"Таков путь". Почему Донбасс – родина самураев - 20.11.2023 Украина.ру
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"Таков путь". Почему Донбасс – родина самураев
"Таков путь". Почему Донбасс – родина самураев - 20.11.2023 Украина.ру
"Таков путь". Почему Донбасс – родина самураев
Последние числа ноября выявляют все нерешенные проблемы. Обстрелы, очереди, холодные батареи, паршивая связь, московские цены, глухонемые чиновники и отсутствие четкого курса. Напряжение копится, а разрядки все нет.
2023-11-20T07:27
2023-11-20T07:27
эксклюзив
донбасс
спецоперация
донецк
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Все хотят позитива: чиновники, политики, сограждане с большой земли и даже коллеги. Все хотят, но где ж его взять в ноябре 2023 года, когда ко всем известным проблемам добавляются пронизывающий холод, осенние ливни, вездесущая слякоть и депрессивная серость? О коммунальных проблемах, которые неминуемо являются вслед за похолоданием, вы и сами все знаете: тут прорвало трубу, здесь отопление вырубилось. Мелочи вроде, но в здешних реалиях любая неприятность может оказаться той соломинкой, что сломала верблюду хребет.- Где? Где тут ближайший офис "+7"? Я куплю их карточку, выну проклятый "Феникс" и сожгу к чертовой матери!- Не забыл, что фениксы восстают из пепла? А "+7" еще вроде не запустились. Погоди.- Да сколько ж годить, если никому не могу дозвониться?На той неделе противник снова попал куда-то не туда, и половина города осталась без электричества. Часом позже легла и мобильная связь. День воды отменился для всех, кто с полудня дежурил у двери ванной с пустыми ведрами.Чинили почти всю рабочую неделю и, судя по тому, что нынче огоньки снова погасят для продолжения ремонта, дел там невпроворот. При этом ни городские, ни районные власти так и не сумели объяснить, где же случилось и когда отремонтируют. Просто констатировали, что половина города сидит в темноте. Уровень работы с населением в зоне конфликта запредельно высокий!В субботу украинские беспилотники отработали по гражданским в Петровском районе. Результат – трое раненых. Надо ли объяснять, что последствия таких ранений, как правило, остаются с людьми на всю оставшуюся жизнь? А ведь убивают и ранят нашего брата ВСУ через день. И это в лучшем случае.Все это, а также чиновничье безразличие, непрошибаемая тупость отдельных исполнителей, невнятный переходный период и еще целая гора негативных факторов приводят к тому, что напряжение в обществе копится, а никто этого даже не замечает."Метро? Метро они построят? Да пусть сперва мусор вывезут! То метро обещают, то аэропорт новый, а толку, если молодежь уезжает? Я собственную дочь уже даже не уговариваю! То расстраивался, что уехала, а теперь говорю: сиди, где потише и радуйся! Здесь-то все равно нормальной жизни не будет", - почти кричит усатый таксист. Всю дорогу молчал, но услышал далекий прилет и сломался."Начнется мирная жизнь и что тогда будет с Донецком? Через Мариуполь идет транспортный поток в Крым. Там есть мощный порт и какое-никакое море, а Донецк? Не уверен, что шахты будут восстанавливаться, а уголь и руду к металлургическим заводам возить далеко и неэффективно", - пишет знакомый бизнесмен, а комментаторы уже не верят, что мирная жизнь когда-нибудь начнется.Все чаще специальную военную операцию в наших краях зовут самурайской. Знаете, почему? Потому, что у самурая нет цели, есть только путь.За две недели мы с коллегой объехали с десяток подразделений и буквально у каждого, кто был готов беседовать с нами, спрашивали о точке, в которой лично для него закончится война. И каждый называл какую-то свою, поскольку единого мнения на этот счет нет, а те государственные умы, что якобы генерируют смыслы, за полтора года так и не сумели родить чего-нибудь внятного.В результате одни хотят биться до полного разоружения Киевского режима, другие готовы идти на Вашингтон, третьи будут воевать до тех пор, пока где-то притесняют русских людей. И так далее, и так далее, и так далее.Надо сказать, что все здесь пропитано этим вот духом самурайского фатализма, разбавленного чисто русской самоиронией. Все чаще в потоке замечаю автомобили с наклейкой "Таков путь". Если кто не знает, то это известная фраза из сериала "Мандалорец" и универсальный ответ на любые вопросы.Почему транспорта не хватает на фронте? Таков путь! Почему связь так и не наладили? Таков путь! Почему любой орган, выдающий бумажки, создает километровые очереди, которые не двигаются? Таков путь!Еще в прошлом году мой товарищ был ранен, но так и не получил выплаты, поскольку механизм в ту пору действовал старый, а потому и платить ему должны из местного бюджета. Тем не менее, он продолжает воевать. Примерно те же проблемы у экипажей "скорой", но люди продолжают выезжать на дежурство и спасать людей. Аварийщикам задерживают зарплаты, но раз в двое суток вода по трубам все же бежит, а разбитые трансформаторы чинятся.Три-четыре недели пребывания на "фронтире" и москвич, избалованный "Госуслугами", превращается в "донбасского самурая", который понял, что злиться бессмысленно и просто делает свое дело. У военных трансформация занимает куда меньше времени, поскольку фронт – скороварка.На выходе получаем сколько-то сотен тысяч людей, которые просыпаются и засыпают с мыслями о смерти, а в промежутке мрачно делают свое дело, ни на кого не рассчитывая и ничего не ожидая. Все идут к победе, которая у каждого своя, и мечтают дойти хотя бы для того, чтобы узнать, кто из них окажется прав.Ах, да! Позитив! На Университетской внезапно открылся кондитерский бутик, где вкусные торты и зубастые цены. Бред? Отнюдь! Во-первых, жизнь продолжается. Во-вторых, наличных денег сейчас в Донбассе столько, что успешно продавать, по мнению знакомого бизнесмена, можно и ржавые гвозди.
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20231116/1051092039.html
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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эксклюзив, донбасс, спецоперация, донецк
Эксклюзив, Донбасс, Спецоперация, Донецк

"Таков путь". Почему Донбасс – родина самураев

07:27 20.11.2023
 
Донецк
Донецк
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Последние числа ноября выявляют все нерешенные проблемы. Обстрелы, очереди, холодные батареи, паршивая связь, московские цены, глухонемые чиновники и отсутствие четкого курса. Напряжение копится, а разрядки все нет.
Все хотят позитива: чиновники, политики, сограждане с большой земли и даже коллеги. Все хотят, но где ж его взять в ноябре 2023 года, когда ко всем известным проблемам добавляются пронизывающий холод, осенние ливни, вездесущая слякоть и депрессивная серость? О коммунальных проблемах, которые неминуемо являются вслед за похолоданием, вы и сами все знаете: тут прорвало трубу, здесь отопление вырубилось. Мелочи вроде, но в здешних реалиях любая неприятность может оказаться той соломинкой, что сломала верблюду хребет.
- Где? Где тут ближайший офис "+7"? Я куплю их карточку, выну проклятый "Феникс" и сожгу к чертовой матери!
- Не забыл, что фениксы восстают из пепла? А "+7" еще вроде не запустились. Погоди.
- Да сколько ж годить, если никому не могу дозвониться?
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
На той неделе противник снова попал куда-то не туда, и половина города осталась без электричества. Часом позже легла и мобильная связь. День воды отменился для всех, кто с полудня дежурил у двери ванной с пустыми ведрами.
Чинили почти всю рабочую неделю и, судя по тому, что нынче огоньки снова погасят для продолжения ремонта, дел там невпроворот. При этом ни городские, ни районные власти так и не сумели объяснить, где же случилось и когда отремонтируют. Просто констатировали, что половина города сидит в темноте. Уровень работы с населением в зоне конфликта запредельно высокий!
В субботу украинские беспилотники отработали по гражданским в Петровском районе. Результат – трое раненых. Надо ли объяснять, что последствия таких ранений, как правило, остаются с людьми на всю оставшуюся жизнь? А ведь убивают и ранят нашего брата ВСУ через день. И это в лучшем случае.
Донецк
Донецк
Донецк
Все это, а также чиновничье безразличие, непрошибаемая тупость отдельных исполнителей, невнятный переходный период и еще целая гора негативных факторов приводят к тому, что напряжение в обществе копится, а никто этого даже не замечает.
"Метро? Метро они построят? Да пусть сперва мусор вывезут! То метро обещают, то аэропорт новый, а толку, если молодежь уезжает? Я собственную дочь уже даже не уговариваю! То расстраивался, что уехала, а теперь говорю: сиди, где потише и радуйся! Здесь-то все равно нормальной жизни не будет", - почти кричит усатый таксист. Всю дорогу молчал, но услышал далекий прилет и сломался.
"Начнется мирная жизнь и что тогда будет с Донецком? Через Мариуполь идет транспортный поток в Крым. Там есть мощный порт и какое-никакое море, а Донецк? Не уверен, что шахты будут восстанавливаться, а уголь и руду к металлургическим заводам возить далеко и неэффективно", - пишет знакомый бизнесмен, а комментаторы уже не верят, что мирная жизнь когда-нибудь начнется.
Все чаще специальную военную операцию в наших краях зовут самурайской. Знаете, почему? Потому, что у самурая нет цели, есть только путь.
16 ноября, 18:35
Мэр Донецка сообщил о гибели при обстреле пенсионеркиВ результате очередного обстрела украинской армии в Кировском районе Донецка погибла 60-летняя пенсионерка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин
За две недели мы с коллегой объехали с десяток подразделений и буквально у каждого, кто был готов беседовать с нами, спрашивали о точке, в которой лично для него закончится война. И каждый называл какую-то свою, поскольку единого мнения на этот счет нет, а те государственные умы, что якобы генерируют смыслы, за полтора года так и не сумели родить чего-нибудь внятного.
В результате одни хотят биться до полного разоружения Киевского режима, другие готовы идти на Вашингтон, третьи будут воевать до тех пор, пока где-то притесняют русских людей. И так далее, и так далее, и так далее.
Надо сказать, что все здесь пропитано этим вот духом самурайского фатализма, разбавленного чисто русской самоиронией. Все чаще в потоке замечаю автомобили с наклейкой "Таков путь". Если кто не знает, то это известная фраза из сериала "Мандалорец" и универсальный ответ на любые вопросы.
Почему транспорта не хватает на фронте? Таков путь! Почему связь так и не наладили? Таков путь! Почему любой орган, выдающий бумажки, создает километровые очереди, которые не двигаются? Таков путь!
Еще в прошлом году мой товарищ был ранен, но так и не получил выплаты, поскольку механизм в ту пору действовал старый, а потому и платить ему должны из местного бюджета. Тем не менее, он продолжает воевать. Примерно те же проблемы у экипажей "скорой", но люди продолжают выезжать на дежурство и спасать людей. Аварийщикам задерживают зарплаты, но раз в двое суток вода по трубам все же бежит, а разбитые трансформаторы чинятся.
Три-четыре недели пребывания на "фронтире" и москвич, избалованный "Госуслугами", превращается в "донбасского самурая", который понял, что злиться бессмысленно и просто делает свое дело. У военных трансформация занимает куда меньше времени, поскольку фронт – скороварка.
На выходе получаем сколько-то сотен тысяч людей, которые просыпаются и засыпают с мыслями о смерти, а в промежутке мрачно делают свое дело, ни на кого не рассчитывая и ничего не ожидая. Все идут к победе, которая у каждого своя, и мечтают дойти хотя бы для того, чтобы узнать, кто из них окажется прав.
Донецк, кондитерская
Донецк, кондитерская
Донецк, кондитерская
Ах, да! Позитив! На Университетской внезапно открылся кондитерский бутик, где вкусные торты и зубастые цены. Бред? Отнюдь! Во-первых, жизнь продолжается. Во-вторых, наличных денег сейчас в Донбассе столько, что успешно продавать, по мнению знакомого бизнесмена, можно и ржавые гвозди.
 
ЭксклюзивДонбассСпецоперацияДонецк
 
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