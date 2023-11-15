Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота вертолета Ка-52 группировки "Юг" на Артемовском направлении
Когда российская армия возьмет укрепрайон ВСУ в Авдеевке, это будет означать окончательный провал украинского контрнаступления и поставит под вопрос существование всей Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
За нынешними боями вокруг Авдеевки, без преувеличения следит вся мировая пресса и западные политики. Если российская армия возьмет еще один крупный город, это будет означать окончательный провал контрнаступления ВСУ, рассказал эксперт.
"Пусть даже Министерство обороны РФ в своих сводках старается быть максимально осторожным, думаю, что не раскрою особого секрета, если сообщу, что Авдеевка уже практически находится в нашем полукольце", - отметил Журавлев.
В возможность организовать новое наступление Украины не верят даже те, кто всегда симпатизировал Киеву. От напрямую зависит и дальнейшая финансовая и военная поддержка со стороны Запада, добавил он.
Если будет бесповоротно решено, что проект "Украина" — убыточен, а к этому все и идет, поставки вооружения сразу прекратятся. И после этого Украине останется существовать всего-то несколько недель, а то и дней, заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 04:20Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию"В Авдеевке российские войска должны уничтожать логистику ВСУ. Для разрушения автомобильной и железной дороги нужно применять мощные авиационные боеприпасы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков