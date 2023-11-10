Зеленский сообщил о "стратегических решениях", в том числе по Херсону и Газе
© AP / Fermin Rodriguez
© AP / Fermin Rodriguez
Конкретные шаги по реализации "стратегического видения" того, как забрать у России её новые регионы были рассмотрены на заседании ставки с участием Владимира Зеленского. Об этом украинский политик сообщил 10 ноября в своём ТГ-канале.
Зеленский сообщил также, что в числе других вопросов были рассмотрены: "Уточнение всех планов и расчетов по продолжению активных действий. Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточным в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники".
Были заслушаны отчёты от командующих ВСУ "по всем ключевым направлениям". В их числе названы Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины.
"Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки, - добавил Зеленский. - Отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы"
Вчера, 16:12В ЕС заявили о неспособности выполнить обещанную поставку боеприпасов ВСУВнешнеполитическое подразделение ЕС - Европейская служба внешних действий, проинформировала дипломатов Евросоюза о том, что союз, скорее всего, не выполнит своего обещания поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов. Об этом 10 ноября сообщило информагентство Bloomberg