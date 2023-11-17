https://ukraina.ru/20231117/1051130802.html
Поляки лишат украинских сыроваров работы
Поляки лишат украинских сыроваров работы - 17.11.2023 Украина.ру
Поляки лишат украинских сыроваров работы
Производителям сыра на Украине будет сложно устоять перед конкуренцией с коллегами из Польши, продукция которых даже с доставкой будет стоить значительно дешевле, чем отечественная. Об этом говорится в статье украинского отраслевого аналитического агентства "Инфагро"
2023-11-17T19:31
2023-11-17T19:31
2023-11-17T19:31
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украина
товарооборот
импорт
польша
сыр
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Такая ситуация сложилась из-за подорожания молока на 20%, что сделало украинские сыры неконкурентными по сравнению с польскими. По их словам, украинские сыровары в дальнейшем будут повышать цены на свою продукцию. Эксперты прогнозируют, что торговым сетям страны будет дешевле закупать сыры в Польше – даже с доставкой это обойдётся значительно дешевле. Впрочем, на Украине уже сегодня во всю закупают импортный сыр. По данным статистики, в октябре этого года импорт этой продукции увеличились на десять процентов по сравнению с предыдущим месяцем и более чем на треть по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го года. Напомним, сегодня на украинско-польской границе продолжается забастовка польских перевозчиков. В понедельник, 6 ноября, несколько десятков польских дальнобойщиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков, а также ограничить их количество. Польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с протестующими дальнобойщиками. Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что экономика государства находится под угрозой из-за забастовок, затрудняющих движение грузовиков.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, товарооборот, импорт, польша, сыр
Новости, Украина, товарооборот, импорт, Польша, сыр
Поляки лишат украинских сыроваров работы
Производителям сыра на Украине будет сложно устоять перед конкуренцией с коллегами из Польши, продукция которых даже с доставкой будет стоить значительно дешевле, чем отечественная. Об этом говорится в статье украинского отраслевого аналитического агентства "Инфагро"
Такая ситуация сложилась из-за подорожания молока на 20%, что сделало украинские сыры неконкурентными по сравнению с польскими.
"С начала осени ведущие украинские производители сыра уже дважды увеличивали прайсы на свою продукцию исходя из подорожания сырого молока на 20%. Правда, цены на сыр за этот период были увеличены пока только на 10%", - утверждают аналитики.
По их словам, украинские сыровары в дальнейшем будут повышать цены на свою продукцию. Эксперты прогнозируют, что торговым сетям страны будет дешевле закупать сыры в Польше – даже с доставкой это обойдётся значительно дешевле.
Впрочем, на Украине уже сегодня во всю закупают импортный сыр. По данным статистики, в октябре этого года импорт этой продукции увеличились на десять процентов по сравнению с предыдущим месяцем и более чем на треть по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го года.
"В ноябре импорт сыра вырастет ещё более существенно, ведь и сети, и дистрибьюторы готовятся к предновогоднему оживлению торговли", – предрекли эксперты.
Напомним, сегодня на украинско-польской границе продолжается забастовка польских перевозчиков. В понедельник, 6 ноября, несколько десятков польских дальнобойщиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков, а также ограничить их количество.
Польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с протестующими дальнобойщиками. Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что экономика государства находится под угрозой из-за забастовок, затрудняющих движение грузовиков.