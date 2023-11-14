https://ukraina.ru/20231114/1051001164.html

Месть киевских властей за критику, обстрелы, удары по националистам. Главное на Украине на утро 14 ноября

Месть киевских властей за критику, обстрелы, удары по националистам. Главное на Украине на утро 14 ноября - 14.11.2023 Украина.ру

Месть киевских властей за критику, обстрелы, удары по националистам. Главное на Украине на утро 14 ноября

Украина.ру, 14.11.2023

2023-11-14T09:00

2023-11-14T09:00

2023-11-14T11:29

хроники

эксклюзив

спецоперация

националисты

всу

вс рф

обстрелы

атаки

дубинский

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/32/1030423230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7b1145b00dd1e33d109f4cf7cc5025.jpg

Депутата Рады Дубинского отправили под стражу. ВСУ продолжают атаковать Донбасс, гибнут мирные жители. На Украине слышны взрывы, российские военные нанесли удары по националистам «Азова»* и взяли опорный пункт.В ночь на вторник суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Верховной Рады Украины Александру Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток.Накануне Дубинский прибыл в суд на заседание по избранию ему меры пресечения.По информации издания «Страна.ua», защита Дубинского просила перенести заседание на вторник для ознакомления с материалами дела.Агентство УНН со ссылкой на собственные источники передавало, что Дубинскому предъявили обвинение по двум статьям, среди которых государственная измена.Позже СБУ подтвердила информацию о заведении уголовного дела против депутата. В ведомстве обвинили депутата в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.Сам Дубинский назвал дело против него сфабрикованным. По его словам, это месть президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака за критику в их адрес.По его словам, материалы следствия базируются на пустых заявлениях осужденного более года назад охранника экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача, «у которого выбили показания» против Дубинского.«История про мои "встречи с работником генштаба РФ" — это просто тупая, не основанная ни на чем ложь, цель которой хоть как-то объяснить политическое преследование действующего народного депутата, вся вина которого заключается в том, что он осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака — Зеленского», — отметил Дубинский.Он утверждает, что дело против него — это месть Ермака и Зеленского за данные им в НАБУ показания «о причастности их и ряда других высших должностных лиц государства к деятельности Деркача, а также о попытке легализовать пленки с голосами Байдена — Порошенко».«Готов сообщить все подробности этого дела журналистам украинских и международных изданий. Буду требовать открытого и гласного рассмотрения дела, потому что мне нечего скрывать и бояться», — добавил Дубинский.В 2020 году депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в 2009–2017 годах вице-президентом США, которые могут свидетельствовать о влиянии последнего на власти Украины. Также парламентарий обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера, работавшего в украинской компании Burisma.Атаки ВСУЗа ночь российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территориями Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки украинские войска 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего украинские войска выпустили 118 различных боеприпасов.Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Колоски.Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Старобешевском районе. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка.Накануне поздно вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:35 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — указали в представительстве.С 22:20 по 23:20 было выпущено еще шесть таких снарядов по Кировскому району Донецка.Ранним утром националисты выпустили10 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:40 — населенный пункт Нелеповка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — отметили в представительстве.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.В 5:40 по этому же району Горловки было выпущено пять снарядов указанного калибра, в 00:15 — три таких же снаряда ко Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.Глава департамента северокорейского МИД по делам международных организаций Чо Чхоль Су в интервью Центральному телеграфному агентству КНДР (ЦТАК) обвинил США в поставках Украине запрещенных вооружений.«США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами, таким образом, намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе», — сказал дипломат.По его словам, также Великобритания желает затянуть конфликт на Украине поставками Киеву снарядов с обедненным ураном, крылатых ракет дальностью более 250 километров, в том числе Storm Shadow, и противотанковых вооружений.Он подчеркнул, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Успехи ВС РФВоздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Тревога звучит в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской областях.По данным телеканала ТСН, в Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы.«В ночь на 14 ноября 2023 года на территории Хмельницкой области прогремели взрывы. В частности, речь шла о взрывах в Староконстантинове», — говорится в материале.В Староконстантинове Хмельницкой области находится военный аэродром, российские военные до этого неоднократно успешно наносили по нему удары. В последний раз о таком ударе Минобороны России сообщало 16 ноября, тогда были уничтожены авиационные средства поражения украинских воздушных сил. А 16 июня Минобороны России сообщало, что на этой авиабазе уничтожен склад с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.Кроме прочего, издание «Страна.ua» сообщало о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне.Армейская авиация группировки российских войск «Центр» нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения «Азов»*.Артиллерийскими расчетами российской группировки было поражено около 170 целей противника в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек» нанесено огневое поражение по двум районам скопления живой силы и техники ВСУ.Савчук уточнил, что всего потери противника составили до 150 военнослужащих и пикап.Также в Минобороны РФ рассказали, что штурмовые группы российских десантников заняли опорный пункт ВСУ на западном фланге Артемовского направления.«После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения "Шторм" небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника», — отметили в ведомстве.Министерство подчеркнуло, что активно обороняя Артемовск штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с флангов.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко указал, что ВС РФ на Купянском направлении сорвали несколько попыток ВСУ отбить ранее утраченные позиции, атаки были пресечены превентивными артиллерийскими ударами.«В ходе аэроразведки в районах Синьковки и Петропавловки (села в Харьковской области. — Ред.) было выявлено несколько групп противника, готовящихся к штурмовым действиям. Координаты целей оперативно были переданы артиллерийским подразделениям, и по местам сосредоточения было нанесено огневое поражение», — сообщил Марочко.Он добавил, что украинские военные ввиду больших потерь в личном составе и технике отказались от штурма, передислоцировавшись в укрытия.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20231113/1050977718.html

https://ukraina.ru/20231113/1050973750.html

https://ukraina.ru/20231112/1050956202.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, националисты, всу, вс рф, обстрелы, атаки, дубинский, суд, владимир зеленский