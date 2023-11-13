Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин - 13.11.2023 Украина.ру
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Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин
Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин - 13.11.2023 Украина.ру
Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин
Не верить лживым "информационным вбросам", доверять официальным источникам и руководствоваться "холодной головой" призвал 13 ноября глава ДНР Денис Пушилин
2023-11-13T19:44
2023-11-13T19:44
денис пушилин
новости
днр
информационная война
информационная безопасность
информация
украина
фейки
политтехнологии
экстремизм
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Обращая внимание на "усилия противника в информационном поле", глава ДНР сообщил: "Это сейчас выражается как раз в разжигании межнациональной, межконфессиональной розни. Мы видим, что здесь украинский режим подходит достаточно серьёзно в том плане, что сейчас и западные специалисты высадились в Киеве - по данным разведки. Сейчас эта работа развернута. И мы видим уже достаточно профессионально проработанные фейки, которые вбрасываются в информационное поле".Глава народной республики призвал быть аккуратными "в потреблении информации" и не верить голословным заявлениям, но доверять официальным источникам, сообщениям компетентных органов. Пушилин признал: "Иногда это не так быстро происходит, потому что власти, руководители тех или иных ведомств сначала должны всё перепроверить, всё выверить"."Нельзя идти на поводу у противника в плане информационных вбросов, которых сейчас будет появляться всё больше и больше", - отметил глава ДНР.
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денис пушилин, новости, днр, информационная война, информационная безопасность, информация, украина, фейки, политтехнологии, экстремизм
Денис Пушилин, Новости, ДНР, информационная война, информационная безопасность, информация, Украина, фейки, политтехнологии, экстремизм

Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин

19:44 13.11.2023
 
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Не верить лживым "информационным вбросам", доверять официальным источникам и руководствоваться "холодной головой" призвал 13 ноября глава ДНР Денис Пушилин
Обращая внимание на "усилия противника в информационном поле", глава ДНР сообщил: "Это сейчас выражается как раз в разжигании межнациональной, межконфессиональной розни. Мы видим, что здесь украинский режим подходит достаточно серьёзно в том плане, что сейчас и западные специалисты высадились в Киеве - по данным разведки. Сейчас эта работа развернута. И мы видим уже достаточно профессионально проработанные фейки, которые вбрасываются в информационное поле".
Глава народной республики призвал быть аккуратными "в потреблении информации" и не верить голословным заявлениям, но доверять официальным источникам, сообщениям компетентных органов. Пушилин признал: "Иногда это не так быстро происходит, потому что власти, руководители тех или иных ведомств сначала должны всё перепроверить, всё выверить".
"Нельзя идти на поводу у противника в плане информационных вбросов, которых сейчас будет появляться всё больше и больше", - отметил глава ДНР.
Последствия обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
19:13
Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты"Украинскому диверсанту не удалось сорвать подготовку ДНР к отопительному сезону. Об этом 13 ноября заявил глава народной республики Денис Пушилин.
 
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