https://ukraina.ru/20231113/1050974807.html
Гладков опроверг информацию о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область
Гладков опроверг информацию о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область - 13.11.2023 Украина.ру
Гладков опроверг информацию о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область
Губернатор считает сообщение телеграм-каналах о попытке прорыва ДРГ на территорию Белгородской области очередной фейковой информацией
2023-11-13T10:32
2023-11-13T10:32
2023-11-13T10:32
новости
вячеслав гладков
белгородская область
дрг
блогер
фейк
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Информацию о попытке прорыва группы украинских диверсантов на территорию Белгородской области в ночь на 13 ноября опроверг губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания.Гладков обратился к первому заместителю главы Шебекинского округа Андрею Ноздрачеву с вопросом, произошел ли ночью какой-либо инцидент на границе Шебекино. Ноздрачев ответил отрицательно."То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт", - процитировали РИА Новости Гладкова.О попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область ранее сообщил блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале "Romanov Лайт". Он опубликовал видео, на котором горит автомобиль УАЗ с литерами "Z". В подписи к видео сообщалось, что УАЗ был уничтожен в Шебекинской области во время попытки прорыва ДРГ.Ранее российские СМИ сообщили об уничтожении диверсионно-разведывательной группы киевского режима, командиром которой мог быть французский офицер. Об этом рассказал боец российской разведывательной бригады "Днепр" 10 ноября.
https://ukraina.ru/20231110/1050909218.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вячеслав гладков, белгородская область, дрг, блогер, фейк
Новости, Вячеслав Гладков, Белгородская область, ДРГ, блогер, фейк
Гладков опроверг информацию о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область
Губернатор считает сообщение телеграм-каналах о попытке прорыва ДРГ на территорию Белгородской области очередной фейковой информацией
Информацию о попытке прорыва группы украинских диверсантов на территорию Белгородской области в ночь на 13 ноября опроверг губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания.
Гладков обратился к первому заместителю главы Шебекинского округа Андрею Ноздрачеву с вопросом, произошел ли ночью какой-либо инцидент на границе Шебекино. Ноздрачев ответил отрицательно.
"То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт", - процитировали РИА Новости Гладкова.
О попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область ранее сообщил блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале "Romanov Лайт". Он опубликовал видео, на котором горит автомобиль УАЗ с литерами "Z". В подписи к видео сообщалось, что УАЗ был уничтожен в Шебекинской области во время попытки прорыва ДРГ.
Ранее российские СМИ сообщили об уничтожении диверсионно-разведывательной группы киевского режима, командиром которой мог быть французский офицер. Об этом рассказал боец российской разведывательной бригады "Днепр" 10 ноября.