На Южнодонецком направлении пресечены две попытки ротации ВСУ
06:39 17.11.2023 (обновлено: 06:40 17.11.2023)
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
В результате действий подразделений группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении противник потерял до 70 боевиков убитыми и ранеными, были пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова утром 17 ноября сообщает РИА Новости
"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки и севернее Приютного. Уничтожена боевая бронированная машина, пикап и живая сила противника" , - рассказал Чехов.
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены пять миномётных расчётов противника, в том числе кочующий миномет на базе автомобиля HUMVEE американского производства. Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab в районе Новоивановки и буксируемая гаубица FH70 в районе Темировки Запорожской области.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Доброволье, Угледар, Новодонецкое, Урожайное, Старомайорское и Макаровка в Донецкой Народной Республике", - добавил офицер.
Всего противник на Южнодонецком направлении потерял до 70 боевиков убитыми и ранеными, станцию РЭБ, две боевые бронированные машины и различную автомобильную технику.
По данным Минобороны РФ, за предшествующие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражено 132 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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