https://ukraina.ru/20231113/1050993064.html
Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин
Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин - 13.11.2023 Украина.ру
Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин
Не верить лживым "информационным вбросам", доверять официальным источникам и руководствоваться "холодной головой" призвал 13 ноября глава ДНР Денис Пушилин
2023-11-13T19:44
2023-11-13T19:44
2023-11-13T19:44
денис пушилин
новости
днр
информационная война
информационная безопасность
информация
украина
фейки
политтехнологии
экстремизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050546944_0:0:2110:1188_1920x0_80_0_0_b0dd88205cb935c903b232f672056e19.png
Обращая внимание на "усилия противника в информационном поле", глава ДНР сообщил: "Это сейчас выражается как раз в разжигании межнациональной, межконфессиональной розни. Мы видим, что здесь украинский режим подходит достаточно серьёзно в том плане, что сейчас и западные специалисты высадились в Киеве - по данным разведки. Сейчас эта работа развернута. И мы видим уже достаточно профессионально проработанные фейки, которые вбрасываются в информационное поле".Глава народной республики призвал быть аккуратными "в потреблении информации" и не верить голословным заявлениям, но доверять официальным источникам, сообщениям компетентных органов. Пушилин признал: "Иногда это не так быстро происходит, потому что власти, руководители тех или иных ведомств сначала должны всё перепроверить, всё выверить"."Нельзя идти на поводу у противника в плане информационных вбросов, которых сейчас будет появляться всё больше и больше", - отметил глава ДНР.
https://ukraina.ru/20231113/1050992794.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050546944_242:0:1901:1244_1920x0_80_0_0_9550ffcbc9334c321baa0fc710ca7a3e.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
денис пушилин, новости, днр, информационная война, информационная безопасность, информация, украина, фейки, политтехнологии, экстремизм
Денис Пушилин, Новости, ДНР, информационная война, информационная безопасность, информация, Украина, фейки, политтехнологии, экстремизм
Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин
Не верить лживым "информационным вбросам", доверять официальным источникам и руководствоваться "холодной головой" призвал 13 ноября глава ДНР Денис Пушилин