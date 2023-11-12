Донецк снова обстрелян ВСУ: убита молодая женщина
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница столицы ДНР. Об этом утром 12 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района на пл. Победы погибла женщина 1990 г.р.", - сообщил градоначальник в своём Телеграм-канале.
Почти все районы Донецка постоянно обстреливаются украинской армией. Обстрелы ведутся с 2014 года преимущественно со стороны Авдеевки, где ВСУ создали большой и очень хорошо укреплённый район с большой концентрацией дальнобойной артиллерии.
Армия России выбивает ВСУ из Авдеевки. Ведутся интенсивные и кровопролитные бои. Основные удары наносятся с севера и юга. Снабжение полуосаждённого гарнизона сильно осложнена.
Ликвидация авдеевского гарнизона ВСУ позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка и других населённых пунктов ДНР, уменьшить количество убитых и искалеченных мирных жителей, сохранить их имущество.
9 ноября, 06:39"Киев учится обстрелам у Вашингтона". Российские дипломаты на Совбезе ООН рассказали об обстрелах ДонецкаВ ночь с 8 на 9 ноября, по инициативе российской стороны, состоялось заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное очередному масштабному обстрелу жилых кварталов Донецка