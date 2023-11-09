Кличко наградили такой же премией, как и Меркель - 09.11.2023 Украина.ру
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Кличко наградили такой же премией, как и Меркель
Кличко наградили такой же премией, как и Меркель - 09.11.2023 Украина.ру
Кличко наградили такой же премией, как и Меркель
Ассоциация "Немецкое сообщество" поставила Кличко в один ряд с экс-канцлером Ангелой Меркель. Мэру Киева вручили премию "Немецкого общества" за приверженность демократии
2023-11-09T16:29
2023-11-09T16:29
новости
виталий кличко
премия
германия
демократия
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Мэру Киева Виталию Кличко ассоциация "Немецкое общество" 9 ноября вручила премию за "приверженность демократическому движению на Украине, ее мирному будущему и демократической Европе". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации."Его неустанные усилия побуждают других отстаивать демократию, свободу и верховенство закона", - отмечается в тексте.Ассоциация "Немецкое сообщество" учредила премию за выдающийся вклад в развитие взаимопонимания между Европой и Германией 9 ноября 2005 года, в 15-ю годовщину падения Берлинской стены. Лауреатами премии в том числе стали экс-канцлер Германии Ангела Меркель, актер Армин Мюллер-Шталь и бывший федеральный президент Германии Рихард фон Вайцзеккер.Действующий мэр Киева Виталий Кличко был одним из соорганизаторов Евромайдана в 2014 году – по сути, государственного переворота на Украине.
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новости, виталий кличко, премия, германия, демократия
Новости, Виталий Кличко, премия, Германия, демократия

Кличко наградили такой же премией, как и Меркель

16:29 09.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Ассоциация "Немецкое сообщество" поставила Кличко в один ряд с экс-канцлером Ангелой Меркель. Мэру Киева вручили премию "Немецкого общества" за приверженность демократии
Мэру Киева Виталию Кличко ассоциация "Немецкое общество" 9 ноября вручила премию за "приверженность демократическому движению на Украине, ее мирному будущему и демократической Европе". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации.
"Его неустанные усилия побуждают других отстаивать демократию, свободу и верховенство закона", - отмечается в тексте.
Ассоциация "Немецкое сообщество" учредила премию за выдающийся вклад в развитие взаимопонимания между Европой и Германией 9 ноября 2005 года, в 15-ю годовщину падения Берлинской стены. Лауреатами премии в том числе стали экс-канцлер Германии Ангела Меркель, актер Армин Мюллер-Шталь и бывший федеральный президент Германии Рихард фон Вайцзеккер.
Действующий мэр Киева Виталий Кличко был одним из соорганизаторов Евромайдана в 2014 году – по сути, государственного переворота на Украине.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 17:20
ВСУ будут финансировать из местных бюджетов, Кличко возмущен решением депутатовВерховная Рада Украины лишила местные правительства возможности помогать ВСУ, написал 8 ноября мэр Киева Виталий Кличко
 
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