В Электростали сбили летевший на Москву беспилотник — Собянин - 20.11.2023 Украина.ру
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В Электростали сбили летевший на Москву беспилотник — Собянин
В Электростали сбили летевший на Москву беспилотник — Собянин - 20.11.2023 Украина.ру
В Электростали сбили летевший на Москву беспилотник — Собянин
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Электростали атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале
2023-11-20T07:10
2023-11-20T07:10
сергей собянин
москва
пво
беспилотник
новости
электросталь
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"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.Он добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
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сергей собянин, москва, пво, беспилотник, новости, электросталь
Сергей Собянин, Москва, ПВО, беспилотник, Новости, Электросталь

В Электростали сбили летевший на Москву беспилотник — Собянин

07:10 20.11.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкОткрытие Международного вещательного центра ЧМ-2018 по футболу
Открытие Международного вещательного центра ЧМ-2018 по футболу - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Электростали атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале
"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.
Он добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
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Силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник - БогомазРоссийские средства ПВО уничтожили над Унечским районом Брянской области украинский БПЛА самолётного типа. Об этом глава региона Александр Богомаз утром 18 ноября сообщает в своём телеграм-канале
 
Сергей СобянинМоскваПВОбеспилотникНовостиЭлектросталь
 
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