу под Запорожьем — эксперт
04:40Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Политолог: Чем быстрее Трамп уйдёт из Ирана, тем раньше начнутся переговоры по Украине
04:22США захватили иранское торговое судно, МИД Ирана прокомментировал, военные пообещали ответить
04:15Долгая Балка и Ильиновка: военный аналитик о новом эпицентре боев под Константиновкой
03:51Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Кубань: взрывы гремят над Туапсе, Геленджиком и Анапой
03:19Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:43Силы ПВО с начала года уничтожили над регионами России более 30 тысяч украинских БПЛА
02:18Израильский военный разбил статую Иисуса Христа в Ливане. Главное к этому часу
01:57Командование ВСУ пытается спасти Константиновку за счёт оголения других участков
01:47ВС РФ развивают наступление в окрестностях Гришино на Добропольском направлении
01:32Российские штурмовики пробились к железнодорожному вокзалу в Константиновке
01:16События 19 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:46Ирландия готовит "сюрприз" украинским беженцам. Главное к этому часу
00:20Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США
Лента новостейМолния