https://ukraina.ru/20231113/1050981338.html

Кремль отреагировал на заявление Шольца о диалоге с Путиным

Кремль отреагировал на заявление Шольца о диалоге с Путиным - 13.11.2023 Украина.ру

Кремль отреагировал на заявление Шольца о диалоге с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 ноября ответил журналистам на вопрос, готов ли российский лидер Владимир Путин к разговору с канцлером Германии Олафом Шольцем и есть ли в нем необходимость

2023-11-13T14:33

2023-11-13T14:33

2023-11-13T14:33

олаф шольц

владимир путин

дмитрий песков

кремль

диалог

новости

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"Президент никогда не исключает контакты. И президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также был и остается сторонником результативных контактов - не просто ради самого процесса, а ради результата", - сказал официальный представитель Кремля.Накануне канцлер Германии заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России. При этом Шольц добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ukraina.ru/20231113/1050972379.html

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олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков, кремль, диалог, новости