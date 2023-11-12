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Донецк снова обстрелян ВСУ: убита молодая женщина

Донецк снова обстрелян ВСУ: убита молодая женщина - 12.11.2023 Украина.ру

Донецк снова обстрелян ВСУ: убита молодая женщина

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница столицы ДНР. Об этом утром 12 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

2023-11-12T10:53

2023-11-12T10:53

2023-11-12T10:53

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"В результате обстрела Петровского района на пл. Победы погибла женщина 1990 г.р.", - сообщил градоначальник в своём Телеграм-канале.Почти все районы Донецка постоянно обстреливаются украинской армией. Обстрелы ведутся с 2014 года преимущественно со стороны Авдеевки, где ВСУ создали большой и очень хорошо укреплённый район с большой концентрацией дальнобойной артиллерии.Армия России выбивает ВСУ из Авдеевки. Ведутся интенсивные и кровопролитные бои. Основные удары наносятся с севера и юга. Снабжение полуосаждённого гарнизона сильно осложнена.Ликвидация авдеевского гарнизона ВСУ позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка и других населённых пунктов ДНР, уменьшить количество убитых и искалеченных мирных жителей, сохранить их имущество.

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новости, днр, новые регионы рф, мирные жители, жертвы, население, донецк, всу, военные преступления, сво, авдеевка, алексей кулемзин