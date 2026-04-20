Затишье на восточном фланге: военный эксперт о подготовке к прорыву на Запорожье - 20.04.2026 Украина.ру
Затишье на восточном фланге: военный эксперт о подготовке к прорыву на Запорожье
Затишье на восточном фланге: военный эксперт о подготовке к прорыву на Запорожье - 20.04.2026 Украина.ру
Затишье на восточном фланге: военный эксперт о подготовке к прорыву на Запорожье
На восточном фланге Запорожья наблюдается относительное затишье, которое ВС РФ используют для подготовки к прорывным тактическим действиям. Одновременно идут позиционные бои на Днепровском направлении. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-04-20T06:00
2026-04-20T06:00
На восточном фланге Запорожского фронта противник не контратаковал, а российские бойцы стараются продвинуться у Гуляйпольского и на окраинах Воздвижевки, сообщил автор.В то же время, по словам Алехина, на восточном фланге Запорожья наблюдается относительное затишье, которое ВС РФ используют для подготовки к прорывным тактическим действиям."Южнее Воздвижевки российские подразделения стремятся продвинуться в западном направлении, глубоко вклиниваясь в оборонительные порядки противника с целью охвата Воздвижевки и Верхней Терсы с тыла", — подчеркнул эксперт.При этом на Днепровском направлении преобладают позиционные бои. Алехин отметил, что российские силы предпринимают попытки продвижения в сторону Лесного, на что ВСУ отвечают регулярными контратаками."Российские войска заметно продвинулись на стыке ДНР и Днепропетровской области – это Александроградский участок фронта", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадий Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.Цена любой войны складывается не только из материальных затрат, но и из моральных потерь и приобретений. Подробнее об этом — в авторской статье Ростислава Ищенко "Стоимость войны" на сайте Украина.ру.
запорожье
россия
днр
Украина.ру
новости, запорожье, россия, геннадий алехин, украина.ру, наступление вс рф, наступление россии, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, военный эксперт, спецоперация, днр, война, война на украине
Новости, Запорожье, Россия, Геннадий Алехин, Украина.ру, наступление ВС РФ, наступление России, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, прогнозы СВО, военный эксперт, Спецоперация, ДНР, война, война на Украине

Затишье на восточном фланге: военный эксперт о подготовке к прорыву на Запорожье

06:00 20.04.2026
 
На восточном фланге Запорожья наблюдается относительное затишье, которое ВС РФ используют для подготовки к прорывным тактическим действиям. Одновременно идут позиционные бои на Днепровском направлении. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На восточном фланге Запорожского фронта противник не контратаковал, а российские бойцы стараются продвинуться у Гуляйпольского и на окраинах Воздвижевки, сообщил автор.
В то же время, по словам Алехина, на восточном фланге Запорожья наблюдается относительное затишье, которое ВС РФ используют для подготовки к прорывным тактическим действиям.
"Южнее Воздвижевки российские подразделения стремятся продвинуться в западном направлении, глубоко вклиниваясь в оборонительные порядки противника с целью охвата Воздвижевки и Верхней Терсы с тыла", — подчеркнул эксперт.
При этом на Днепровском направлении преобладают позиционные бои. Алехин отметил, что российские силы предпринимают попытки продвижения в сторону Лесного, на что ВСУ отвечают регулярными контратаками.
"Российские войска заметно продвинулись на стыке ДНР и Днепропетровской области – это Александроградский участок фронта", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадий Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.
Цена любой войны складывается не только из материальных затрат, но и из моральных потерь и приобретений. Подробнее об этом — в авторской статье Ростислава Ищенко "Стоимость войны" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
08:00Как Сагайдачный Москву спасал
08:00Украина: зачистка территории, замена населения. Эксперты и политики о ситуации в стране
07:54ПВО ночью сбила больше сотни вражеских дронов над Россией
07:49"Комбат-батяня". Штрихи к коллективному портрету командира мотострелкового (штурмового) батальона
07:40Дмитрий Патрин: с теми, кому оказывали помощь, часто складываются дружеские отношения
07:26Россия учтет планы Франции разместить ядерное оружие в Европе. Главные новости к этому часу
07:07Перехватить "Орешник": воплотит ли Украина свои космические мечты?
06:30Ростислав Ищенко: США проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран, но уже не вернут былой авторитет
06:20Украина за неделю. Наполеон Буданов*
06:00Затишье на восточном фланге: военный эксперт о подготовке к прорыву на Запорожье
05:45Абзалов: В Иране Трамп пытается сыграть в игру, которая у него уже получилась в Венесуэле
05:30"Прорыв на 150 квадратных километров": Алехин об успехах ВС РФ в сумском приграничье
05:15"Ассиметричная война": Абзалов о том, почему 120 тысяч дронов не изменят ситуацию для Украины
05:00От Родинского до Шевченко: Алехин о продвижении на восточном фланге Добропольского выступа
04:45Давление на западном фланге: ВСУ пытались перехватить инициативу под Запорожьем — эксперт
04:40Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Политолог: Чем быстрее Трамп уйдёт из Ирана, тем раньше начнутся переговоры по Украине
04:22США захватили иранское торговое судно, МИД Ирана прокомментировал, военные пообещали ответить
04:15Долгая Балка и Ильиновка: военный аналитик о новом эпицентре боев под Константиновкой
03:51Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Кубань: взрывы гремят над Туапсе, Геленджиком и Анапой
Лента новостейМолния