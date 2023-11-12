https://ukraina.ru/20231112/1050950346.html

"Вокруг Булгакова": Воробьёвы горы

"Вокруг Булгакова": Воробьёвы горы - 12.11.2023 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Воробьёвы горы

Одна из наиболее ярких завершающих сцен романа "Мастер и Маргарита" – прощание мастера с Москвой. За время работы над романом она неоднократно перерабатывалась, главным образом в связи с тем, как менялись последствия посещения города бандой Воланда. Но почему именно там?

2023-11-12T08:46

2023-11-12T08:46

2023-11-12T08:46

"вокруг булгакова"

эксклюзив

история

михаил булгаков

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москва

воробьевы горы

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"На высоте, на холме, между двумя рощами виднелись три тёмных силуэта. Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на чёрных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращённых на запад, на пряничные башни девичьего монастыря..." Девичий это, разумеется, Новодевичий.Прежде всего, такое Воробьёвы горы?Это название местности на юго-западе Москвы, представляющей собой высокий правый берег в излучине Москвы-реки напротив Лужников. Воробьёвы горы занимают пространство от устья реки Сетуни до Московской кольцевой железной дороги (сейчас – МЦК в районе площади Гагарина). Парк на склонах Воробьёвых гор сейчас составляет единое целое с Нескучным садом, парком им. Горького и парком "Музеон".Название происходит от того, что в XIV тут были владения московского боярина Юрия Воробьёва, которые, после его смерти, отошли к княжеской семье. В XV-XVIII веках тут было одно из загородных великокняжеских, а потом и царских владений в котором находился деревянный дворец, подобный дворцу Алексея Михайловича в Коломенском.Крутой склон высотой порядка 80-ти метров образовался в результате подмыва возвышенности рекой. Разумеется, Воробьёвы горы (так же, как и киевские "горы") – никакие не горы, а холмы, сложенные из осадочных пород. Сейчас склон не подмывается – река стала значительно менее полноводной, заключена в бетонные берега, а склоны покрыты парком с мощными дренажными системами, не допускающими оползней (так же, как в Киеве).Самое высокое место Москвы – 254,6 метров – находится в районе метро "Тёплый стан". Воробьёвы горы – оконечность этой возвышенности, считающейся одним из московских "семи холмов" (Боровицкий, Сретенский, Тверской, Трёхгорный, Таганский, Лефортовский холмы и Воробьёвы горы). Этот перечень вообще и включение в него Воробьёвых гор в особенности вызывает вопросы, в частности потому, что в состав Москвы горы вошли только в 1922 году и то – чисто формально. Легенда о семи холмах появилась раньше, скорее всего в XIX или даже XVIII веке – после Рима на семи холмах должен был основан каждый уважающий себя город (кроме Днепропетровска – он на трёх, и Санкт-Петербурга – он на болоте). Лужники были включены в состав Москвы в 1917 году, но ещё в 1950-х это было село-селом – деревянные одноэтажные дома, улицы без покрытия, сады и огороды. И над всем этим буколическим пейзажем – грандиозная стрела "сталинской высотки" – первого корпуса МГУ.С 1935 по 1999 год местность называлась Ленинские горы. По идее, употребление / не употребление этого топонима могло бы указывать на время событий, но нет – не указывает. Москвичи по инерции называли Ленинские горы Воробьёвыми, а сейчас Воробьёвы – Ленинскими (благо, название улицы, на которой размещён, например, дворец пионеров, не менялось). Точно так же у Булгакова герой "Театрального романа" бросается в Днепр с Цепного моста, но булгаковеды, считающие это элементом фантастичности, просто не знают Киева – во время написания романа на опорах разрушенного поляками Цепного моста был выстроен мост им. Евгении Бош, который киевляне, опять же – по инерции, продолжали называть Цепным…Почему же Булгаков выбрал именно это место для прощания своего героя со столицей?Тут, в общем-то, всё очевидно.Во-первых, с Воробьёвых гор открывается невероятный вид на Москву. Во времена Булгакова, когда Москва была гораздо меньше, а высоких домов почти не было, она просматривалась оттуда почти вся.Самое главное, в отличие от крыши дома Пашкова (откуда прощался с Москвой Воланд) или крыши дома Нирнзее (который в романе, кажется, не упоминается, хотя он и находится рядом с "домом Грибоедова") речь идёт не о круговом обзоре, а о взгляде со стороны.Во-вторых, район был хорошо известен Булгакову – он начал работать над романом, когда жил на Большой Пироговской улице, которая упирается в Лужники за Новодевичьим монастырём.В-третьих, Воробьёвы горы были популярным местом для прогулок горожан (даже в начале 1950-х годов на вершине холма стояло только высокое здание МГУ и жалкие остатки села Воробьёво).В конце концов Булгакову Воробьёвы горы могли напоминать киевские холмы – те самые, с которых открывался вид на равнину, на которой "очень, очень далеко сидела, раскинув свою пёструю шапку, таинственная Москва".Ну и в заключение – типичное для Булгакова нарушение зрения.Вот свистнул Коровьев и "огромный пласт берега, вместе с пристанью и рестораном, высадило в реку. Вода в ней вскипела, взметнулась, и на противоположный берег, зелёный и низменный, выплеснуло целый речной трамвай с совершенно невредимыми пассажирами".Повторим, высота прибрежного холма – около 80-ти метров. Стояли герои романа, конечно, не на самой верхушке, где сейчас здание МГУ – оттуда просто не видно реки, а примерно там, где сейчас обзорная площадка. Она метров на 10-20 ниже. Но и оттуда до реки хоть крутой, но всё же довольно широкий склон. Ну не видно было бы оттуда состояние людей, да и сами люди были бы не больше муравьёв.Ещё более невероятная картина описана в ранней редакции, где реку пересекают сотрудники ГПУ/НКВД на катерах и карабкаются по склону, чтобы задержать дьявольскую компанию. Им ведь и самим надо увидеть свой объект, а и бежать к нему по склону смысла нет – высоко…В общем, то ли у всех участников сцены что-то со зрением, то ли речь идёт о какой-то промежуточной площадки, с которой хорошо видно Новодевичий монастырь.

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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