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Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"

Леонид Брежнев и "днепропетровский клан" - 10.11.2023 Украина.ру

Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"

Самый знаменитый уроженец Екатеринославской губернии, фактический глава советского государства, занимавший пост генерального секретаря ЦК КПСС, Леонид Брежнев умер 10 ноября 1982 года. Даже не предполагая позднейшую перестройку, люди плакали, не зная, что будет дальше

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:00

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18-летнее правление Брежнева стало вторым по длительности в советской истории после сталинского. Восстановив должность генсека (взамен первого секретаря, появившегося после смерти Сталина) он продемонстрировал основательность своей власти и прочность положения. Во многом это связано с тем, что Брежнев опирался на сформированный им разветвленный и мощный политический клан.Как и у многих представителей его поколения, стремительная карьера Брежнева состоялась благодаря политическим репрессиям 1937-1938 годов. Партийная номенклатура как высшего, так и среднего уровня значительно поредела, и потребовалось выдвинуть на их посты новые кадры.Брежнев, которому едва перевалило за 30, спокойно работал директором металлургического техникума в Днепродзержинске, затем инженером на металлургическом заводе и вдруг оказался в рядах партийной номенклатуры.Помогли личные связи.Константин Грушевой, с которым они подружились еще в институте, в 1938 году был назначен первым секретарем Днепродзержинского горкома и взял товарища к себе. Вскоре Грушевого переместили уже в Днепропетровский обком, где он стал вторым секретарем, а Брежневу помог стать заведующим одного из отделов, а затем третьим секретарем. Перед войной Брежнева назначили секретарем обкома по оборонной промышленности.Так начал складываться знаменитый Днепропетровский клан, выходцы из которого практически безраздельно властвовали в СССР брежневской эпохи и сохранили серьёзное влияние в том числе и в постсоветский период.Войну Брежнев прошел политработником, и после её окончания он уже не выпадал из номенклатурной обоймы и стабильно двигался вверх. Сначала руководство Запорожским обкомом, затем Днепропетровским, руководство молдавской Компартией и наконец, уже при Хрущёве, назначение в стратегически важный Казахстан, связанный с двумя важнейшими имиджевыми проектами Хрущева: целиной и космической программой.Брежнев поддержал Хрущёва, с которым они были давно знакомы, против т.н. Антипартийной группы в 1957 году, чем заслужил особое доверие главы партии. Брежнев становится секретарём ЦК и председателем Президиума Верховного совета.Фактически председатель Президиума не имел реальной политической власти и был скорее декоративной фигурой. Хотя формально он считался главой государства (примерный аналог президента в парламентской республике), и во время зарубежных поездок его встречали по протоколу как главу государства.Отношения Хрущёва с ближайшим окружением постепенно портились. Он все меньше соблюдал старые обещания коллективного управления и откровенно перетягивал одеяло на себя. К тому же он покусился на святое — затеял партийную реформу, что вызвало в рядах КПСС бурное негодование. Оперативно был организован заговор в высших эшелонах власти.На этот раз Брежнев не поддержал шефа, а сам активно выступил против него. Хрущёв не стал бороться до последнего и сдался.В 1964 году Брежнев стал новым первым секретарём партии.Выбран он был как компромиссная фигура. Брежнев был достаточно приятным в общении человеком, умел рассказать анекдот и пошутить, не издевался над подчинёнными и не вызывал у них ужаса. По сравнению с орущим и фонтанирующим идеями Хрущевым он был устраивающей всех фигурой.Постепенно Брежнев расставил на всех ключевых постах своих доверенных людей, избавившись от наиболее сильных ("комсомолец" Шелепин) конкурентов.Так начался расцвет днепропетровского клана. Свое название клан получил из-за того, что его основу составляли старые приятели и коллеги Брежнева по Днепропетровску и Днепродзержинску.В одном только Политбюро насчитывалось сразу трое старых приятелей Брежнева и его земляков: Тихонов, Щербицкий и Кириленко. Министр внутренних дел Щёлоков подружился с Брежневым ещё в довоенном Днепропетровске. Руководитель секретариата Брежнева Цуканов, вице-премьер Новиков, первый заместитель председателя КГБ Цинёв, управляющий делами ЦК Павлов и помощник Брежнева Блатов также были днепропетровцами. Старый приятель Грушевой возглавлял политическое управление московского военного округа — ключевого для сохранения контроля над армией.Кроме того, в Днепропетровский клан часто включают и сослуживцев Брежнева по Молдавии (Черненко и Цвигуна), которые работали под его началом в Кишинёве. Председателем президиума Верховного Совета стал Николай Подгорный, который, хотя и не входил в днепропетровский клан, также был выходцем из УССР (несколько лет возглавлял КПУ).Глава московского обкома Гришин позднее свидетельствовал в мемуарах: "за время работы он перевел в Москву и расставил на руководящие посты много знакомых, сослуживцев по прежней работе. В Москву перебралось множество днепропетровцев".Фактически самостоятельными от Брежнева людьми, если говорить о крупных фигурах, остались только Косыгин, Суслов, Устинов, Громыко и Андропов. Часть из них находилась под своеобразным контролем, к ним в заместители назначался человек из днепропетровских (к Косыгину — Новиков, к Андропову — Цинёв, Чебриков и Цвигун).Ещё более основательными были позиции днепропетровских в УССР.С назначением на пост руководителя КПУ Щербицкого выходцы из Днепропетровска получили особое влияние в союзной республике и укрепились так, что, когда Андропов затеял чистку брежневских выдвиженцев, Щербицкого он тронуть не смог или не посмел. Только Горбачёв уже на излёте Перестройки смог добиться отставки могущественного руководителя.Но даже после этого днепропетровские остались самой могущественной силой в республике и уже в постсоветское время долгое время доминировали в политической жизни независимой Украины. Кучма, Лазаренко, Тимошенко, Турчинов, Коломойский, Пинчук, Тигипко, Вилкул — все они так или иначе связаны с днепропетровским кланом.По традиции каждый советский генсек стремился облагодетельствовать родные места. Днепропетровск получил метро, причём за счёт союзного бюджета, тогда как обычно строительство метрополитена велось либо за счёт местных бюджетов, либо республиканских.Популярна версия, что Брежнев в последние месяцы своего правления намеревался уйти в отставку по состоянию здоровья, а своим преемником сделать Щербицкого. И что он даже собирался объявить об этом на Пленуме, но не дожил.Трудно сказать, насколько это соответствует действительности, но Щербицкий на самом деле входил в тройку наиболее вероятных преемников наряду с Андроповым и Черненко.Однако взять власть Щербицкому можно было только в случае передачи её при живом Брежневе. В противном случае Щербицкий из Киева не мог вмешаться в борьбу за власть в ближайшем окружении, тем более что в Москве явно не испытывали восторга от того, что вся киевско-днепропетровская номенклатура организованно переедет вместе с Щербицким в советскую столицу (а так бы оно и произошло, достаточно посмотреть на то, как основательно укрепился в УССР Щербицкий).Брежнев – единственный из всех советских и российских политиков ХХ века, кому удалось создать политический клан, разные поколения которого играли значительную роль в политической жизни на протяжении более чем полувека.Если в РСФСР днепропетровские потеряли влияние практически сразу после смерти патрона, то в независимой Украине днепропетровский клан стал одной из наиболее влиятельных политических сил в стране. Напомним, что нынешний президент Украины Зеленский и многие из его ближайшего окружения также являются уроженцами Днепропетровской области.

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Антонюк

история, история украины, история ссср, леонид брежнев, хрущев, днепропетровск, ссср, политбюро цк кпсс