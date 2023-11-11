https://ukraina.ru/20231111/1050940477.html

Атаки на Подмосковье и Смоленщину. спорные миллиарды. Главное на Украине на утро 11 ноября

Атаки на Подмосковье и Смоленщину. спорные миллиарды. Главное на Украине на утро 11 ноября - 11.11.2023 Украина.ру

Атаки на Подмосковье и Смоленщину. спорные миллиарды. Главное на Украине на утро 11 ноября

Украинские беспилотники были сбиты в Московской и Смоленской областях. Стало известно о разногласиях по поводу выделения Украине €20 млрд военной помощи

2023-11-11T09:59

2023-11-11T09:59

2023-11-11T09:59

эксклюзив

хроники

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О взрывах в Коломне стало известно в ночь на 11 ноября."Жители Коломны сообщают о звуках взрывов. Предварительно, работает ПВО, сбит беспилотник. По нашим данным, взрыв произошел недалеко от конструкторского бюро машиностроения", - сообщил в 00:37 телеграм-канал Mash.Спустя 7 минут канал опубликовал видео с места событий."Целью сбитого беспилотника мог быть КБ Машиностроения. К счастью, обошлось без пострадавших", - указывалось в подписи под видео.Позже канал сообщил, что сбитый над НПК "Конструкторское бюро машиностроения" беспилотник упал на крышу предприятия. При этом, по данным Mash, у двух корпусов пострадали кровля, обшивка и выбиты стёкла. Обошлось без последующего возгорания. Пострадавших не было.В 01:24 министерство обороны России опубликовало официальную информацию о произошедшем."10 ноября текущего года около 23:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.Утром 11 ноября губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о том, что при падении беспилотника никто не пострадал."Уважаемые смоляне! Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет. На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности", - написал Анохин в своём телеграм-канале.Неделей ранее издание The Independent сообщило, что Украина готовится начать крупное зимнее наступление беспилотников против России, поскольку суровые условия препятствуют наземным атакам."Крым и приграничные районы внутри России столкнутся с новыми воздушными бомбардировками, а Киев нацелился на военные базы и инфраструктуру Владимира Путина, сообщил The Independent бригадный генерал Сергей Баранов, начальник воинской части, курирующей операции с беспилотниками", - писало издание.По словам Баранова, Украина хочет закрепить "значительные успехи" нескольких последних недель. Под этими генерал понимал атаку на Крым украинских дронов, в том числе и морских беспилотных аппаратов.В то же время, бригадный генерал признал, что Россия ответит на украинские атаки. Баранов призвал западных союзников не прекращать поставки оружия Украине.Тем временем на самой Украине заявляют о получении новых западных беспилотников."Atlas-ы приняты на вооружение. Государство их закупило в большом количестве — прям в большом количестве. Борьба продолжается. А ещё мы их получим в рамках технической помощи от одной страны: не в очень большом количестве, но я так понимаю, передают те, которые были на вооружении и используются или использовались", - заявил 9 ноября глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут.Atlas – латвийские дроны, которые среди прочих планировала получить Украина.Также Чмут рассказал, что его фонд в основном имеет дело с украинскими беспилотниками, производство которых развёрнуто на Украине.В пятницу, 10 ноября, вышло интервью с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, в котором тот заявил об усилиях руководства страны по получению от Запада и собственному производству оружия."Президент сегодня — его приоритет и он делает всё необходимое: привлекает международных партнёров, работает над тем, чтобы было привлечено и дополнительное финансирование со стороны партнёров и так далее — производство наше является одним из главных приоритетов", - указывал Ермак.Также на Украине реализуется масштабный государственный проект "Армия дронов". Как заявлял уже в мае украинский вице-премьер-министр Михаил Фёдоров в рамках этого проекта Украина подготовила 10 тыс. операторов БПЛА. Летом Киев летом Киев закупил 200 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Тогда же на территории Украины началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar.В целом, по словам Фёдорова, на реализацию "Армии дронов" было собрано $325 млн из разных стран мира.Спорные миллиардыИсточники агентства Reuters сообщили о том, что план ЕС по выделению на военную помощь Украине €20 млрд встретил сопротивление, в том числе Германии. В нынешнем виде план может не осуществиться, сообщили агентству источники.Ранее выделять Украине по €5 млрд военной помощи в течение четырёх лет предложил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Германия и ряд других членов Евросоюза высказали сомнения по поводу выделения средств на годы вперёд."Пока не буду говорить, что этот план провалился, но его, безусловно, можно было бы улучшить. У Германии много вопросов... что вполне справедливо. Речь идёт о больших деньгах",— рассказал собеседник Reuters.По информации агентства, некоторые страны ЕС указали, что у них может не хватить средств на такой объём помощи Украине. В итоге план может измениться. Так, пакет военной помощи могут утвердить не на четыре, а всего лишь на один год вперёд. Этот вопрос будут обсуждать на встрече министров обороны стран-членов ЕС 14 ноября.Также агентство сообщило, что вопрос о выделении военной помощи Украине встретил сопротивление на фоне обсуждения другого пакета — €50 млрд экономической помощи.При этом другие источники сообщили агентству, что Евросоюз столкнулся с трудностями и в реализации ранее обещанных поставок Украине 1 млрд артиллерийских снарядов и ракет к марту 2024 года. Также Венгрия уже несколько месяцев блокирует направление Украине €500 млн из Фонда мира.Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявлял, что Еврокомиссия рассчитывает на утверждение Советом ЕС украинского фонда, из которого будут выделять финансовую помощь Киеву в 2024–2027 годах. По его словам, дефицит финансирования Украины, "вероятно, останется огромным". При этом подчеркнул, что рассматривают всё возможные варианты выделения средств.

https://ukraina.ru/20231110/1050931339.html

https://ukraina.ru/20231110/1050919809.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники