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Мэр Донецка сообщил о гибели при обстреле пенсионерки

Мэр Донецка сообщил о гибели при обстреле пенсионерки - 16.11.2023 Украина.ру

Мэр Донецка сообщил о гибели при обстреле пенсионерки

В результате очередного обстрела украинской армии в Кировском районе Донецка погибла 60-летняя пенсионерка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин

2023-11-16T18:35

2023-11-16T18:35

2023-11-16T18:35

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Ранее сообщалось о ранении четверых человек в Куйбышевском районе Донецка. Украинский снаряд пробил крышу продуктового магазина. Как информировали до этого в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины, за 634 дня эскалации конфликта в ДНР погибло 4747 мирных жителей, в том числе 140 детей. За указанный период также ранено 5436 гражданских лиц, а также 361 ребенок. Данные меняются ежедневно.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, донецк, донецкая народная республика, обстрелы, всу, сво