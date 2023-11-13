Кремль отреагировал на заявление Шольца о диалоге с Путиным - 13.11.2023 Украина.ру
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Кремль отреагировал на заявление Шольца о диалоге с Путиным
Кремль отреагировал на заявление Шольца о диалоге с Путиным - 13.11.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на заявление Шольца о диалоге с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 ноября ответил журналистам на вопрос, готов ли российский лидер Владимир Путин к разговору с канцлером Германии Олафом Шольцем и есть ли в нем необходимость
2023-11-13T14:33
2023-11-13T14:33
олаф шольц
владимир путин
дмитрий песков
кремль
диалог
новости
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"Президент никогда не исключает контакты. И президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также был и остается сторонником результативных контактов - не просто ради самого процесса, а ради результата", - сказал официальный представитель Кремля.Накануне канцлер Германии заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России. При этом Шольц добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков, кремль, диалог, новости
Олаф Шольц, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Кремль, диалог, Новости

Кремль отреагировал на заявление Шольца о диалоге с Путиным

14:33 13.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 ноября ответил журналистам на вопрос, готов ли российский лидер Владимир Путин к разговору с канцлером Германии Олафом Шольцем и есть ли в нем необходимость
"Президент никогда не исключает контакты. И президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также был и остается сторонником результативных контактов - не просто ради самого процесса, а ради результата", - сказал официальный представитель Кремля.
Накануне канцлер Германии заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России. При этом Шольц добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
09:11
Шольц выразил готовность продолжать диалог с ПутинымКанцлер Германии Олаф Шольц 12 ноября заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, передает Heilbronner Stimme
 
Олаф ШольцВладимир ПутинДмитрий ПесковКремльдиалогНовости
 
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