https://ukraina.ru/20231120/1051152454.html

"Таков путь". Почему Донбасс – родина самураев

"Таков путь". Почему Донбасс – родина самураев - 20.11.2023 Украина.ру

"Таков путь". Почему Донбасс – родина самураев

Последние числа ноября выявляют все нерешенные проблемы. Обстрелы, очереди, холодные батареи, паршивая связь, московские цены, глухонемые чиновники и отсутствие четкого курса. Напряжение копится, а разрядки все нет.

2023-11-20T07:27

2023-11-20T07:27

2023-11-20T07:27

эксклюзив

донбасс

спецоперация

донецк

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Все хотят позитива: чиновники, политики, сограждане с большой земли и даже коллеги. Все хотят, но где ж его взять в ноябре 2023 года, когда ко всем известным проблемам добавляются пронизывающий холод, осенние ливни, вездесущая слякоть и депрессивная серость? О коммунальных проблемах, которые неминуемо являются вслед за похолоданием, вы и сами все знаете: тут прорвало трубу, здесь отопление вырубилось. Мелочи вроде, но в здешних реалиях любая неприятность может оказаться той соломинкой, что сломала верблюду хребет.- Где? Где тут ближайший офис "+7"? Я куплю их карточку, выну проклятый "Феникс" и сожгу к чертовой матери!- Не забыл, что фениксы восстают из пепла? А "+7" еще вроде не запустились. Погоди.- Да сколько ж годить, если никому не могу дозвониться?На той неделе противник снова попал куда-то не туда, и половина города осталась без электричества. Часом позже легла и мобильная связь. День воды отменился для всех, кто с полудня дежурил у двери ванной с пустыми ведрами.Чинили почти всю рабочую неделю и, судя по тому, что нынче огоньки снова погасят для продолжения ремонта, дел там невпроворот. При этом ни городские, ни районные власти так и не сумели объяснить, где же случилось и когда отремонтируют. Просто констатировали, что половина города сидит в темноте. Уровень работы с населением в зоне конфликта запредельно высокий!В субботу украинские беспилотники отработали по гражданским в Петровском районе. Результат – трое раненых. Надо ли объяснять, что последствия таких ранений, как правило, остаются с людьми на всю оставшуюся жизнь? А ведь убивают и ранят нашего брата ВСУ через день. И это в лучшем случае.Все это, а также чиновничье безразличие, непрошибаемая тупость отдельных исполнителей, невнятный переходный период и еще целая гора негативных факторов приводят к тому, что напряжение в обществе копится, а никто этого даже не замечает."Метро? Метро они построят? Да пусть сперва мусор вывезут! То метро обещают, то аэропорт новый, а толку, если молодежь уезжает? Я собственную дочь уже даже не уговариваю! То расстраивался, что уехала, а теперь говорю: сиди, где потише и радуйся! Здесь-то все равно нормальной жизни не будет", - почти кричит усатый таксист. Всю дорогу молчал, но услышал далекий прилет и сломался."Начнется мирная жизнь и что тогда будет с Донецком? Через Мариуполь идет транспортный поток в Крым. Там есть мощный порт и какое-никакое море, а Донецк? Не уверен, что шахты будут восстанавливаться, а уголь и руду к металлургическим заводам возить далеко и неэффективно", - пишет знакомый бизнесмен, а комментаторы уже не верят, что мирная жизнь когда-нибудь начнется.Все чаще специальную военную операцию в наших краях зовут самурайской. Знаете, почему? Потому, что у самурая нет цели, есть только путь.За две недели мы с коллегой объехали с десяток подразделений и буквально у каждого, кто был готов беседовать с нами, спрашивали о точке, в которой лично для него закончится война. И каждый называл какую-то свою, поскольку единого мнения на этот счет нет, а те государственные умы, что якобы генерируют смыслы, за полтора года так и не сумели родить чего-нибудь внятного.В результате одни хотят биться до полного разоружения Киевского режима, другие готовы идти на Вашингтон, третьи будут воевать до тех пор, пока где-то притесняют русских людей. И так далее, и так далее, и так далее.Надо сказать, что все здесь пропитано этим вот духом самурайского фатализма, разбавленного чисто русской самоиронией. Все чаще в потоке замечаю автомобили с наклейкой "Таков путь". Если кто не знает, то это известная фраза из сериала "Мандалорец" и универсальный ответ на любые вопросы.Почему транспорта не хватает на фронте? Таков путь! Почему связь так и не наладили? Таков путь! Почему любой орган, выдающий бумажки, создает километровые очереди, которые не двигаются? Таков путь!Еще в прошлом году мой товарищ был ранен, но так и не получил выплаты, поскольку механизм в ту пору действовал старый, а потому и платить ему должны из местного бюджета. Тем не менее, он продолжает воевать. Примерно те же проблемы у экипажей "скорой", но люди продолжают выезжать на дежурство и спасать людей. Аварийщикам задерживают зарплаты, но раз в двое суток вода по трубам все же бежит, а разбитые трансформаторы чинятся.Три-четыре недели пребывания на "фронтире" и москвич, избалованный "Госуслугами", превращается в "донбасского самурая", который понял, что злиться бессмысленно и просто делает свое дело. У военных трансформация занимает куда меньше времени, поскольку фронт – скороварка.На выходе получаем сколько-то сотен тысяч людей, которые просыпаются и засыпают с мыслями о смерти, а в промежутке мрачно делают свое дело, ни на кого не рассчитывая и ничего не ожидая. Все идут к победе, которая у каждого своя, и мечтают дойти хотя бы для того, чтобы узнать, кто из них окажется прав.Ах, да! Позитив! На Университетской внезапно открылся кондитерский бутик, где вкусные торты и зубастые цены. Бред? Отнюдь! Во-первых, жизнь продолжается. Во-вторых, наличных денег сейчас в Донбассе столько, что успешно продавать, по мнению знакомого бизнесмена, можно и ржавые гвозди.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

https://ukraina.ru/20231116/1051092039.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донбасс, спецоперация, донецк