"Воинственный тон к ЕС": американские СМИ возмутились мнением венгров - 17.11.2023 Украина.ру
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"Воинственный тон к ЕС": американские СМИ возмутились мнением венгров
"Воинственный тон к ЕС": американские СМИ возмутились мнением венгров - 17.11.2023 Украина.ру
"Воинственный тон к ЕС": американские СМИ возмутились мнением венгров
Венгерский опрос общественного мнения содержал вопросы об Украине, миграционной политики ЕС и ЛГБТ, возмутились журналисты американского издания ABC
2023-11-17T17:55
2023-11-17T17:55
новости
венгрия
виктор орбан
зарубежье
опрос
украина
ес
евросоюз
брюссель
миграция
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Венгерское издание Magyar Nemzet 17 ноября опубликовало результаты опроса. Из данных опроса следует, что большинство венгров не желают видеть Украину в составе Евросоюза.Журналисты ABC заявили, что вопросы несут "воинственный тон по отношению к ЕС", а также возмутились тем, что венгры полагают, что Брюссель навязывает Венгрии свою политику.Один из вопросов заключался в том, должна ли Венгрия блокировать план ЕС по предоставлению четырехлетнего пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Среди вариантов ответов предложили вполне логичный отказ в поддержке, так как Брюссель заморозил средства для ЕС."Мы не должны платить больше за поддержку Украины, пока не получим причитающиеся нам деньги", — говорится в одном из возможных ответов.В правительстве Венгрии не раз выражали несогласие с миграционной политикой ЕС. Так, в одном из вопросов в опросе, поинтересовались мнением венгров о том, "следует ли Венгрии принять миграционные планы Брюсселя или предотвратить создание гетто для мигрантов". Это также возмутило американских журналистов. В США не согласились и с тем, что правительство Венгрии запрещает доступность ЛГБТ-контента несовершеннолетним и предупреждает об "агрессивной ЛГБТК-пропаганде", направленной против детей.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял о приверженности традиционных семейных ценностей.В октябре высокопоставленные чиновники ЕС заявили, что Брюссель рассматривает возможность предоставления Венгрии тех средств, которые были заморожены из-за "проблем с верховенством закона", так как Евросоюз пытается получить согласие Будапешта на помощь Киеву, в том числе на начало переговоров о евроинтеграции Украины.Ранее евродепутаты отметили, что в стране основные проблемы связаны с "функционированием конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев"Пропаганда ЛГБТ в России запрещена.
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новости, венгрия, виктор орбан, зарубежье, опрос, украина, ес, евросоюз, брюссель, миграция
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, Зарубежье, опрос, Украина, ЕС, Евросоюз, Брюссель, миграция

"Воинственный тон к ЕС": американские СМИ возмутились мнением венгров

17:55 17.11.2023
 
Орбан
Орбан
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Венгерский опрос общественного мнения содержал вопросы об Украине, миграционной политики ЕС и ЛГБТ, возмутились журналисты американского издания ABC
Венгерское издание Magyar Nemzet 17 ноября опубликовало результаты опроса. Из данных опроса следует, что большинство венгров не желают видеть Украину в составе Евросоюза.
Журналисты ABC заявили, что вопросы несут "воинственный тон по отношению к ЕС", а также возмутились тем, что венгры полагают, что Брюссель навязывает Венгрии свою политику.
Один из вопросов заключался в том, должна ли Венгрия блокировать план ЕС по предоставлению четырехлетнего пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Среди вариантов ответов предложили вполне логичный отказ в поддержке, так как Брюссель заморозил средства для ЕС.
"Мы не должны платить больше за поддержку Украины, пока не получим причитающиеся нам деньги", — говорится в одном из возможных ответов.
В правительстве Венгрии не раз выражали несогласие с миграционной политикой ЕС. Так, в одном из вопросов в опросе, поинтересовались мнением венгров о том, "следует ли Венгрии принять миграционные планы Брюсселя или предотвратить создание гетто для мигрантов". Это также возмутило американских журналистов.
В США не согласились и с тем, что правительство Венгрии запрещает доступность ЛГБТ-контента несовершеннолетним и предупреждает об "агрессивной ЛГБТК-пропаганде", направленной против детей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял о приверженности традиционных семейных ценностей.
В октябре высокопоставленные чиновники ЕС заявили, что Брюссель рассматривает возможность предоставления Венгрии тех средств, которые были заморожены из-за "проблем с верховенством закона", так как Евросоюз пытается получить согласие Будапешта на помощь Киеву, в том числе на начало переговоров о евроинтеграции Украины.
Ранее евродепутаты отметили, что в стране основные проблемы связаны с "функционированием конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев"
Пропаганда ЛГБТ в России запрещена.
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