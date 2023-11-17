https://ukraina.ru/20231117/1051127985.html

Под ударом. Молдавской митрополии Русской православной церкви грозит судьба УПЦ МП

Под ударом. Молдавской митрополии Русской православной церкви грозит судьба УПЦ МП - 17.11.2023 Украина.ру

Под ударом. Молдавской митрополии Русской православной церкви грозит судьба УПЦ МП

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что православная церковь не может делать вид, что она не замечает "агрессии Москвы против Украины". По словам Санду, всё молдавское общество, включая церковь, должно объединиться ради блага страны.

2023-11-17T17:50

2023-11-17T17:50

2023-11-17T17:50

эксклюзив

владимир зотов

молдавия

санду

рпц

бессарабия

раскол

румыния

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Заявление Санду появилось в связи с письмом ряда священников Молдавско-Кишинёвской митрополии РПЦ, которые призвали её выйти из-под юрисдикции Московского патриархата. Эти священники обвинили патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в "призывах к кровопролитию между братьями по вере".Ранее глава Молдавской митрополии митрополит Владимир написал письмо патриарху Кириллу. Он жаловался на то, что православная церковь в Молдавии становится все более нежелательной в публичной сфере из-за её прямой связи с Российской Федерацией, что т.н. Бессарабская митрополия РумПЦ демонстрирует, что она является "силой, которой уже не остановить", что румынские иерархи открыто вторгаются на каноническую территорию РПЦ, и что Московский патриархат не оказывает своей Молдавской митрополии никакой реальной помощи.Митрополит также сообщил, что молдавские чиновники периодически требуют от представителей духовенства прекратить поминать патриарха Кирилла за богослужением.Молдавско-Кишинёвская митрополия РПЦ действительно оказалась в положении, сравнимом с ситуацией вокруг УПЦ МП. Стоит отметить, что сама она всё чаще предпочитает называть себя "Православная церковь Молдовы". Митрополит Владимир открыто критиковал позицию патриарха Кирилла по Украине и СВО. Однако в глазах молдавских властей возглавляемая им митрополия всё равно является подозрительной структурой, чья лояльность вызывает вопросы и сомнения. И при этом главным противником канонической Молдавской митрополии является не некий новодел по образцу ПЦУ, а каноническая же Румынская православная церковь. Однако здесь имеется один занятный нюанс.Дело в том, что "Бессарабская митрополия", действующая в Молдавии от лица РумПЦ, является незаконной раскольнической структурой. Она возникла в 90-е годы, когда группа местных иерархов РПЦ решила отделиться от неё и создать собственную организацию, подчинённую румынскому патриарху.История христианства на молдавских землях начинается ещё во времена Римской империи. С VI в н.э. эти территории подчинялись Константинополю, а в XIV веке с образованием Молдавского княжества была учреждена отдельная Молдавская митрополия. После того, как в 1813 году Бессарабия вошла в состав Российской империи, была создана отдельная Кишинёвская епархия в составе Русской церкви. Отметим, это случилось задолго до создания независимой Румынии и получения Румынской церковью автокефалии (1885 год). В годы первой оккупации Бессарабии Румынией (1918 – 1940 гг.) Кишинёвская епархия была насильно включена в состав РумПЦ. В 1940 году после вхождения Бессарабии в состав СССР она была возвращена РПЦ, в годы второй румынской оккупации (1941 – 1944 гг.) вновь подчинена Бухаресту, и, наконец, после окончания Второй мировой войны московский и румынский патриархи подтвердили принадлежности Кишинёвской епархии Русской православной церкви.Ситуация начала меняться после распада СССР, когда Молдавию захлестнула волна румынского национализма. Группу иерархов, решивших перейти из РПЦ в РумПЦ, возглавлял епископ Бельцкий Пётр (Педурару), который вместе со своими последователями был запрещён в служении. Основанная им "Бессарабская митрополия", таким образом, была создана незаконно, и включена в состав Румынской православной церкви, опять же, в нарушение церковных канонов. В 2002 году "митрополия" была зарегистрирована властями Молдавии.Педурару не стеснятся в выражениях, когда речь заходит об РПЦ. Всех её представителей он считает агентами российских спецслужб и призывает к борьбе с ними. При этом его постоянно сопровождают скандалы: в 2008 году несколько десятков священников решили покинуть "Бессарабскую митрополию", заявив о том, что деятельность Педурару способствует её "политизации". В 2014 году от этой раскольнической структуры откололась ещё одна - "Митрополия Кишинева и Восточной Молдавии", которая также была зарегистрирована молдавскими властями. В том же году один из представителей "Бессарабской митрополии" обвинил Педурару в сексуальных домогательствах. В ответ тот предсказуемо намекнул, что за этими обвинениями стоит РПЦ.В "Бессарабской митрополии" хватает колоритных деятелей. Например, таких, как протоиерей Пётр Бубуруз, который в начале девяностых провёл в Кишинёве обряд венчания поэтессы-националистки Леониды Лари с памятником средневекового молдавского правителя Штефана Великого. Однако то, что "митрополия" - незаконная раскольническая организация, лицом которой являются, мягко говоря, сомнительные персонажи, не отменяет простого факта: число молдавских священнослужителей, выходящих из РПЦ и переходящих к руководимым РумПЦ раскольникам, постоянно увеличивается.Оценки их численности разнятся. Согласно румынским СМИ, с начала СВО в "Бессарабскую митрополию" перешло уже более 60 священников Молдавско-Кишинёвской митрополии РПЦ. Причины лежат на поверхности, и они связаны не только с политикой. Румынские власти через РумПЦ платят каждому священнику за выход из РПЦ по 2 тысячи евро, а представители раскольнической митрополии получают зарплату размером до 600 евро. В свою очередь, священнослужители канонической РПЦ ещё в начале нулевых жаловались на то, что Москва не оказывает им поддержки – и сейчас эта жалоба фактически повторилась в недавнем письме митрополита Владимира патриарху Кириллу.Кроме того, разумеется, Молдавско-Кишинёвская митрополия испытывает возрастающее давление со стороны властей. Степень этого давления такова, что перспектива полного перевода всех её структур в распоряжение румынского патриарха становится всё более реальной. Это и предлагал священник Павел Боршевский в своём письме к митрополиту Владимиру, утверждая, что большинство кишинёвских иерархов поддерживают данную идею.По итогам совещания у главы Молдавско-Кишинёвской митрополии было объявлено, что она остаётся самоуправляемой частью Русской православной церкви. По словам официального представителя митрополии, дискуссии о присоединении к РумПЦ "больше не будут подниматься". Однако по факту они уже поднимаются, и очевидно, что положение РПЦ в Молдавии продолжит усугубляться. И, как представляется, эту ситуацию не получится изменить до того времени, когда ВС РФ займёт всю ту часть Причерноморья, которую сегодня контролирует Украина.

https://ukraina.ru/20231027/1050525668.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, владимир зотов, молдавия, санду, рпц, бессарабия, раскол, румыния