https://ukraina.ru/20231117/1051130802.html

Поляки лишат украинских сыроваров работы

Поляки лишат украинских сыроваров работы - 17.11.2023 Украина.ру

Поляки лишат украинских сыроваров работы

Производителям сыра на Украине будет сложно устоять перед конкуренцией с коллегами из Польши, продукция которых даже с доставкой будет стоить значительно дешевле, чем отечественная. Об этом говорится в статье украинского отраслевого аналитического агентства "Инфагро"

2023-11-17T19:31

2023-11-17T19:31

2023-11-17T19:31

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Такая ситуация сложилась из-за подорожания молока на 20%, что сделало украинские сыры неконкурентными по сравнению с польскими. По их словам, украинские сыровары в дальнейшем будут повышать цены на свою продукцию. Эксперты прогнозируют, что торговым сетям страны будет дешевле закупать сыры в Польше – даже с доставкой это обойдётся значительно дешевле. Впрочем, на Украине уже сегодня во всю закупают импортный сыр. По данным статистики, в октябре этого года импорт этой продукции увеличились на десять процентов по сравнению с предыдущим месяцем и более чем на треть по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го года. Напомним, сегодня на украинско-польской границе продолжается забастовка польских перевозчиков. В понедельник, 6 ноября, несколько десятков польских дальнобойщиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков, а также ограничить их количество. Польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с протестующими дальнобойщиками. Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что экономика государства находится под угрозой из-за забастовок, затрудняющих движение грузовиков.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, товарооборот, импорт, польша, сыр