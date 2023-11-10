Зеленский сообщил о "стратегических решениях", в том числе по Херсону и Газе - 10.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231110/1050930209.html
Зеленский сообщил о "стратегических решениях", в том числе по Херсону и Газе
Зеленский сообщил о "стратегических решениях", в том числе по Херсону и Газе - 10.11.2023 Украина.ру
Зеленский сообщил о "стратегических решениях", в том числе по Херсону и Газе
Конкретные шаги по реализации "стратегического видения" того, как забрать у России её новые регионы были рассмотрены на заседании ставки с участием Владимира Зеленского. Об этом украинский политик сообщил 10 ноября в своём ТГ-канале.
2023-11-10T17:35
2023-11-10T17:35
новости
новости украины
владимир зеленский
всу
контрнаступление
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050648469_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b4933fe6cc3a724d0fbac3af8b26ec08.jpg
Зеленский сообщил также, что в числе других вопросов были рассмотрены: "Уточнение всех планов и расчетов по продолжению активных действий. Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточным в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники".Были заслушаны отчёты от командующих ВСУ "по всем ключевым направлениям". В их числе названы Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины."Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки, - добавил Зеленский. - Отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы"
https://ukraina.ru/20231110/1050926221.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050648469_129:0:2818:2017_1920x0_80_0_0_c71c34db931da18a4b99c03e538ad451.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, владимир зеленский, всу, контрнаступление, военная помощь
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступление, военная помощь

Зеленский сообщил о "стратегических решениях", в том числе по Херсону и Газе

17:35 10.11.2023
 
© AP / Fermin Rodriguez
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP / Fermin Rodriguez
Читать в
Конкретные шаги по реализации "стратегического видения" того, как забрать у России её новые регионы были рассмотрены на заседании ставки с участием Владимира Зеленского. Об этом украинский политик сообщил 10 ноября в своём ТГ-канале.
Зеленский сообщил также, что в числе других вопросов были рассмотрены: "Уточнение всех планов и расчетов по продолжению активных действий. Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточным в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники".
Были заслушаны отчёты от командующих ВСУ "по всем ключевым направлениям". В их числе названы Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины.
"Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки, - добавил Зеленский. - Отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы"
Archer - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 16:12
В ЕС заявили о неспособности выполнить обещанную поставку боеприпасов ВСУВнешнеполитическое подразделение ЕС - Европейская служба внешних действий, проинформировала дипломатов Евросоюза о том, что союз, скорее всего, не выполнит своего обещания поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов. Об этом 10 ноября сообщило информагентство Bloomberg
 
НовостиНовости УкраиныВладимир ЗеленскийВСУконтрнаступлениевоенная помощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского
10:39Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России
10:27"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200
10:08Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
09:59Атаки на Подмосковье и Смоленщину. спорные миллиарды. Главное на Украине на утро 11 ноября
09:58"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов
09:42В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко
09:38В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
09:26Маск дал Зеленскому демографический совет
09:17Украинские каратели за 40 минут обрушили на Горловку 15 снарядов натовского калибра - СЦКК
09:03Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра
08:46Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО
08:30Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО
08:00Столетие украинской истории вокруг "Гиппо-паласа"
07:59Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины
07:27При падении сбитого беспилотника ВСУ в Смоленской области никто не пострадал - губернатор
07:09В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS
06:48Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
06:19Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр
06:00Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"
Лента новостейМолния