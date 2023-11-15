https://ukraina.ru/20231115/1051023456.html

Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине

Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине - 15.11.2023 Украина.ру

Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине

Когда российская армия возьмет укрепрайон ВСУ в Авдеевке, это будет означать окончательный провал украинского контрнаступления и поставит под вопрос существование всей Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-11-15T05:10

2023-11-15T05:10

2023-11-15T05:10

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За нынешними боями вокруг Авдеевки, без преувеличения следит вся мировая пресса и западные политики. Если российская армия возьмет еще один крупный город, это будет означать окончательный провал контрнаступления ВСУ, рассказал эксперт.В возможность организовать новое наступление Украины не верят даже те, кто всегда симпатизировал Киеву. От напрямую зависит и дальнейшая финансовая и военная поддержка со стороны Запада, добавил он.Если будет бесповоротно решено, что проект "Украина" — убыточен, а к этому все и идет, поставки вооружения сразу прекратятся. И после этого Украине останется существовать всего-то несколько недель, а то и дней, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231114/1050981985.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, авдеевка, днр, вс рф, украина, запад, сша, помощь, всу, минобороны рф