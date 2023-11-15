Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине - 15.11.2023 Украина.ру
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Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине
Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине - 15.11.2023 Украина.ру
Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине
Когда российская армия возьмет укрепрайон ВСУ в Авдеевке, это будет означать окончательный провал украинского контрнаступления и поставит под вопрос существование всей Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-11-15T05:10
2023-11-15T05:10
новости
авдеевка
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За нынешними боями вокруг Авдеевки, без преувеличения следит вся мировая пресса и западные политики. Если российская армия возьмет еще один крупный город, это будет означать окончательный провал контрнаступления ВСУ, рассказал эксперт.В возможность организовать новое наступление Украины не верят даже те, кто всегда симпатизировал Киеву. От напрямую зависит и дальнейшая финансовая и военная поддержка со стороны Запада, добавил он.Если будет бесповоротно решено, что проект "Украина" — убыточен, а к этому все и идет, поставки вооружения сразу прекратятся. И после этого Украине останется существовать всего-то несколько недель, а то и дней, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231114/1050981985.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, днр, вс рф, украина, запад, сша, помощь, всу, минобороны рф
Новости, Авдеевка, ДНР, ВС РФ, Украина, Запад, США, помощь, ВСУ, Минобороны РФ

Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине

05:10 15.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота вертолета Ка-52 группировки "Юг" на Артемовском направлении
Работа вертолета Ка-52 группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Когда российская армия возьмет укрепрайон ВСУ в Авдеевке, это будет означать окончательный провал украинского контрнаступления и поставит под вопрос существование всей Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
За нынешними боями вокруг Авдеевки, без преувеличения следит вся мировая пресса и западные политики. Если российская армия возьмет еще один крупный город, это будет означать окончательный провал контрнаступления ВСУ, рассказал эксперт.
"Пусть даже Министерство обороны РФ в своих сводках старается быть максимально осторожным, думаю, что не раскрою особого секрета, если сообщу, что Авдеевка уже практически находится в нашем полукольце", - отметил Журавлев.
В возможность организовать новое наступление Украины не верят даже те, кто всегда симпатизировал Киеву. От напрямую зависит и дальнейшая финансовая и военная поддержка со стороны Запада, добавил он.
Если будет бесповоротно решено, что проект "Украина" — убыточен, а к этому все и идет, поставки вооружения сразу прекратятся. И после этого Украине останется существовать всего-то несколько недель, а то и дней, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Вчера, 04:20
Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию"В Авдеевке российские войска должны уничтожать логистику ВСУ. Для разрушения автомобильной и железной дороги нужно применять мощные авиационные боеприпасы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
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