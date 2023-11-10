https://ukraina.ru/20231110/1050931339.html

Стометровка Ермака и отрицание "Минска-3". Итоги 10 ноября на Украине

Стометровка Ермака и отрицание "Минска-3". Итоги 10 ноября на Украине - 11.11.2023 Украина.ру

Стометровка Ермака и отрицание "Минска-3". Итоги 10 ноября на Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о ходе боевых действий, о том, когда они закончатся, а также о том, готово ли украинское руководство к переговорам с Россией и об отношениях президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного

2023-11-10T18:31

2023-11-10T18:31

2023-11-11T10:01

эксклюзив

хроники

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В пятницу, 10 ноября, украинская журналистка Наталья Мосейчук, в отношении которой в России ранее завели уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды", опубликовала интервью с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, взятое во время третьей конференции на Мальте по "формуле мира Зеленского", проходившей в конце октября."Сказать откровенно, никто не знает, когда закончится война. Она может закончится очень внезапно. И именно для этого всё делается. Много факторов, которые влияют на это. Но очень бы хотелось, чтобы это закончилось как можно скорее", - начал Ермак интервью.Он указал, что не может сказать "что-то сенсационное", что он "знает и чувствует"."Но всё-таки, если сравнивать с забегом на 100 метров, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но ещё есть последние 30 и они самые тяжёлые. И нужно... Если ты уже начал смотреть [вверх]и ощущаешь себя победителем, можно всё проиграть", - рассказал Ермак.По его словам, встреча на Мальте показала, что даже "неожиданные страны" верят в победу Украины. Что это за страны, Ермак не сказал, но отметил, что эти страны видят свой интерес в победе Украины."Нельзя жить с ощущением, что все нам должны и что это будет так всегда", - подчеркнул Ермак.На Украине его слова о том, что страна "пробежала" почти три четверти в "стометровке войны" уже оценили."Ермак существенно хитрее своих "говорящих голов". Ни тебе сроков, на которых погорел Арестович* (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов — Ред.) со своими "двумя-тремя неделями". Ни тебе конечных целей, как с "кофе в Крыму", по версии Подоляка. 70 метров из 100 - это в чём? Во времени? В потраченных жизнях военнослужащих? В разрушенности инфраструктуры и заминированности нашей территории Главное, чтобы эти 70 метров не были отбитыми ВСУ в ходе наступления за 5 месяцев метрами под Работино!" - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Также Ермак в интервью рассказал о производстве оружия на Украине и о том, как власти решают эту проблему."Президент сегодня — его приоритет и он делает всё необходимое: привлекает международных партнёров, работает над тем, чтобы было привлечено и дополнительное финансирование со стороны партнёров и так далее — производство наше является одним из главных приоритетов", - подчеркнул Ермак.Примечательно, 10 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что Евросоюз уведомил страны-члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года."ЕС проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов, что усложняет способность Киева идти в ногу с российским производством", - указывалось в публикации.По данным агентства, внешнеполитическая служба Европейского союза рассказала дипломатам о ситуации на этой неделе. Планировалось, что Евросоюз передаст Украине снаряды в течение года — сначала из существующих запасов, а затем посредством совместных закупок и увеличения производственных мощностей. При этом, по информации Bloomberg, союзники достигли цели в рамках этой инициативы лишь на 30%.Интервью с Ермаком были вынуждены дописать из-за ряда инфоповодов. Так, Мосейчук попросила главу Офиса президента прокомментировать информацию о том, что Запад давит на Украину, принуждая её к переговорам с Россией."Я ни одного разу не слышал ни о каких давлениях и даже о переговорах. Наши партнёры всегда говорят: когда и как, о чём говорить — это только решение Украины: украинского народа, украинского руководства", - подчеркнул Ермак.Он обвинил Россию во вбросе информации о переговорах."Я могу чётко сказать: при этом президенте никакого "Минска-3" не будет!" - особо указал Ермак.По словам главы Офиса президента, никто не обговаривает вступление Украины в НАТО в обмен на территории, включённые в состав России."Никакие условия касательно наших территорий, нашей независимости, нашего суверенитета не являются приемлемыми. И мы не слышим этого ни от кого из наших партнёров. Это не является сегодня предметов для обсуждения", - заявил Ермак.Он опять же обвинил в распространении этих слухах Россию. В то же время, глава Офиса президента Украины признал, что "люди устали" и что боевые действия идут вот уже второй год.Также Ермак прокомментировал информацию о конфликте президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного."Я не слышал об этом (о том, что Зеленский собирается сменить Залужного — Ред.). У меня нет такой информации", - подчеркнул Ермак.По его словам, Зеленский и Залужный едины в желании победить Россию.В заявления Ермака на Украине поверили не все."Противостояние Залужного и Зеленского есть, об этом знают все в кулуарах. Данное интервью направленно на обывателя. Ермак не ответил точно, а дал размытый ответ: На первый вопрос он сказал, что у всех настроения на победу. Но как многие заметили, после он сказал: "але" ("но" - Ред.)… То есть противоречия между Зе и Залужным существуют и они намного выше, чем о них пишут. На второй вопрос, что Зе готовит отставку Залужного. Ермак снова ушел от ответа, сказав, что не слышал. Хотя он мог сказать нет, Залужный топ и т.д., но … Этим интервью с Мосейчук они хотели потушить слухи, но в кулуарах их стало ещё больше", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Женщина с косой".Вечером 10 ноября стало известно о том, что Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего."Важная Ставка. <...> Уточнение всех планов и расчетов для продолжения активных действий. Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточными по снарядам, ракетам, дронам, бронетехнике. Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки", - рассказал Зеленский о том, что обсуждалось во время заседания.Он сообщил, что заслушал отчеты командующих о текущей ситуации на фронте на всех ключевых направлениях: Купянское, Артёмовское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережной Херсонской области.

https://ukraina.ru/20231110/1050919809.html

https://ukraina.ru/20231110/1050913310.html

https://ukraina.ru/20231109/1050902243.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники