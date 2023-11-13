https://ukraina.ru/20231113/1050993064.html

Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин

Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин - 13.11.2023 Украина.ру

Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин

Не верить лживым "информационным вбросам", доверять официальным источникам и руководствоваться "холодной головой" призвал 13 ноября глава ДНР Денис Пушилин

2023-11-13T19:44

2023-11-13T19:44

2023-11-13T19:44

денис пушилин

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Обращая внимание на "усилия противника в информационном поле", глава ДНР сообщил: "Это сейчас выражается как раз в разжигании межнациональной, межконфессиональной розни. Мы видим, что здесь украинский режим подходит достаточно серьёзно в том плане, что сейчас и западные специалисты высадились в Киеве - по данным разведки. Сейчас эта работа развернута. И мы видим уже достаточно профессионально проработанные фейки, которые вбрасываются в информационное поле".Глава народной республики призвал быть аккуратными "в потреблении информации" и не верить голословным заявлениям, но доверять официальным источникам, сообщениям компетентных органов. Пушилин признал: "Иногда это не так быстро происходит, потому что власти, руководители тех или иных ведомств сначала должны всё перепроверить, всё выверить"."Нельзя идти на поводу у противника в плане информационных вбросов, которых сейчас будет появляться всё больше и больше", - отметил глава ДНР.

https://ukraina.ru/20231113/1050992794.html

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денис пушилин, новости, днр, информационная война, информационная безопасность, информация, украина, фейки, политтехнологии, экстремизм