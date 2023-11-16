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Мэр Донецка сообщил о гибели при обстреле пенсионерки
Мэр Донецка сообщил о гибели при обстреле пенсионерки - 16.11.2023 Украина.ру
Мэр Донецка сообщил о гибели при обстреле пенсионерки
В результате очередного обстрела украинской армии в Кировском районе Донецка погибла 60-летняя пенсионерка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин
2023-11-16T18:35
2023-11-16T18:35
2023-11-16T18:35
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Ранее сообщалось о ранении четверых человек в Куйбышевском районе Донецка. Украинский снаряд пробил крышу продуктового магазина. Как информировали до этого в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины, за 634 дня эскалации конфликта в ДНР погибло 4747 мирных жителей, в том числе 140 детей. За указанный период также ранено 5436 гражданских лиц, а также 361 ребенок. Данные меняются ежедневно.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, донецкая народная республика, обстрелы, всу, сво
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, обстрелы, ВСУ, СВО
Мэр Донецка сообщил о гибели при обстреле пенсионерки
В результате очередного обстрела украинской армии в Кировском районе Донецка погибла 60-летняя пенсионерка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин
"В результате обстрела Кировского района пос. Абакумова (дачный кооператив "Абакумовец") погибла женщина 1963 года рождения", – написал он в телеграм-канале.
Ранее сообщалось о ранении четверых человек в Куйбышевском районе Донецка. Украинский снаряд пробил крышу продуктового магазина.
Как информировали до этого в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины, за 634 дня эскалации конфликта в ДНР погибло 4747 мирных жителей, в том числе 140 детей. За указанный период также ранено 5436 гражданских лиц, а также 361 ребенок. Данные меняются ежедневно.