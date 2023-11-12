Донецк снова обстрелян ВСУ: убита молодая женщина - 12.11.2023 Украина.ру
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Донецк снова обстрелян ВСУ: убита молодая женщина
Донецк снова обстрелян ВСУ: убита молодая женщина - 12.11.2023 Украина.ру
Донецк снова обстрелян ВСУ: убита молодая женщина
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница столицы ДНР. Об этом утром 12 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
2023-11-12T10:53
2023-11-12T10:53
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"В результате обстрела Петровского района на пл. Победы погибла женщина 1990 г.р.", - сообщил градоначальник в своём Телеграм-канале.Почти все районы Донецка постоянно обстреливаются украинской армией. Обстрелы ведутся с 2014 года преимущественно со стороны Авдеевки, где ВСУ создали большой и очень хорошо укреплённый район с большой концентрацией дальнобойной артиллерии.Армия России выбивает ВСУ из Авдеевки. Ведутся интенсивные и кровопролитные бои. Основные удары наносятся с севера и юга. Снабжение полуосаждённого гарнизона сильно осложнена.Ликвидация авдеевского гарнизона ВСУ позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка и других населённых пунктов ДНР, уменьшить количество убитых и искалеченных мирных жителей, сохранить их имущество.
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новости, днр, новые регионы рф, мирные жители, жертвы, население, донецк, всу, военные преступления, сво, авдеевка, алексей кулемзин
Новости, ДНР, Новые регионы РФ, мирные жители, жертвы, население, Донецк, ВСУ, Военные преступления, СВО, Авдеевка, Алексей Кулемзин

Донецк снова обстрелян ВСУ: убита молодая женщина

10:53 12.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница столицы ДНР. Об этом утром 12 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района на пл. Победы погибла женщина 1990 г.р.", - сообщил градоначальник в своём Телеграм-канале.
Почти все районы Донецка постоянно обстреливаются украинской армией. Обстрелы ведутся с 2014 года преимущественно со стороны Авдеевки, где ВСУ создали большой и очень хорошо укреплённый район с большой концентрацией дальнобойной артиллерии.
Армия России выбивает ВСУ из Авдеевки. Ведутся интенсивные и кровопролитные бои. Основные удары наносятся с севера и юга. Снабжение полуосаждённого гарнизона сильно осложнена.
Ликвидация авдеевского гарнизона ВСУ позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка и других населённых пунктов ДНР, уменьшить количество убитых и искалеченных мирных жителей, сохранить их имущество.
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 06:39
"Киев учится обстрелам у Вашингтона". Российские дипломаты на Совбезе ООН рассказали об обстрелах ДонецкаВ ночь с 8 на 9 ноября, по инициативе российской стороны, состоялось заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное очередному масштабному обстрелу жилых кварталов Донецка
 
НовостиДНРНовые регионы РФмирные жителижертвынаселениеДонецкВСУВоенные преступленияСВОАвдеевкаАлексей Кулемзин
 
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