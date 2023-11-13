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При украинском обстреле погиб мужчина в посёлке Колоски в ДНР
При украинском обстреле погиб мужчина в посёлке Колоски в ДНР - 13.11.2023 Украина.ру
При украинском обстреле погиб мужчина в посёлке Колоски в ДНР
Мирный житель погиб в посёлке Колоски ДНР в результате украинского обстрела, сообщили 13 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-13T17:07
2023-11-13T17:07
2023-11-13T17:07
новости
россия
днр
донецкая народная республика
всу
обстрелы
мина
погиб
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В ведомстве опубликовали информацию о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов со стороны ВСУ.Утром в телеграм-канале ведомстве сообщили, что в 10:10 ВСУ атаковали Колоски ударным беспилотником.Также пострадали мирные жители Донецка. В Кировском районе возле шахты им. А.А. Скочинского по ул. Бирюзова ранен мужчина 1987 г.р., а в Петровском районе у лесополосы в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" получил ранение мужчина 1950 г.р.По состоянию на 13 ноября зарегистрировано 139 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались.ВСУ неоднократно обстреливали город боеприпасами, которые рассеивали противопехотные мины "Лепесток". При этом Украина ратифицировала в 2005 году Оттавскую конвенцию, взяв на себя обязательства не производить, не накапливать не применять противопехотные мины. МИД РФ обращал внимание ООН на применение Киевом кассетных боеприпасов и противопехотных мин в отношении гражданского населения Донецкой Народной Республики.В 2003 году США начали поставку кассетных боеприпасов на Украину. До этого Пентагон поставил Киеву противопехотные мины.
https://ukraina.ru/20230630/1047698095.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, донецкая народная республика, всу, обстрелы, мина, погиб
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, ВСУ, обстрелы, мина, погиб
При украинском обстреле погиб мужчина в посёлке Колоски в ДНР
Мирный житель погиб в посёлке Колоски ДНР в результате украинского обстрела, сообщили 13 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
В ведомстве опубликовали информацию о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов со стороны ВСУ.
"Населенный пункт Колоски (Старобешевский район): - на территории строительного городка погиб мужчина 1996 года рождения", - говорится
в сообщении.
Утром в телеграм-канале ведомстве сообщили, что в 10:10 ВСУ атаковали Колоски ударным беспилотником.
Также пострадали мирные жители Донецка. В Кировском районе возле шахты им. А.А. Скочинского по ул. Бирюзова ранен мужчина 1987 г.р., а в Петровском районе у лесополосы в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" получил ранение мужчина 1950 г.р.
По состоянию на 13 ноября зарегистрировано 139 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались.
ВСУ неоднократно обстреливали город боеприпасами, которые рассеивали противопехотные мины "Лепесток".
При этом Украина ратифицировала в 2005 году Оттавскую конвенцию, взяв на себя обязательства не производить, не накапливать не применять противопехотные мины. МИД РФ обращал внимание ООН на применение Киевом кассетных боеприпасов и противопехотных мин в отношении гражданского населения Донецкой Народной Республики.
В 2003 году США начали поставку кассетных боеприпасов на Украину. До этого Пентагон поставил Киеву противопехотные мины.