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При украинском обстреле погиб мужчина в посёлке Колоски в ДНР

При украинском обстреле погиб мужчина в посёлке Колоски в ДНР - 13.11.2023 Украина.ру

При украинском обстреле погиб мужчина в посёлке Колоски в ДНР

Мирный житель погиб в посёлке Колоски ДНР в результате украинского обстрела, сообщили 13 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-13T17:07

2023-11-13T17:07

2023-11-13T17:07

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В ведомстве опубликовали информацию о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов со стороны ВСУ.Утром в телеграм-канале ведомстве сообщили, что в 10:10 ВСУ атаковали Колоски ударным беспилотником.Также пострадали мирные жители Донецка. В Кировском районе возле шахты им. А.А. Скочинского по ул. Бирюзова ранен мужчина 1987 г.р., а в Петровском районе у лесополосы в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" получил ранение мужчина 1950 г.р.По состоянию на 13 ноября зарегистрировано 139 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались.ВСУ неоднократно обстреливали город боеприпасами, которые рассеивали противопехотные мины "Лепесток". При этом Украина ратифицировала в 2005 году Оттавскую конвенцию, взяв на себя обязательства не производить, не накапливать не применять противопехотные мины. МИД РФ обращал внимание ООН на применение Киевом кассетных боеприпасов и противопехотных мин в отношении гражданского населения Донецкой Народной Республики.В 2003 году США начали поставку кассетных боеприпасов на Украину. До этого Пентагон поставил Киеву противопехотные мины.

https://ukraina.ru/20230630/1047698095.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, всу, обстрелы, мина, погиб