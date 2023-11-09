https://ukraina.ru/20231109/1050878932.html

"Киев учится обстрелам у Вашингтона". Российские дипломаты на Совбезе ООН рассказали об обстрелах Донецка

"Киев учится обстрелам у Вашингтона". Российские дипломаты на Совбезе ООН рассказали об обстрелах Донецка - 09.11.2023 Украина.ру

"Киев учится обстрелам у Вашингтона". Российские дипломаты на Совбезе ООН рассказали об обстрелах Донецка

В ночь с 8 на 9 ноября, по инициативе российской стороны, состоялось заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное очередному масштабному обстрелу жилых кварталов Донецка

2023-11-09T06:39

2023-11-09T06:39

2023-11-09T11:19

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совбез оон

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По сообщениям российских дипломатов, украинские войска в течение суток трижды ударили по центральной части города из реактивных систем залпового огня, включая РСЗО «Ураган», а также американские РСЗО HIMARS. Что является очередным актом грубого нарушения международного права.Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 169 ракетных снарядов в результате чего, по разным данным, погибли о трех до шести человек, а еще тридцать мирных граждан получили ранения различной степени тяжести.При этом прямые попадания получили объекты гражданской инфраструктуры — здание управления труда и социальной защиты населения, девять многоквартирных жилых домов и медицинское учреждение.Как пишут в социальных сетях украинские националисты, эта широкомасштабная ракетно-артиллерийская атака имела своей целью «поздравить» дончан с очередной годовщиной Октябрьской революции.Обстрелы Донецкой городской агломерации продолжаются с 2014 года и всегда носили умышленный системный характер. Только с начала 2022 года Донецк и его окрестности подвергались артиллерийским обстрелам ВСУ более 25 тысяч раз, и по этой территории было выпущено около 145 тысяч снарядов.Таким образом, эти атаки имеют все признаки широкомасштабного террора против гражданского населения.После первых обстрелов жилых районов, как правило, осуществляются повторные атаки по тем же самым целям. Это делается специально для того, чтобы поразить прибывших на место событий спасателей, медиков, пожарных и журналистов.При этом российские дипломаты отметили: политическое руководство Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза прекрасно осведомлено о том, что украинская армия расстреливает гражданские объекты, используя для этого поставки западного оружия.Причем Вашингтон и Брюссель недвусмысленно одобряют такие действия, исходя из практики собственных действий во время военных конфликтов на Ближнем Востоке.«Мы созвали данное срочное заседание в связи с очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права и новым свидетельством его целенаправленных действий по уничтожению мирного населения Донбасса. Речь идет о массированном обстреле вооруженными силами Украины густонаселенных районов Донецка 7 ноября.Террористическая практика нанесения повторных ударов по одному и тому же месту прочно закрепилась в арсенале ВСУ.Прекрасно зная, что на места нанесения огневого удара вскоре прибывают сотрудники оперативных служб (спасатели, медики, полиция), а также журналисты, ВСУ наносят повторные удары во время их работы, мешая эвакуировать раненых и погибших, а также не позволяя сотрудникам МЧС полноценно приступить к ликвидации последствий обстрелов.Учитывая тот факт, что большая часть подобных ударов наносится дальнобойным высокоточным западным оружием, командование ВСУ точно знало, куда именно наносятся удары, и что целями атак стали не военные, а гражданские объекты и мирные граждане. Это сознательные и циничные преступления, не имеющие срока давности.Назвать подобные трагедии сопутствующим ущербом поворачивается язык лишь у Вашингтона, привыкшего прикрывать этим термином собственные преступления и преступления своих союзников в Югославии, в Афганистане и на Ближнем Востоке.Еще в период войны в Ираке в 2003 году США сделали повторные обстрелы во время работы чрезвычайных и иных служб частью своей военной тактики. Как мы видим, ВСУ — прилежные ученики своих учителей», — рассказал в ходе своего выступления постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.Действительно, уничтожение жилых кварталов является обычной стратегией американской армии и ее военных союзников, которая постоянно применялась в разнообразных войнах последних десятилетий.Массовые обстрелы Багдада, Фаллуджи, Ракки, Мосула, Белграда, Хоста и Триполи, которые осуществлялись Пентагоном по указаниям из Белого дома, каждый раз сопровождались целенаправленным разрушением объектов гражданской инфраструктуры и приводили к жертвам среди мирного населения.То же самое происходит сегодня в секторе Газа, причем в беспрецедентных масштабах, которые приобрели характер подлинной катастрофы.Израильская армия, которая использует американское оружие и действует при полной поддержке США, постоянно атакует жилые кварталы, больницы, храмы и учебные заведения, в результате чего погибли тысячи мирных жителей, включая детей и женщин.Утром 9 ноября, сразу после заседания Совбеза ООН, американские войска нанесли воздушный ракетный удар по территории сирийского города Дейр-эз-Зор. И согласно предварительным данным, опубликованным арабскими новостными агентствами, эта атака унесла жизни девяти человек.Американские дипломаты пытались проигнорировать заявления Василия Небензи – прекрасно понимая, что США несет ответственность за систематические обстрелы Донецка.Однако обсуждение темы поддержал заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан.Он заявил, что поток западного оружия усугубляет военно-политическую ситуацию на Украине, а безответственная передача Киеву американских кассетных бомб приводит к тяжелым гуманитарным последствиям."С момента начала украинский кризис становится все более затяжным. Международное сообщество должно добиться скорейшего прекращения огня и конфликта", – отметил представитель Китайской Народной Республики.А российская сторона, в свою очередь, заявила о решимости постоянно поднимать на Совбезе тему военных преступлений, которые совершаются с ведома и при содействии США.

https://ukraina.ru/20231109/1050873823.html

https://ukraina.ru/20231108/1050874069.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, совбез оон, донецк