Поляки лишат украинских сыроваров работы - 17.11.2023 Украина.ру
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Поляки лишат украинских сыроваров работы
Поляки лишат украинских сыроваров работы - 17.11.2023 Украина.ру
Поляки лишат украинских сыроваров работы
Производителям сыра на Украине будет сложно устоять перед конкуренцией с коллегами из Польши, продукция которых даже с доставкой будет стоить значительно дешевле, чем отечественная. Об этом говорится в статье украинского отраслевого аналитического агентства "Инфагро"
2023-11-17T19:31
2023-11-17T19:31
новости
украина
товарооборот
импорт
польша
сыр
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Такая ситуация сложилась из-за подорожания молока на 20%, что сделало украинские сыры неконкурентными по сравнению с польскими. По их словам, украинские сыровары в дальнейшем будут повышать цены на свою продукцию. Эксперты прогнозируют, что торговым сетям страны будет дешевле закупать сыры в Польше – даже с доставкой это обойдётся значительно дешевле. Впрочем, на Украине уже сегодня во всю закупают импортный сыр. По данным статистики, в октябре этого года импорт этой продукции увеличились на десять процентов по сравнению с предыдущим месяцем и более чем на треть по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го года. Напомним, сегодня на украинско-польской границе продолжается забастовка польских перевозчиков. В понедельник, 6 ноября, несколько десятков польских дальнобойщиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков, а также ограничить их количество. Польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с протестующими дальнобойщиками. Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что экономика государства находится под угрозой из-за забастовок, затрудняющих движение грузовиков.
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новости, украина, товарооборот, импорт, польша, сыр
Новости, Украина, товарооборот, импорт, Польша, сыр

Поляки лишат украинских сыроваров работы

19:31 17.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПроизводство молочной продукции на заводе Viola в Подмосковье
Производство молочной продукции на заводе Viola в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Производителям сыра на Украине будет сложно устоять перед конкуренцией с коллегами из Польши, продукция которых даже с доставкой будет стоить значительно дешевле, чем отечественная. Об этом говорится в статье украинского отраслевого аналитического агентства "Инфагро"
Такая ситуация сложилась из-за подорожания молока на 20%, что сделало украинские сыры неконкурентными по сравнению с польскими.
"С начала осени ведущие украинские производители сыра уже дважды увеличивали прайсы на свою продукцию исходя из подорожания сырого молока на 20%. Правда, цены на сыр за этот период были увеличены пока только на 10%", - утверждают аналитики.
По их словам, украинские сыровары в дальнейшем будут повышать цены на свою продукцию. Эксперты прогнозируют, что торговым сетям страны будет дешевле закупать сыры в Польше – даже с доставкой это обойдётся значительно дешевле.
Впрочем, на Украине уже сегодня во всю закупают импортный сыр. По данным статистики, в октябре этого года импорт этой продукции увеличились на десять процентов по сравнению с предыдущим месяцем и более чем на треть по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го года.

"В ноябре импорт сыра вырастет ещё более существенно, ведь и сети, и дистрибьюторы готовятся к предновогоднему оживлению торговли", – предрекли эксперты.

Напомним, сегодня на украинско-польской границе продолжается забастовка польских перевозчиков. В понедельник, 6 ноября, несколько десятков польских дальнобойщиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков, а также ограничить их количество.
Польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с протестующими дальнобойщиками. Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что экономика государства находится под угрозой из-за забастовок, затрудняющих движение грузовиков.
 
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