https://ukraina.ru/20231113/1050981338.html
Кремль отреагировал на заявление Шольца о диалоге с Путиным
Кремль отреагировал на заявление Шольца о диалоге с Путиным - 13.11.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на заявление Шольца о диалоге с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 ноября ответил журналистам на вопрос, готов ли российский лидер Владимир Путин к разговору с канцлером Германии Олафом Шольцем и есть ли в нем необходимость
2023-11-13T14:33
2023-11-13T14:33
2023-11-13T14:33
олаф шольц
владимир путин
дмитрий песков
кремль
диалог
новости
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"Президент никогда не исключает контакты. И президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также был и остается сторонником результативных контактов - не просто ради самого процесса, а ради результата", - сказал официальный представитель Кремля.Накануне канцлер Германии заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России. При этом Шольц добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ukraina.ru/20231113/1050972379.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков, кремль, диалог, новости
Олаф Шольц, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Кремль, диалог, Новости
Кремль отреагировал на заявление Шольца о диалоге с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 ноября ответил журналистам на вопрос, готов ли российский лидер Владимир Путин к разговору с канцлером Германии Олафом Шольцем и есть ли в нем необходимость
"Президент никогда не исключает контакты. И президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также был и остается сторонником результативных контактов - не просто ради самого процесса, а ради результата", - сказал официальный представитель Кремля.
Накануне канцлер Германии заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России. При этом Шольц добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.