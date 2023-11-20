https://ukraina.ru/20231120/1051152334.html

В Электростали сбили летевший на Москву беспилотник — Собянин

В Электростали сбили летевший на Москву беспилотник — Собянин - 20.11.2023 Украина.ру

В Электростали сбили летевший на Москву беспилотник — Собянин

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Электростали атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале

2023-11-20T07:10

2023-11-20T07:10

2023-11-20T07:10

сергей собянин

москва

пво

беспилотник

новости

электросталь

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"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.Он добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

https://ukraina.ru/20231118/1051138391.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сергей собянин, москва, пво, беспилотник, новости, электросталь