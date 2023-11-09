https://ukraina.ru/20231109/1050887771.html

Обыск в Банченском монастыре, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 ноября

Обыск в Банченском монастыре, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 ноября - 09.11.2023 Украина.ру

Обыск в Банченском монастыре, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 ноября

Украинские силовики нагрянули с обыском в Свято-Вознесенский Банченский монастырь. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-11-09T13:00

2023-11-09T13:00

2023-11-09T15:37

хроники

эксклюзив

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О том, что в Свято-Вознесенский Банченский монастырь Украинской православной церкви прибыли вооружённые силовики, сообщил «Союз православных журналистов».«9 ноября 2023 года силовики в сопровождении десятков вооруженных военнослужащих оцепили территорию Банченского монастыря УПЦ в Черновицкой области. Об этом СПЖ рассказал священник, находящийся возле входа в монастырь. По его словам, силовики требуют пустить их на территорию монастыря, чтобы "проверить документы обители и идентифицировать находящихся там людей". Он также отметил, что у правоохранителей нет никаких решений суда на проведение мероприятий в монастыре. На опубликованных кадрах видно, что на защиту обители вышли дети митрополита Лонгина, духовенство и прихожане монастыря», — указывалось в публикации издания.В телеграм-канале СПЖ также было опубликовано видео, на котором митрополит Банченский Лонгин обращался к правоохранителям.«Давайте, стреляйте в меня, убивайте! Мои дети умирают на передовой, а вы меня хотите тут убивать? У меня 10 сыновей на передовой! Давайте приказ, всех за один раз! Убивайте всех», — в отчаянии кричал митрополит.Позже, общаясь с представителем силовиком, митрополит потребовал вернуть ему его детей.«Верните мне моих детей с передовой домой! И потом будем вместе проверять монастырь и моих детей. Они защищают наше государство Украину, а вы убиваете меня здесь», — заявил он.Представитель силовиков пытался объяснить, что вооружённые люди пришли в монастырь не для обыска, а для проведения неких «мер безопасности» — идентификации находящихся в обители людей. При этом никаких документов на проведение таких мероприятий у силовиков не было.Двумя днями ранее, 7 ноября, сотрудники СБУ и Национальной полиции были замечены возле Михайловского храма УПЦ в селе Русские Геевцы и в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Червоное Закарпатской области. Они заявили, что в храмах проводятся «контрразведывательные мероприятия». Подконтрольные украинской власти СМИ заявили, что в храмах якобы могли «молиться за российское высокое духовенство», «оправдывать российскую военную агрессию против Украины» и «разжигать межрелигиозную рознь». При этом силовики проверяли и «законность землепользования» религиозными общинами храмов.В Свято-Вознесенский Банченский монастырь украинские силовики приходили и раньше. Так, в апреле они пришли в монастырь с приказом о мобилизации монахов. Новости об этом встревожили православных не только на Украине, но и в Румынии: богослужение в монастыре проводится на двух языках, а сама обитель расположена в регионе, где проживают в том числе и румыны.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 22 удара по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 7 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, выпущена 71 единица различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Широкая Балка, столица Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Петровский районы).«Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Никитовском районе Горловки и Тельмановском районе», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 19 снарядов калибром 155 мм, по Зайцево — 3 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 15 снарядов калибром 155 мм.По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области», вчера ВСУ выпустили по этому региону России 53 снаряда.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Казачьи Лагеря — 7; Песчановка — 8; Крынки — 12; Раденск — 6; Подстепное — 6; Алёшки — 10; Обрывка — 4», — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Саги, Голая Пристань, Костогрызово, Казачьи Лагеря, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ещё одном обстреле.«Сегодня около 10 часов противник произвёл ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. На данный момент госпитализированы семь человек. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные службы», — написал Сальдо в своём телеграм-канале.Спустя некоторое время он уточнил данные о последствиях обстрела.«Продолжает поступать информация о людях, пострадавших в результате сегодняшнего ракетного обстрела боевиками киевского режима гражданской инфраструктуры в Скадовске. По данным Минздрава Херсонской области, с ранениями и травмами различной тяжести госпитализировано уже 11 человек. Медики оказывают им необходимую помощь», — рассказал Сальдо.Утром 9 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов со стороны ВСУ по этому региону России.«В Валуйском городском округе по городу Валуйки выпущено 3 снаряда из РСЗО "Град". Пострадавших нет. В двух частных домовладениях есть значительные разрушения: повреждены фасады, заборы, угол одного из домов, крыша, летняя кухня. Ещё в двух частных жилых домах осколками выбиты окна. Также повреждены два автомобиля. В результате обстрела в селе Новоказацкое повреждена линия электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено. По селу Логачевка выпущено 5 снарядов из реактивной системы залпового огня, по окраине хутора Дубровка — 21 снаряд из РСЗО. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет», — писал Гладков.Кроме того, в Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта ВСУ обстреляли окраину хутора Старый — было зафиксировано 9 миномётных снарядов и 30 гранатомётных выстрелов. Пострадавших и разрушений не было.Также в Грайворонском городском округе по окраине села Новостроевка-Первая было выпущено 8 миномётных снарядов. Пострадавших не было. В результате обстрела была повреждена водонапорная башня.В свою очередь, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье — было установлено 5 прилётов. По окраине села Теребрено было выпущено два артиллерийских снаряда. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений не было.«В Шебекинском городском округе в селе Поляна с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки на одном из сельскохозяйственных предприятий повреждены ангар и резервуар для накопления воды. По селам Муром и Белянка выпущено по 4 миномётных снаряда, по селу Середа — 3, по селу Новая Таволжанка — 2 миномётных снаряда. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений», — сообщил Гладков.Губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в телеграм-канале опубликовал фотографии с места утренней атаки украинского беспилотника на одно из предприятий региона.«В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено 3 кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы», — рассказал Старовойт.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив