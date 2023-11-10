https://ukraina.ru/20231110/1050930209.html

Зеленский сообщил о "стратегических решениях", в том числе по Херсону и Газе

Зеленский сообщил о "стратегических решениях", в том числе по Херсону и Газе - 10.11.2023 Украина.ру

Зеленский сообщил о "стратегических решениях", в том числе по Херсону и Газе

Конкретные шаги по реализации "стратегического видения" того, как забрать у России её новые регионы были рассмотрены на заседании ставки с участием Владимира Зеленского. Об этом украинский политик сообщил 10 ноября в своём ТГ-канале.

2023-11-10T17:35

2023-11-10T17:35

2023-11-10T17:35

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Зеленский сообщил также, что в числе других вопросов были рассмотрены: "Уточнение всех планов и расчетов по продолжению активных действий. Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточным в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники".Были заслушаны отчёты от командующих ВСУ "по всем ключевым направлениям". В их числе названы Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины."Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки, - добавил Зеленский. - Отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы"

https://ukraina.ru/20231110/1050926221.html

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новости, новости украины, владимир зеленский, всу, контрнаступление, военная помощь