https://ukraina.ru/20231117/1051127630.html

"Воинственный тон к ЕС": американские СМИ возмутились мнением венгров

"Воинственный тон к ЕС": американские СМИ возмутились мнением венгров - 17.11.2023 Украина.ру

"Воинственный тон к ЕС": американские СМИ возмутились мнением венгров

Венгерский опрос общественного мнения содержал вопросы об Украине, миграционной политики ЕС и ЛГБТ, возмутились журналисты американского издания ABC

2023-11-17T17:55

2023-11-17T17:55

2023-11-17T17:55

новости

венгрия

виктор орбан

зарубежье

опрос

украина

ес

евросоюз

брюссель

миграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043429801_0:73:755:498_1920x0_80_0_0_37258c8c04f2181abc18913b8c71fb36.png

Венгерское издание Magyar Nemzet 17 ноября опубликовало результаты опроса. Из данных опроса следует, что большинство венгров не желают видеть Украину в составе Евросоюза.Журналисты ABC заявили, что вопросы несут "воинственный тон по отношению к ЕС", а также возмутились тем, что венгры полагают, что Брюссель навязывает Венгрии свою политику.Один из вопросов заключался в том, должна ли Венгрия блокировать план ЕС по предоставлению четырехлетнего пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Среди вариантов ответов предложили вполне логичный отказ в поддержке, так как Брюссель заморозил средства для ЕС."Мы не должны платить больше за поддержку Украины, пока не получим причитающиеся нам деньги", — говорится в одном из возможных ответов.В правительстве Венгрии не раз выражали несогласие с миграционной политикой ЕС. Так, в одном из вопросов в опросе, поинтересовались мнением венгров о том, "следует ли Венгрии принять миграционные планы Брюсселя или предотвратить создание гетто для мигрантов". Это также возмутило американских журналистов. В США не согласились и с тем, что правительство Венгрии запрещает доступность ЛГБТ-контента несовершеннолетним и предупреждает об "агрессивной ЛГБТК-пропаганде", направленной против детей.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял о приверженности традиционных семейных ценностей.В октябре высокопоставленные чиновники ЕС заявили, что Брюссель рассматривает возможность предоставления Венгрии тех средств, которые были заморожены из-за "проблем с верховенством закона", так как Евросоюз пытается получить согласие Будапешта на помощь Киеву, в том числе на начало переговоров о евроинтеграции Украины.Ранее евродепутаты отметили, что в стране основные проблемы связаны с "функционированием конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев"Пропаганда ЛГБТ в России запрещена.

https://ukraina.ru/20230830/1049037210.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, виктор орбан, зарубежье, опрос, украина, ес, евросоюз, брюссель, миграция