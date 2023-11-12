"Вокруг Булгакова": Воробьёвы горы - 12.11.2023 Украина.ру
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"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20231112/1050950346.html
"Вокруг Булгакова": Воробьёвы горы
"Вокруг Булгакова": Воробьёвы горы - 12.11.2023 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": Воробьёвы горы
Одна из наиболее ярких завершающих сцен романа "Мастер и Маргарита" – прощание мастера с Москвой. За время работы над романом она неоднократно перерабатывалась, главным образом в связи с тем, как менялись последствия посещения города бандой Воланда. Но почему именно там?
2023-11-12T08:46
2023-11-12T08:46
"вокруг булгакова"
эксклюзив
история
михаил булгаков
литература
мастер и маргарита
писатель
москва
воробьевы горы
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"На высоте, на холме, между двумя рощами виднелись три тёмных силуэта. Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на чёрных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращённых на запад, на пряничные башни девичьего монастыря..." Девичий это, разумеется, Новодевичий.Прежде всего, такое Воробьёвы горы?Это название местности на юго-западе Москвы, представляющей собой высокий правый берег в излучине Москвы-реки напротив Лужников. Воробьёвы горы занимают пространство от устья реки Сетуни до Московской кольцевой железной дороги (сейчас – МЦК в районе площади Гагарина). Парк на склонах Воробьёвых гор сейчас составляет единое целое с Нескучным садом, парком им. Горького и парком "Музеон".Название происходит от того, что в XIV тут были владения московского боярина Юрия Воробьёва, которые, после его смерти, отошли к княжеской семье. В XV-XVIII веках тут было одно из загородных великокняжеских, а потом и царских владений в котором находился деревянный дворец, подобный дворцу Алексея Михайловича в Коломенском.Крутой склон высотой порядка 80-ти метров образовался в результате подмыва возвышенности рекой. Разумеется, Воробьёвы горы (так же, как и киевские "горы") – никакие не горы, а холмы, сложенные из осадочных пород. Сейчас склон не подмывается – река стала значительно менее полноводной, заключена в бетонные берега, а склоны покрыты парком с мощными дренажными системами, не допускающими оползней (так же, как в Киеве).Самое высокое место Москвы – 254,6 метров – находится в районе метро "Тёплый стан". Воробьёвы горы – оконечность этой возвышенности, считающейся одним из московских "семи холмов" (Боровицкий, Сретенский, Тверской, Трёхгорный, Таганский, Лефортовский холмы и Воробьёвы горы). Этот перечень вообще и включение в него Воробьёвых гор в особенности вызывает вопросы, в частности потому, что в состав Москвы горы вошли только в 1922 году и то – чисто формально. Легенда о семи холмах появилась раньше, скорее всего в XIX или даже XVIII веке – после Рима на семи холмах должен был основан каждый уважающий себя город (кроме Днепропетровска – он на трёх, и Санкт-Петербурга – он на болоте). Лужники были включены в состав Москвы в 1917 году, но ещё в 1950-х это было село-селом – деревянные одноэтажные дома, улицы без покрытия, сады и огороды. И над всем этим буколическим пейзажем – грандиозная стрела "сталинской высотки" – первого корпуса МГУ.С 1935 по 1999 год местность называлась Ленинские горы. По идее, употребление / не употребление этого топонима могло бы указывать на время событий, но нет – не указывает. Москвичи по инерции называли Ленинские горы Воробьёвыми, а сейчас Воробьёвы – Ленинскими (благо, название улицы, на которой размещён, например, дворец пионеров, не менялось). Точно так же у Булгакова герой "Театрального романа" бросается в Днепр с Цепного моста, но булгаковеды, считающие это элементом фантастичности, просто не знают Киева – во время написания романа на опорах разрушенного поляками Цепного моста был выстроен мост им. Евгении Бош, который киевляне, опять же – по инерции, продолжали называть Цепным…Почему же Булгаков выбрал именно это место для прощания своего героя со столицей?Тут, в общем-то, всё очевидно.Во-первых, с Воробьёвых гор открывается невероятный вид на Москву. Во времена Булгакова, когда Москва была гораздо меньше, а высоких домов почти не было, она просматривалась оттуда почти вся.Самое главное, в отличие от крыши дома Пашкова (откуда прощался с Москвой Воланд) или крыши дома Нирнзее (который в романе, кажется, не упоминается, хотя он и находится рядом с "домом Грибоедова") речь идёт не о круговом обзоре, а о взгляде со стороны.Во-вторых, район был хорошо известен Булгакову – он начал работать над романом, когда жил на Большой Пироговской улице, которая упирается в Лужники за Новодевичьим монастырём.В-третьих, Воробьёвы горы были популярным местом для прогулок горожан (даже в начале 1950-х годов на вершине холма стояло только высокое здание МГУ и жалкие остатки села Воробьёво).В конце концов Булгакову Воробьёвы горы могли напоминать киевские холмы – те самые, с которых открывался вид на равнину, на которой "очень, очень далеко сидела, раскинув свою пёструю шапку, таинственная Москва".Ну и в заключение – типичное для Булгакова нарушение зрения.Вот свистнул Коровьев и "огромный пласт берега, вместе с пристанью и рестораном, высадило в реку. Вода в ней вскипела, взметнулась, и на противоположный берег, зелёный и низменный, выплеснуло целый речной трамвай с совершенно невредимыми пассажирами".Повторим, высота прибрежного холма – около 80-ти метров. Стояли герои романа, конечно, не на самой верхушке, где сейчас здание МГУ – оттуда просто не видно реки, а примерно там, где сейчас обзорная площадка. Она метров на 10-20 ниже. Но и оттуда до реки хоть крутой, но всё же довольно широкий склон. Ну не видно было бы оттуда состояние людей, да и сами люди были бы не больше муравьёв.Ещё более невероятная картина описана в ранней редакции, где реку пересекают сотрудники ГПУ/НКВД на катерах и карабкаются по склону, чтобы задержать дьявольскую компанию. Им ведь и самим надо увидеть свой объект, а и бежать к нему по склону смысла нет – высоко…В общем, то ли у всех участников сцены что-то со зрением, то ли речь идёт о какой-то промежуточной площадки, с которой хорошо видно Новодевичий монастырь.
https://ukraina.ru/20201024/1029341251.html
https://ukraina.ru/20210529/1031479925.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, история, михаил булгаков, литература, мастер и маргарита, писатель, москва, воробьевы горы
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, История, Михаил Булгаков, литература, Мастер и Маргарита, писатель, Москва, Воробьевы горы

"Вокруг Булгакова": Воробьёвы горы

08:46 12.11.2023
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Одна из наиболее ярких завершающих сцен романа "Мастер и Маргарита" – прощание мастера с Москвой. За время работы над романом она неоднократно перерабатывалась, главным образом в связи с тем, как менялись последствия посещения города бандой Воланда. Но почему именно там?
"На высоте, на холме, между двумя рощами виднелись три тёмных силуэта. Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на чёрных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращённых на запад, на пряничные башни девичьего монастыря..." Девичий это, разумеется, Новодевичий.
Прежде всего, такое Воробьёвы горы?
Это название местности на юго-западе Москвы, представляющей собой высокий правый берег в излучине Москвы-реки напротив Лужников. Воробьёвы горы занимают пространство от устья реки Сетуни до Московской кольцевой железной дороги (сейчас – МЦК в районе площади Гагарина). Парк на склонах Воробьёвых гор сейчас составляет единое целое с Нескучным садом, парком им. Горького и парком "Музеон".
Название происходит от того, что в XIV тут были владения московского боярина Юрия Воробьёва, которые, после его смерти, отошли к княжеской семье. В XV-XVIII веках тут было одно из загородных великокняжеских, а потом и царских владений в котором находился деревянный дворец, подобный дворцу Алексея Михайловича в Коломенском.
24 октября 2020, 08:10"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: «Вашнер? Вагнер? Вайнер? Вегнер? Винтер?» (с)«Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной», – так говорит Ивану Бездомному мастер, а позже добавляет – «Воланд может запорошить глаза и человеку похитрее». Возникает закономерный вопрос: откуда Булгаков взял имя «Воланд»? Разве сатану кто-то и где-то так называл?
Крутой склон высотой порядка 80-ти метров образовался в результате подмыва возвышенности рекой. Разумеется, Воробьёвы горы (так же, как и киевские "горы") – никакие не горы, а холмы, сложенные из осадочных пород. Сейчас склон не подмывается – река стала значительно менее полноводной, заключена в бетонные берега, а склоны покрыты парком с мощными дренажными системами, не допускающими оползней (так же, как в Киеве).
Самое высокое место Москвы – 254,6 метров – находится в районе метро "Тёплый стан". Воробьёвы горы – оконечность этой возвышенности, считающейся одним из московских "семи холмов" (Боровицкий, Сретенский, Тверской, Трёхгорный, Таганский, Лефортовский холмы и Воробьёвы горы). Этот перечень вообще и включение в него Воробьёвых гор в особенности вызывает вопросы, в частности потому, что в состав Москвы горы вошли только в 1922 году и то – чисто формально. Легенда о семи холмах появилась раньше, скорее всего в XIX или даже XVIII веке – после Рима на семи холмах должен был основан каждый уважающий себя город (кроме Днепропетровска – он на трёх, и Санкт-Петербурга – он на болоте). Лужники были включены в состав Москвы в 1917 году, но ещё в 1950-х это было село-селом – деревянные одноэтажные дома, улицы без покрытия, сады и огороды. И над всем этим буколическим пейзажем – грандиозная стрела "сталинской высотки" – первого корпуса МГУ.
© commons.wikimedia.orgВид на Воробьёвы горы со стороны площади Гагарина
Вид на Воробьёвы горы со стороны площади Гагарина - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© commons.wikimedia.org
Вид на Воробьёвы горы со стороны площади Гагарина
С 1935 по 1999 год местность называлась Ленинские горы. По идее, употребление / не употребление этого топонима могло бы указывать на время событий, но нет – не указывает. Москвичи по инерции называли Ленинские горы Воробьёвыми, а сейчас Воробьёвы – Ленинскими (благо, название улицы, на которой размещён, например, дворец пионеров, не менялось). Точно так же у Булгакова герой "Театрального романа" бросается в Днепр с Цепного моста, но булгаковеды, считающие это элементом фантастичности, просто не знают Киева – во время написания романа на опорах разрушенного поляками Цепного моста был выстроен мост им. Евгении Бош, который киевляне, опять же – по инерции, продолжали называть Цепным…
Почему же Булгаков выбрал именно это место для прощания своего героя со столицей?
Тут, в общем-то, всё очевидно.
Во-первых, с Воробьёвых гор открывается невероятный вид на Москву. Во времена Булгакова, когда Москва была гораздо меньше, а высоких домов почти не было, она просматривалась оттуда почти вся.
Самое главное, в отличие от крыши дома Пашкова (откуда прощался с Москвой Воланд) или крыши дома Нирнзее (который в романе, кажется, не упоминается, хотя он и находится рядом с "домом Грибоедова") речь идёт не о круговом обзоре, а о взгляде со стороны.
© Василий СтоякинВид на Москву с обзорной площадки около МГУ (в центре слева - Новодевичий монастырь)
Вид на Москву с обзорной площадки около МГУ (в центре слева - Новодевичий монастырь)
© Василий Стоякин
Вид на Москву с обзорной площадки около МГУ (в центре слева - Новодевичий монастырь)
Во-вторых, район был хорошо известен Булгакову – он начал работать над романом, когда жил на Большой Пироговской улице, которая упирается в Лужники за Новодевичьим монастырём.
В-третьих, Воробьёвы горы были популярным местом для прогулок горожан (даже в начале 1950-х годов на вершине холма стояло только высокое здание МГУ и жалкие остатки села Воробьёво).
В конце концов Булгакову Воробьёвы горы могли напоминать киевские холмы – те самые, с которых открывался вид на равнину, на которой "очень, очень далеко сидела, раскинув свою пёструю шапку, таинственная Москва".
Ну и в заключение – типичное для Булгакова нарушение зрения.
Вот свистнул Коровьев и "огромный пласт берега, вместе с пристанью и рестораном, высадило в реку. Вода в ней вскипела, взметнулась, и на противоположный берег, зелёный и низменный, выплеснуло целый речной трамвай с совершенно невредимыми пассажирами".
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая 2021, 07:59"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: дом, где рождался «закатный роман»В августе 1927 – феврале 1934 года Михаил Афанасьевич Булгаков жил в доме № 35А на Большой Пироговской улице. Это была большая квартира с отдельной кухней и санузлом – немалая редкость по тем временам. И это была предпоследняя его квартира перед улицей Фурманова (сейчас – Нащокинский переулок)
Повторим, высота прибрежного холма – около 80-ти метров. Стояли герои романа, конечно, не на самой верхушке, где сейчас здание МГУ – оттуда просто не видно реки, а примерно там, где сейчас обзорная площадка. Она метров на 10-20 ниже. Но и оттуда до реки хоть крутой, но всё же довольно широкий склон. Ну не видно было бы оттуда состояние людей, да и сами люди были бы не больше муравьёв.
Ещё более невероятная картина описана в ранней редакции, где реку пересекают сотрудники ГПУ/НКВД на катерах и карабкаются по склону, чтобы задержать дьявольскую компанию. Им ведь и самим надо увидеть свой объект, а и бежать к нему по склону смысла нет – высоко…
В общем, то ли у всех участников сцены что-то со зрением, то ли речь идёт о какой-то промежуточной площадки, с которой хорошо видно Новодевичий монастырь.
 
"Вокруг Булгакова"ЭксклюзивИсторияМихаил БулгаковлитератураМастер и МаргаритаписательМоскваВоробьевы горы
 
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