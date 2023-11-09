https://ukraina.ru/20231109/1050897101.html

Кличко наградили такой же премией, как и Меркель

Кличко наградили такой же премией, как и Меркель - 09.11.2023 Украина.ру

Кличко наградили такой же премией, как и Меркель

Ассоциация "Немецкое сообщество" поставила Кличко в один ряд с экс-канцлером Ангелой Меркель. Мэру Киева вручили премию "Немецкого общества" за приверженность демократии

2023-11-09T16:29

2023-11-09T16:29

2023-11-09T16:29

новости

виталий кличко

премия

германия

демократия

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Мэру Киева Виталию Кличко ассоциация "Немецкое общество" 9 ноября вручила премию за "приверженность демократическому движению на Украине, ее мирному будущему и демократической Европе". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации."Его неустанные усилия побуждают других отстаивать демократию, свободу и верховенство закона", - отмечается в тексте.Ассоциация "Немецкое сообщество" учредила премию за выдающийся вклад в развитие взаимопонимания между Европой и Германией 9 ноября 2005 года, в 15-ю годовщину падения Берлинской стены. Лауреатами премии в том числе стали экс-канцлер Германии Ангела Меркель, актер Армин Мюллер-Шталь и бывший федеральный президент Германии Рихард фон Вайцзеккер.Действующий мэр Киева Виталий Кличко был одним из соорганизаторов Евромайдана в 2014 году – по сути, государственного переворота на Украине.

https://ukraina.ru/20231108/1050865909.html

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новости, виталий кличко, премия, германия, демократия