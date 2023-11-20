https://ukraina.ru/20231120/1051153394.html

Рассвет человека-затмения. Сможет ли Трамп сделать снова США великими, а себя — их президентом

Рассвет человека-затмения. Сможет ли Трамп сделать снова США великими, а себя — их президентом - 20.11.2023 Украина.ру

Рассвет человека-затмения. Сможет ли Трамп сделать снова США великими, а себя — их президентом

Неожиданно началась предвыборная кампания Дональда Трампа

2023-11-20T08:14

2023-11-20T08:14

2023-11-20T09:21

эксклюзив

зарубежье

сша

дональд трамп

астрология и политика

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Рисунок его профиля появился на обложке журнала «Экономист» и угрожающе закрыл собой половину мира.Трампа в этом номере называют самой большой опасностью для мира в 2024 году.«Ни один человек не затмевал так наш прогноз на следующий год, как Дональд Трамп».Это, конечно, прогноз глобальной финансовой элиты, которая мечтает уничтожить своего старого врага.Но совершенно случайно журналисты попали пальцем в интересный факт. Дональд Трамп действительно может «затмить» любой прогноз.Дональд родился прямо во время лунного затмения! Это очень редкий случай.Давайте рассмотрим его. Это интересный астрономический и астрологический факт.Затмение ТрампаЗатмение — хоть солнечное, хоть лунное, — длится недолго. Например, затмение, в которое родился Трамп, продолжалось час тридцать минут.В год обычно происходит только 4 затмения. То есть шанс родиться прямо в затмение — очень маленький. Меньше чем семь сотых процента.Но при этом в затмение, как считается, и как подтверждает история, рождаются «выделенные люди». Многие из них стали очень известными.Кто ещё родился прямо в затмение?В затмение родился Карл Маркс, основоположник научного коммунизма.Константин Циолковский, человек, открывший дорогу к звёздам, тоже родился в затмение.Рене Декарт, заложивший основы современной науки, которую называют «картезианской».Знаменитый русский художник Николай Рерих, который был не просто художником, но философом и духовным учителем.Иоанн Павел Второй, первый Римский Папа за 450 лет, который был не итальянцем по рождению. И первый Папа-поляк.Принц Уильям, будущий король Англии. Возможно, при его правлении английская монархия прекратит свое существование.И Дональд Трамп. Возможный будущий президент США, который сделает Америку снова великой.Люди, родившиеся в затмение, часто являются исключением из правил.Сами они, впрочем, этому обычно совершенно не рады. Они часто попадают в экстремальные ситуации, в круговорот событий, их как будто "ведут". Но сами они, скорее всего, предпочли бы обычную жизнь, без особого "предназначения".Вот Дональду Трампу предстоит реформировать свою страну. Даже если он не станет президентом.Не просто "сделать Америку снова великой". А сделать её совершенно другой страной. Но и снова великой тоже.Четыре президентаВ своем недавнем интервью в передаче "Эмпатия Мануччи" Дмитрий Саймс, американский политолог и историк, знавший достаточно близко четырех президентов США, привёл их точные и короткие характеристики. В том числе сказал и о Трампе. С кем он сравнивал Трампа?Никсон - человек аналитического ума, способный к кропотливой серьезной аналитической работе.Рейган - человек, которому помогали актёрское прошлое, интуиция и огромное личное обаяние, но не обладавший способностями к глубокому анализу. Тем не менее он полностью осознавал свою огромную ответственность на посту президента.В первые же дни после покушения и ранения, когда Рейгану была сделана тяжёлая операция, он попросил ручку и бумагу и написал собственноручно письмо Горбачёву. О том, как важно для США и СССР жить в дружбе и мире.Байден, который, по словам Дмитрия Константиновича, человек очень честолюбивый и властный, при этом крайне недалёкий. Это чиновник, не привыкший нести ответственность за свои слова, что является, в принципе, нормой для конгрессменов США."Байден представляет реальную угрозу не только России, но и самим Соединённым штатам", - сказал Дмитрий Саймс.И Трамп!Человек очень энергичный и очень интуитивный, по мнению Саймса. И крайне оригинальный (Солнце Трампа в соединении с планетой Уран, планетой эксцентричных и необычных, но часто гениальных людей).Первая встреча полностью обескуражила. Трамп повел себя как самодур, с которым нельзя иметь дело.Готовилось его серьезное выступление.Трамп нарушил все договоренности, поменял тему выступления, поменял место дислокации. Настаивал, чтобы вместо запланированных 4 телекамер было 45!"Как Муссолини!" - с удовольствием охарактеризовал себя на этой будущей встрече Трамп. Дмитрий Константинович был в ужасе и думал, не отменить ли выступление.Как же прошло само мероприятие? Великолепно. Трамп был "обаятельным, предупредительным и очень ответственным".Вот это и есть Дональд Трамп. Это очень интересное описание. Он совершенно не похож на "президента Америки". Он кажется слишком эксцентричным и даже чем-то шокирует.И в то же время это вежливый, спокойный и, самое главное, очень, крайне работоспособный и ответственный человек. В его гороскопе очень сильна планета Сатурн.Внимательный аскетИзвестно, что Трамп встаёт в пять утра. На обед днём он оставляет себе 5 - 10 минут. Он аскетичен в быту, в личных привычках. Он любит только работать и смотреть по телевизору политические передачи.Эксцентричность - для внешнего пользования. Чтобы произвести впечатление. Чтобы выпустить пар. Трамп иначе не может. Он известен своими необычными, экстравагантными и словами, и поступками.Но внутри это чрезвычайно усердный и вдумчивый человек. Он способен к серьезному анализу и концентрации внимания.Дональд сам писал об этом в своей книге "Трамп: думай как миллиардер"."Короткая концентрация внимания - вот суть работы."По сути, Трамп - это человек, такой же артистичный и обаятельный, как Рональд Рейган. Не зря он сам вел 14 лет одну из телепередач и участвовал во множестве других, вел шоу, снимался в кино.В то же время - это серьезный аналитик. Такой же, как Никсон.И ничто не роднит его с Байденом.Трамп - единственный президент США, который никогда не занимал ни военного, ни государственного поста до избрания президентом.Но и очень "приятным человеком" Трампа назвать, конечно, нельзя. Дмитрий Саймс, знающий его лично, предупреждает: это очень жёсткий человек, очень резкий. Да, он осознает свою меру ответственности. Как все настоящие президенты США.Именно это заставляет его действовать даже ещё более жёстко. Положение обязывает, как говорится.Но главный вопрос: сможет ли Трамп выиграть выборы? И тут недавно подоспела ещё одна сенсация. Такер Карлсон.Дональд и ТакерЭто одна из самых больших сенсаций сейчас в США. На вопрос, рассматривает ли Трамп знаменитого телеведущего Такера Карлсона на место вице-президента, Трамп ответил утвердительно.Это будет, конечно, невероятный тандем. Смогут ли быть вместе два харизматичных человека с непростыми характерами? Конечно, да.Такер Карлсон никогда не скрывал своего восхищения Трампом. Что Трамп очень ценит, конечно, со своей стороны.Такер на 23 года младше Трампа, и относится к нему, как к старшему товарищу. Ещё когда Трамп был президентом, говорят, Такер Карлсон был его постоянным неофициальным советником. Они были чуть ли не на ежедневной связи в телефонном режиме. Так что опыт взаимодействия есть.В общем, ошибается журнал "Экономист".Впереди, конечно, не затмение, а скорее, рассвет Дональда Трампа. Но и препятствий будет множество. В первую очередь, юридические.Множество судов впереди у Дональда Трампа в разных штатах США, и это будет отдельный "юридический сериал", за которым следит вся Америка.Травля Трампа - это абсолютно беспрецедентный случай в истории Америки.Но у него много в жизни такого, чего не было ни у одного президента США.Самое большое банкротство в истории (2 миллиарда долларов), после которого Трамп смог подняться вновь.Или то, что он стал президентом, до этого не занимая ни одной должности в государстве.Поэтому Трамп просто обязан поставить ещё один рекорд: победить либеральную прессу и либеральные суды США.Выиграет ли он выборы? Об этом сегодня судить невозможно. Неизвестно даже пока, кто будет "против Трампа" от демократической партии. И допустят ли до выборов его самого.Не будем также забывать об одной очень интересной детали. Владимир Жириновский говорил, что "в 2024 году выборов в США не будет". Сбудется ли это предсказание?В любом случае впереди интересная и напряжённая борьба, в которую уже вступил "человек затмения" Дональд Трамп.Интересно, с какой обложкой выйдет "Экономист" после 5 ноября 2024, дня выборов в США?

https://ukraina.ru/20231117/1051098488.html

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, зарубежье, сша, дональд трамп