Затишье на восточном фланге: военный эксперт о подготовке к прорыву на Запорожье

На восточном фланге Запорожья наблюдается относительное затишье, которое ВС РФ используют для подготовки к прорывным тактическим действиям. Одновременно идут позиционные бои на Днепровском направлении. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-04-20T06:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

На восточном фланге Запорожского фронта противник не контратаковал, а российские бойцы стараются продвинуться у Гуляйпольского и на окраинах Воздвижевки, сообщил автор.В то же время, по словам Алехина, на восточном фланге Запорожья наблюдается относительное затишье, которое ВС РФ используют для подготовки к прорывным тактическим действиям."Южнее Воздвижевки российские подразделения стремятся продвинуться в западном направлении, глубоко вклиниваясь в оборонительные порядки противника с целью охвата Воздвижевки и Верхней Терсы с тыла", — подчеркнул эксперт.При этом на Днепровском направлении преобладают позиционные бои. Алехин отметил, что российские силы предпринимают попытки продвижения в сторону Лесного, на что ВСУ отвечают регулярными контратаками."Российские войска заметно продвинулись на стыке ДНР и Днепропетровской области – это Александроградский участок фронта", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадий Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.Цена любой войны складывается не только из материальных затрат, но и из моральных потерь и приобретений. Подробнее об этом — в авторской статье Ростислава Ищенко "Стоимость войны" на сайте Украина.ру.

